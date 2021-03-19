別墅庭園景觀： 19 種不同風格的參考實例！

為了烘托別墅建築的美，以及提供居者不踏出門也能貼近自然的小天地，庭園景觀成為了最佳小幫手。當你請專業的景觀設計師為你規劃設計之前，可以先了解庭園景觀的基本小知識，這樣傳達心中勾勒的藍圖時，過程會更順暢喔！

完美的庭園裡頭，主要使用的材質包含: 木材、石材、磁磚、混凝土、鐵、玻璃… 等，常見的基本元素，則有下列幾種：

格柵圍籬：居家安全不可輕忽，因此庭園絕對少不了防衛的裝置。比起水泥或者是金屬的圍牆，利用木頭打造而成的格柵圍籬不僅可愛美觀，還非常實用。利用格子的形狀可以垂掛喜歡的植物盆栽，讓綠意成為最佳的裝飾品。

綠色大草坪： 整齊不雜亂的綠色草坪能讓庭園一秒變成大自然，光是看著一片草坪，便能感受到平和的滋味。除此之外，鋪設綠色的草坪，還可以避免庭園裡頭土壤流失的問題!

步道鋪面：庭園裡頭規劃步道能讓你有在森林中漫步的錯覺，而其上方所鋪設的表面則帶來更豐富的層次。步道的鋪面材料選擇多元，枕木或是亂石片石板都是常見的選擇。雖然說步道可以增添美感，但是在設計的時候，還是要以安全性為最主要的考量。

木棧板平台：如果說庭園對你來說不只是觀賞用，而是一個讓全家可以進行戶外活動的場所的話，那麼木棧板平台絕對是不可或缺的元素。使用木頭打造而成的木棧板平台與景觀無違和感，而當你要選擇設置的地點時，可以規劃在連接室內空間的位置，這樣像是舉行烤肉派對時，會更方便有效率！

接下來我們要看看19種不同風格的別墅庭院，從這些實例中找靈感！