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別墅庭園景觀： 19 種不同風格的參考實例！

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為了烘托別墅建築的美，以及提供居者不踏出門也能貼近自然的小天地，庭園景觀成為了最佳小幫手。當你請專業的景觀設計師為你規劃設計之前，可以先了解庭園景觀的基本小知識，這樣傳達心中勾勒的藍圖時，過程會更順暢喔！

完美的庭園裡頭，主要使用的材質包含: 木材、石材、磁磚、混凝土、鐵、玻璃… 等，常見的基本元素，則有下列幾種：

格柵圍籬：居家安全不可輕忽，因此庭園絕對少不了防衛的裝置。比起水泥或者是金屬的圍牆，利用木頭打造而成的格柵圍籬不僅可愛美觀，還非常實用。利用格子的形狀可以垂掛喜歡的植物盆栽，讓綠意成為最佳的裝飾品。

綠色大草坪： 整齊不雜亂的綠色草坪能讓庭園一秒變成大自然，光是看著一片草坪，便能感受到平和的滋味。除此之外，鋪設綠色的草坪，還可以避免庭園裡頭土壤流失的問題! 

步道鋪面：庭園裡頭規劃步道能讓你有在森林中漫步的錯覺，而其上方所鋪設的表面則帶來更豐富的層次。步道的鋪面材料選擇多元，枕木或是亂石片石板都是常見的選擇。雖然說步道可以增添美感，但是在設計的時候，還是要以安全性為最主要的考量。

木棧板平台：如果說庭園對你來說不只是觀賞用，而是一個讓全家可以進行戶外活動的場所的話，那麼木棧板平台絕對是不可或缺的元素。使用木頭打造而成的木棧板平台與景觀無違和感，而當你要選擇設置的地點時，可以規劃在連接室內空間的位置，這樣像是舉行烤肉派對時，會更方便有效率！

接下來我們要看看19種不同風格的別墅庭院，從這些實例中找靈感！

1. 連結室內與戶外的木棧板平台為庭院加分

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木棧台平台是非常重要的庭園景觀設計元素，它不僅可以作為一個穩定的平台用來擺放室外傢俱，同時它也是一個連結內外空間的緩衝區域，具備分隔空間作用。

2. 獨特的中式樹種搭配狂野奔放的石頭，非常有中式風情。

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非常經典的中式庭園景觀設計，你喜歡這樣的搭配嗎？

3. 利用碎石打造出日式的庭園景觀

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清爽乾淨的設計風格，喜歡日式設計的話可以參考這個設計喔～

4. 木頭遮陽棚也是不錯的元素

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你喜歡這樣光影交錯的感覺嗎？

5. 牆上的木架子可以讓圍牆不會過於單調

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6. 木頭地板與草坪，自然風情景觀設計圖

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7. 井然有序的園藝設計

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相信一定會有人很多人喜歡這一款設計！井井有條地“收納”這些花花草草。

8. 不規則表面的圍牆搭配水池

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9. 有多種元素的庭園景觀

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10. 庭院步道的鋪面增添層次感

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11. 簡單又不失風格的庭園景觀

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12. 彎曲的步道讓庭園更有真正的森林之感

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13. 搭配現代風建築的簡約設計

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14. 讓混凝土不再生冷的綠色草坪景觀圖

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15. 美麗的柵欄非常有鄉村氣息

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16. 石頭搭建而成的小水池讓庭園增添生生不息的水元素

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17. 石頭鋪設而成的地面十分獨特

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18. 簡單且俐落的庭園設計

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19. 濃濃的日式風情

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