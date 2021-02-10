洗衣機該怎麼選？滾筒式洗衣機與直立式洗衣機大比拼

當我們提到現代生活中最不可或缺的家庭電器，洗衣機一定是排在頭幾個順位！隨著各個廠牌推出愈來愈多功能的洗衣機，我們對於洗衣機的認識也要好好補強一下喔~
現在市面上最常見的洗衣機主要分為滾筒式與直立式（波輪式）兩種，除此以外還有比較少見的攪拌式。而今天homify想要為大家集中介紹滾筒式以及直立式洗衣機的操作原理，並且比較一下各自的優缺點：
滾筒式洗衣機的機門一般都是採用前開式艙門設計，其洗滌原理是把浸濕的衣物提至高處，然後利用重力來讓衣物摔下，接著不斷重複這個步驟。這個清潔方式就好像是利用木棒來拍打衣物，來達到除污的效果。
而直立式洗衣機採用頂高式艙門設計，運作原理以攪動水流為主，從而使衣物來回翻轉、磨擦，最終達到去除污積的目的。基於這樣子的運作原理，衣物與衣物之間的頻繁磨擦容易使布料造成損耗，而且用水量亦會比較多。
滾筒式洗衣機：省水、衣物較不易損壞、多功能（烘乾、模擬手洗等）
滾筒式洗衣機的洗滌原理是利用重力來摔打衣物，因此衣物之間的磨擦較少，比較適合真絲或羊毛類的衣物（不過一般都還是建議手洗），而且衣物亦比較不易磨損。 這一款洗衣機每次的洗滌用水量一般約為70到100公升，相對於用水量達180到240公斤的直立式洗衣機實在是省了不少水。
除此以外，廠商一般都著重於研發滾筒式洗衣機，因此滾筒式洗衣機通常功能比較多，特別是大家很注重的烘乾功能。有些人可能會說，在陽光底下曬衣物就最好了。然而台灣的浴室潮濕，春天夏天亦多雨，而且有時候都市裡的空氣污染嚴重，這些都是屋主考慮使用烘乾功能的因素。
另外 ，滾筒式洗衣機的洗滌功能較齊全，有些機種甚至具備模擬手洗的功能，以達到強勁的洗淨效果。 直立式洗衣機：洗滌時間短、省電、較便宜、低噪音
另一方面，直立式洗衣機在價格上明顯比滾筒式有優勢。其次是它的洗滌時間短，一般洗滌時間為40分鐘，快洗功能更能在30分鐘內完成洗滌，實在是節省時間的好幫手。
相反，滾筒式洗機衣的基本洗滌時間通常都超過一個小時，如果調高水溫的話(像是60度到90度高溫洗滌時)所花的時間更要長達兩個多小時。正正因為其洗滌時間短，因此用電量亦較少。 另外，直立式洗衣機一般的噪音都會比滾筒式來得低，比較適合對噪音比較敏感的人。
滾筒式洗衣機：價格較高、洗衣時間長、不能隨意增添衣物、維修費用高、噪音大
由於滾筒式洗衣機的功能較多樣，因此價格及維修費用亦會較高，如果大家預算不多的話可要仔細考量一下。此外，滾筒式洗衣機一般都會比較吵，而且一但開了機以後就不能隨意增添衣物，這些都是這種機種最明顯的缺點。
直立式洗衣機：比較容易超繞及傷害衣物、不適合絲質或羊毛質地的衣物、功能單一 基於直立式洗衣機的運作原理，衣物容易出超繞問題。洗久了你會可能會發現衣物的領口會變鬆，而且絲質或者羊毛類的衣物很容易會出現損壞。另外，直立式洗衣機的功能會比較單一，像是洗水溫度選擇較少，而且烘乾、模擬手洗等額外功能並不常見。
除了容量與價格這兩個重點外，在選擇洗衣機的時候你亦應該留意以下幾點：
變頻、單頻： 變頻洗衣機設有變頻電機，指的是洗衣滾筒會隨著洗衣階段而有所不同，比如說剛開始洗衣的時候會較慢，在洗衣最後階段會加至快速來把衣服裡的水份甩掉，能帶來更全面、潔淨的洗衣效果。
單頻洗衣機指的是洗衣筒的轉動速度固定而且單一，原因是它所使用的電機是串激電機。這種洗衣機的價格便宜，可是震動大而且洗衣過程會很吵。
能源效益：不同的機種及品牌，其能源效益都不盡相同。你可以根據機上的省水標章來了解洗衣機的省水效益。同時你亦應該留意不同機種的用電量，從而選擇一部最具能源效益的洗衣機。
人性化設計：
許多新款的洗衣機會設有更多人性化的功能，比如說可以容許中途添加衣物、洗衣艙門向上傾斜（這樣子就不用完全彎下腰來取放衣物）、大型字體顯示屏（適合年長的家人使用）等等。
安全設計： 最後亦是最重要的一點就是洗衣機的安全問題，如果家庭有小孩或者寵物的話，記得要請專家選用設有安全鎖設計的洗衣機來避免意外發生！