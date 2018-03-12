綠色的光影：16個裝潢家中的設計好點子

能讓人想到新鮮自然以及綠意的元素有哪些？能夠協調人造空間與大自然空間的元素有哪些？綠色的傢俱與裝飾品就是你最好的選擇！有無數的層次和變化，當然也依據居住者來決定你的裝飾！

綠寶石或石灰、橄欖或鼠尾草，小面積或大面積，綠色實際上是一個絕佳的變化應用，能夠用在家中各處！在這本篇中，你會發現16種可應用的案例，適合各種個性！