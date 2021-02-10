洗衣機該怎麼選？滾筒式洗衣機與直立式洗衣機大比拼

當我們提到現代生活中最不可或缺的家庭電器，洗衣機一定是排在頭幾個順位！隨著各個廠牌推出愈來愈多功能的洗衣機，我們對於洗衣機的認識也要好好補強一下喔~

現在市面上最常見的洗衣機主要分為滾筒式與直立式（波輪式）兩種，除此以外還有比較少見的攪拌式。而今天homify想要為大家集中介紹滾筒式以及直立式洗衣機的操作原理，並且比較一下各自的優缺點：