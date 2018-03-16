10 座迷你但魅力四射的花園小屋

面積小小，卻魅力無窮！是什麼樣的小房子，居然讓你一眼就墜入愛河呢？今天要介紹給你的這 10 棟只有幾坪大的花園小屋，是採用不同的風格和材料打造而成，設計的中心理念是必須符合實用又舒適的兩大標準。它們非常適合設置在你家花園中，可以提供親友來訪時臨時住宿之用，也可以當作個人靜思的小空間。心動了嗎？趕快一起來看看吧！