你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

廚房收納設計: 6 種美觀又實用的案例

Genie Chien Genie Chien
S-house, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 廚房
Loading admin actions …

廚房裡的儲物設備，是絕對不可或缺的基本要素。對於喜歡下廚做飯的人來說，可以將日常生活中常用的廚具收拾得井井有條，讓各種電器和配料各就各位，是設計時非常重要的考量。

在今天的點子簿中，我們要介紹給你 6 款很有設計感的典範，它們可以適用到各種廚房的裝潢中，創造出既美觀又實用的效果。趕快一起來參觀吧！

1. 開放式層櫃

S-house, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 廚房
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

在打造廚房專用的儲納設備時，我們首先必須考慮到廚房的形狀、內部動線，以及使用者的偏好。首先來看看這座廚房，採用簡單的設計，在後方工作檯面的上方，沿著牆壁打造起一系列開放式層架，提供了超大容量的存儲空間，各種器皿一目瞭然，再也不怕找不到了。

2. 簡約構造

048君津Sさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 廚房 木頭 Grey
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

廚房裡最忌諱的就是雜亂現象，為了盡可能讓空間保持得乾淨整潔，喜歡簡約風的你可以採用這款設計。前方中島下有著充裕的櫥櫃，可以收納起所有的器具；後方牆面只裝置起簡單的置物架，方便擺置常用的茶具和調味品。

3. 寬敞空間設計

Hillside Farm Kitchen Two DUA Architecture LLP 現代廚房設計點子、靈感&圖片
DUA Architecture LLP

Hillside Farm Kitchen Two

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP

如果你家廚房面積夠大，可以參考這組設計。這間廚房位於一處寬敞的開放式空間角落，緊臨著大面積的玻璃門窗。沿著牆面設計有流理台，對角處安置了一座中島。空間裡有著充裕的儲納設備，讓大家都能很方便地取用物件。

4. 展覽式設計

まちの家, 田村建築設計工房 田村建築設計工房 廚房
田村建築設計工房

田村建築設計工房
田村建築設計工房
田村建築設計工房

這處廚房裡也善用牆壁和中島的空間，創造出許多的櫃架和儲物櫃。中島的櫃面採用開放式設計，可供擺置許多美麗的杯子和碗盤，猶如廚房裡的展覽館。後方的牆面則有吊桿，取用物件時更加方便。

5. 小空間設計

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH 廚房
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

在單獨居住的小宅中，廚房通常面積有限，不容擺置過多的東西。當廚房空間不足時，我們不妨善用牆壁空間。像這樣把所有器具隱藏在拉式櫃門的後方，不僅可以讓環境感覺整潔清爽，同時也不占空間。

6. 黑白組合款

House Oranjezicht, ATTIK Design ATTIK Design 廚房
ATTIK Design

ATTIK Design
ATTIK Design
ATTIK Design

在現代化的開放式空間中，我們可以運用色彩的匹配和材質的選擇，來創造出時尚前衛感。在這組設計中，黑白兩色構成鮮明的對比，白色讓空間感覺敞亮，黑色則適時產生了平衡感，讓空間不會過於單調。

想看更多廚房設計，一定不能錯過以下文章：

情迷白色廚房： 8 種讓你神魂顛倒的設計！

台中老屋翻新: 含天井與木頭廊道的 725 平方米簡約風住宅
6 款美觀又實用的廚房定製儲納設備，你的最愛是哪一款呢？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了