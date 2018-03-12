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綠色的光影：16個裝潢家中的設計好點子

Peggy Yu Peggy Yu
PANTONE'S Color 2017 | Greenery, Pixers Pixers 客廳配件與裝飾品
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能讓人想到新鮮自然以及綠意的元素有哪些？能夠協調人造空間與大自然空間的元素有哪些？綠色的傢俱與裝飾品就是你最好的選擇！有無數的層次和變化，當然也依據居住者來決定你的裝飾！

綠寶石或石灰、橄欖或鼠尾草，小面積或大面積，綠色實際上是一個絕佳的變化應用，能夠用在家中各處！在這本篇中，你會發現16種可應用的案例，適合各種個性！

1.在客廳使用掛毯

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從窗簾到地毯，從坐墊到格子布：沒有哪裏比客廳更適合放布織品！

重要的是要打造整體的組合，綠意的協調就是最高準則！給你新鮮的生活，隨時準備迎接充滿活力的春天氛圍。

2. 叢林效果壁紙

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Pixers

IN THE PALM GROOVE

Pixers
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如何充分利用綠色作為一個時尚、令人回味的佈置？

選擇打造叢林效果壁紙就是一個選項，這種類型的室內裝潢與房子中的各空間都很合適，從廚房到餐廳，從客廳到就寢區，甚至到浴室都可以！

3.在房間的牆上

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Coromotto Interior Design

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毫無疑問，柔和的綠色是最適合拿來漆臥室的牆壁。首先可以在牆壁的一個小部分進行搭配，以獲得對比效果，接著再漆上整個牆壁，可帶給整個空間生命力的感覺。

4.在浴室裡繽紛

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綠色的自然之美在浴室中也可以是一個優點，也很適合在俏皮和活潑的設計中，或是適合年輕和聰明的居家風格。

例如，像這樣的幾何和懸掛式家具設計的浴室中，綠色可以看起來時髦活躍！

5.時髦的沙發

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不僅在牆上或布織品上，綠色可以完美地融入起居室，也可以作為家具的裝飾，使它們成為房間真正的主角。這裡有一個有趣的複古風格彩色天鵝絨沙發的例子，是很經典的美學。

6.不同面板

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Murales Divinos

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明亮的綠色可成為廚房的象徵。根據材料的不同，可選擇各種不同的色澤、尺寸，打造不同的視覺效果。

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7.浪漫的框架

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居家風格若是復古鄉村風、時髦時尚或是北歐風，都可以這樣做，你可以增加柔和的綠色框架，有看起來很高級的銅把手。

8.在兒童房

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釋放想像力並選擇適合小房子或小空間的角落，綠色可以代表一種有趣且非常童趣的代表，可放在臥室、牆上或家具上。

9.在浴室中裝飾

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另一種代替盆栽放在浴室內的綠色是？答案就是裝飾面板或木質紋路的防水壁紙，如果與毛巾搭配，更可以打造整體風格。

10.牆面色彩

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精緻的鼠尾草綠色是最令人著迷和輕鬆柔和色彩的一種，適用於木材和天然纖維，也可在牆壁和家具上嘗試。

11.床單

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不會搶走房內設計風格又能夠呈現大面積的色彩，就是床單了！不管是綠色棉或絲綢，都足以增強房間活力！

12.一個鄉村別緻的廚房

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deVOL Kitchens

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最濃烈的綠色，可在鄉村風格的廚房和餐廳中呈現！包括複古家具或內裝木材或大理石，都可以選擇這樣的綠色細節呈現。

13.螢光細節

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我們不會忽視大膽的螢光，用小配件和窗簾來營造最簡單的綠色環境。現在就詢問設計師吧！

14.豐富環境

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你也可以使用綠色來豐富最簡約的環境，讓它們在牆上與最經典的白色交替。

15.照明效果

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對於色光療法的房子來說，這裡有一個非常特殊的發光體，綠色LED燈傳達的概念就是：在餐廳或其他空間帶入環保個性化的時尚感！

16.在衣櫃裡

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擁有更衣室並喜歡綠色的人，一定不會錯過這個裝飾選則，包括安裝明亮的照明，以及用綠色的內板作為主色！

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