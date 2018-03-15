廚房收納設計: 6 種美觀又實用的案例

廚房裡的儲物設備，是絕對不可或缺的基本要素。對於喜歡下廚做飯的人來說，可以將日常生活中常用的廚具收拾得井井有條，讓各種電器和配料各就各位，是設計時非常重要的考量。
在今天的點子簿中，我們要介紹給你 6 款很有設計感的典範，它們可以適用到各種廚房的裝潢中，創造出既美觀又實用的效果。趕快一起來參觀吧！
在打造廚房專用的儲納設備時，我們首先必須考慮到廚房的形狀、內部動線，以及使用者的偏好。首先來看看這座廚房，採用簡單的設計，在後方工作檯面的上方，沿著牆壁打造起一系列開放式層架，提供了超大容量的存儲空間，各種器皿一目瞭然，再也不怕找不到了。
廚房裡最忌諱的就是雜亂現象，為了盡可能讓空間保持得乾淨整潔，喜歡簡約風的你可以採用這款設計。前方中島下有著充裕的櫥櫃，可以收納起所有的器具；後方牆面只裝置起簡單的置物架，方便擺置常用的茶具和調味品。
如果你家廚房面積夠大，可以參考這組設計。這間廚房位於一處寬敞的開放式空間角落，緊臨著大面積的玻璃門窗。沿著牆面設計有流理台，對角處安置了一座中島。空間裡有著充裕的儲納設備，讓大家都能很方便地取用物件。
這處廚房裡也善用牆壁和中島的空間，創造出許多的櫃架和儲物櫃。中島的櫃面採用開放式設計，可供擺置許多美麗的杯子和碗盤，猶如廚房裡的展覽館。後方的牆面則有吊桿，取用物件時更加方便。
在單獨居住的小宅中，廚房通常面積有限，不容擺置過多的東西。當廚房空間不足時，我們不妨善用牆壁空間。像這樣把所有器具隱藏在拉式櫃門的後方，不僅可以讓環境感覺整潔清爽，同時也不占空間。
在現代化的開放式空間中，我們可以運用色彩的匹配和材質的選擇，來創造出時尚前衛感。在這組設計中，黑白兩色構成鮮明的對比，白色讓空間感覺敞亮，黑色則適時產生了平衡感，讓空間不會過於單調。
想看更多廚房設計，一定不能錯過以下文章：