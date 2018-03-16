10 座迷你但魅力四射的花園小屋

面積小小，卻魅力無窮！是什麼樣的小房子，居然讓你一眼就墜入愛河呢？今天要介紹給你的這 10 棟只有幾坪大的花園小屋，是採用不同的風格和材料打造而成，設計的中心理念是必須符合實用又舒適的兩大標準。它們非常適合設置在你家花園中，可以提供親友來訪時臨時住宿之用，也可以當作個人靜思的小空間。心動了嗎？趕快一起來看看吧！
從照片中一眼可見，這座屋子的面積相當小巧。採用木頭建造的結構，前方設有一處門廊。廊下還設置了一個可愛的開放式小陽台，晴雨天都可以在此活動～
這座迷你可愛的小烏，上方有著人字形屋頂，採用褐色屋蓋，搭配白色門牆，帶來一股溫暖的鄉村風情。門廊處有著白色的圍欄，可以在此會親友閒話家常，是一處社交的好地方。
這座小屋是利用老式車廂來改造。儘管面積小巧，但經過仔細規畫，並充分運用到每一吋可用空間，創造出非常實用的家居環境，木材色調也帶來溫暖的感覺。
這座小屋採用多角形設計，呈現出優雅浪漫的風格。屋體以木頭來建造，上方鋪蓋了石板屋頂。窗戶上還裝置了長條型玻璃，讓它看起來格外寬敞舒適。
無論是作為辦公室，或是當作客人來訪時的賓館，這座小屋都能令人一眼就著迷！大面積的玻璃帷幕牆創造出良好的空間感，同時也與戶外形成很好的聯結。
對於熱愛簡單風格的人，這棟房子會是很理想的模型。它的外觀簡約又低調，搭配充足的照明設備，營造出和暖的視覺觀感。
這座小屋位於游泳池的另一端，構成對角線的設計。門前有個可愛的小前廊，在陽光燦爛的日子裡，你可以到此游泳運動，累了便到小屋裡歇息乘涼。
採用玻璃為主要建材的這座小屋，具有非常通透的視覺美感。三角形的屋頂下，還設置了一個小小的門廊，擺置上漂亮的盆景，營造出暖房般的意象！
這款設計具有明顯的英式風格，反光的玻璃門牆，將周遭的大自然綠意投射到外牆上，與圍繞著小宅的大片花園綠地，構成絕美的呼應。
如果告訴你，這是一座玩具屋，你八成會相信吧？它的外觀長得就像玩具般可愛迷人，將它建造在你家花園中，肯定會有人常來霸住不想離開～
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