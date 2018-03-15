廚房收納設計: 6 種美觀又實用的案例

廚房裡的儲物設備，是絕對不可或缺的基本要素。對於喜歡下廚做飯的人來說，可以將日常生活中常用的廚具收拾得井井有條，讓各種電器和配料各就各位，是設計時非常重要的考量。

在今天的點子簿中，我們要介紹給你 6 款很有設計感的典範，它們可以適用到各種廚房的裝潢中，創造出既美觀又實用的效果。趕快一起來參觀吧！