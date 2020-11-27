「毛胚屋」該不該買？你一定要注意的 5 大重點！

去年在屏東就有一棟3層樓的透天厝只賣50萬元新台幣，引起網路上的熱烈討論。這一所房子之所以會那麼便宜，全因為它是「毛胚屋」！
那麼什麼叫做「毛胚屋」呢？它的優點和缺點分別是什麼？如果我決定要買毛胚屋的話，那麼裝潢時有什麼要注意的地方？而如果買房時有糾紛，我又可以找誰來幫忙呢？今天homify的文章所包含的正是你不可忽略的五大重點！
「毛胚」一詞曾經出現在魯遜的書信集以及雜文集裡，指的是一些未經過加工、修飾的東西。
而「毛胚屋」則是代表一些只完成了初步架構及房屋灌漿工序的建築，室內只有最基本的隔間，不一定會有衛浴，而且外牆及屋內的牆面及地板都沒有任何裝飾，有些毛胚屋甚至連鐵窗也還沒有裝上。總括而言，整個「房子」就是一棟最基本的水泥建築。一般來說，毛胚交屋通常會出現在大坪數、豪宅產品。
毛胚屋之所以有它的市場，很多時候都是因為它的售價可以比市價低起碼1-2成，像是去年在屏東就有一棟3層樓的透天厝只賣50萬元新台幣，引起網路上的熱烈討論。
然而到「毛胚屋一定省錢」的這個概念也不一定準確。毛胚屋的售價沒錯一定會比完工的房子便宜一大截，然而由於室內不含間隔、水電及裝潢，因此裝潢費一定會比起一般的預算高出很多。有專家表示，雖然毛胚屋的房價每坪可能會比一般的住宅房便宜了3萬元，但裝潢費也會因此每坪多出2至5萬元。
針對於毛胚屋的不同情況，你要花的基本裝潢費都不盡相同，因此我們不應該籠統地說買毛胚屋一定會比較省錢。
優點：
毛胚屋的首要優點當然是它在價格上的優勢，一般毛胚屋的房價會比起住宅房子低超碼1到2成。
其次，毛胚屋就像是一張白畫紙一樣，可以容許你依據個人喜好來設計——無論是房子間隔、地板牆壁塗料還是廚房、廁所的設計都能被客製化，不受原有格局限制。
由於毛胚屋只有房子的基本結構，由此非常適合一些講求個人化設計的大坪數豪宅。
如果你個人對於建房及建材的認識不足，就很難把毛胚屋打造成自己心目中的模樣。因為在設計及裝潢過程中涉及了不少專業知識，而且有些時候甚至需要自己找建材、比較價格等等，過程非常繁複。
裝潢費用比起一般已完工的房子來得高，把整個房子的售價跟裝潢算起來不一定有比較省錢。
成交驗房：
首先在跟建商買毛胚屋的時候必須要仔細地驗房。有些時候，不良建商可能會隱瞞房子某些部分的問題，而當你跟建商簽了切結書就無法再追究了！因此這個時候一定要先找專業的驗房師來幫忙。
工程開支：
毛胚屋的裝潢費用最大的部分會花在基礎工程上，像是泥作工程、水電工程、間隔工程、鋁窗工程等部分。一般裝潢費用約每坪5-8萬左右，因此如果你的房子面積大的話，這筆開銷可能會高達上千萬呢！
面對購屋或者裝潢後的糾紛，專家建議大家首先要找消費者服務中心辦理，可以加速糾紛的處理。
各縣市都設有消費者服務中心，首先你可以提出「第一次申訴」（一申）。除此以外，消費者可在「業者所在地、消費者所在地或者消費行為發生地」三選一來作為申訴時的選擇地點。
當你對一申的處理或結果不滿意的時候，你可以提出第二次申訴（二申）或調解，而在這個過程中就會牽涉「消保官」了。如果你想要取得更多相關的法律知識，記得要找專家聊聊！
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