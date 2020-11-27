你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

「毛胚屋」該不該買？你一定要注意的 5 大重點！

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
溪福金品, 讚基營造有限公司 讚基營造有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

去年在屏東就有一棟3層樓的透天厝只賣50萬元新台幣，引起網路上的熱烈討論。這一所房子之所以會那麼便宜，全因為它是「毛胚屋」！

那麼什麼叫做「毛胚屋」呢？它的優點和缺點分別是什麼？如果我決定要買毛胚屋的話，那麼裝潢時有什麼要注意的地方？而如果買房時有糾紛，我又可以找誰來幫忙呢？今天homify的文章所包含的正是你不可忽略的五大重點！

​1. 什麼是毛胚屋？

溪福金品, 讚基營造有限公司 讚基營造有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 自地自建,房屋設計,別墅設計
讚基營造有限公司

溪福金品

讚基營造有限公司
讚基營造有限公司
讚基營造有限公司

「毛胚」一詞曾經出現在魯遜的書信集以及雜文集裡，指的是一些未經過加工、修飾的東西。

而「毛胚屋」則是代表一些只完成了初步架構及房屋灌漿工序的建築，室內只有最基本的隔間，不一定會有衛浴，而且外牆及屋內的牆面及地板都沒有任何裝飾，有些毛胚屋甚至連鐵窗也還沒有裝上。總括而言，整個「房子」就是一棟最基本的水泥建築。一般來說，毛胚交屋通常會出現在大坪數、豪宅產品。

​2. 買毛胚屋一定是比較省錢嗎？

2016台中李宅 - 大透天住宅設計, 森畊空間設計 森畊空間設計 客廳 實木 Grey 桌子,家具,窗帘,窗户,建筑,木头,吊扇,客厅,室内设计,地板
森畊空間設計

2016台中李宅 – 大透天住宅設計

森畊空間設計
森畊空間設計
森畊空間設計

毛胚屋之所以有它的市場，很多時候都是因為它的售價可以比市價低起碼1-2成，像是去年在屏東就有一棟3層樓的透天厝只賣50萬元新台幣，引起網路上的熱烈討論。

然而到「毛胚屋一定省錢」的這個概念也不一定準確。毛胚屋的售價沒錯一定會比完工的房子便宜一大截，然而由於室內不含間隔、水電及裝潢，因此裝潢費一定會比起一般的預算高出很多。有專家表示，雖然毛胚屋的房價每坪可能會比一般的住宅房便宜了3萬元，但裝潢費也會因此每坪多出2至5萬元。

針對於毛胚屋的不同情況，你要花的基本裝潢費都不盡相同，因此我們不應該籠統地說買毛胚屋一定會比較省錢。

​3. 毛胚屋的優點與缺點是什麼？

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

優點：

毛胚屋的首要優點當然是它在價格上的優勢，一般毛胚屋的房價會比起住宅房子低超碼1到2成。

其次，毛胚屋就像是一張白畫紙一樣，可以容許你依據個人喜好來設計——無論是房子間隔、地板牆壁塗料還是廚房、廁所的設計都能被客製化，不受原有格局限制。

由於毛胚屋只有房子的基本結構，由此非常適合一些講求個人化設計的大坪數豪宅。


毛胚屋缺點：

台中 雙美堂行旅, 耀得工程有限公司 耀得工程有限公司
耀得工程有限公司

台中 雙美堂行旅

耀得工程有限公司
耀得工程有限公司
耀得工程有限公司

如果你個人對於建房及建材的認識不足，就很難把毛胚屋打造成自己心目中的模樣。因為在設計及裝潢過程中涉及了不少專業知識，而且有些時候甚至需要自己找建材、比較價格等等，過程非常繁複。

裝潢費用比起一般已完工的房子來得高，把整個房子的售價跟裝潢算起來不一定有比較省錢。

​4. 裝潢毛胚屋有什麼要注意的地方？

. 樂宅設計｜系統傢俱 餐廳
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

成交驗房：

首先在跟建商買毛胚屋的時候必須要仔細地驗房。有些時候，不良建商可能會隱瞞房子某些部分的問題，而當你跟建商簽了切結書就無法再追究了！因此這個時候一定要先找專業的驗房師來幫忙。

工程開支：

毛胚屋的裝潢費用最大的部分會花在基礎工程上，像是泥作工程、水電工程、間隔工程、鋁窗工程等部分。一般裝潢費用約每坪5-8萬左右，因此如果你的房子面積大的話，這筆開銷可能會高達上千萬呢！


裝潢毛胚屋有什麼要注意的地方？

山嵐之家, 行一建築 _ Yuan Architects 行一建築 _ Yuan Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
行一建築 _ Yuan Architects

山嵐之家

行一建築 _ Yuan Architects
行一建築 _ Yuan Architects
行一建築 _ Yuan Architects

裝潢時間：

由於房子只具備基本間隔，水電、衛浴設備都不一定完整，因此要施行的工程種類很多，裝潢至少要半年以上，一般都起碼要待到交屋後一年的時間才能夠真正的入住。

專業人士意見：

無論是驗房交屋的時候，還是規劃房子的整體設計的時候，我們都建議你尋找專業建築師及室內設計師的意見。

而針對有關於施工流程的問題，你應該要找負責人員例如設計師或工頭溝通，或者直接聘請專業監工單位或人員代為監工。

除此以外，與建房相關的法規會因個別地區而有所分別，而專家們對這方面的認識全面，因此你應該跟他們諮詢一下喔！

​5. 如果買房或者裝潢後有糾紛，我應該怎麼樣處理呢？

《日向》, 辰林設計 辰林設計 餐廳 White 北歐,輕量,輕工業,日光宅,舊屋翻新
辰林設計

《日向》

辰林設計
辰林設計
辰林設計

面對購屋或者裝潢後的糾紛，專家建議大家首先要找消費者服務中心辦理，可以加速糾紛的處理。

各縣市都設有消費者服務中心，首先你可以提出「第一次申訴」（一申）。除此以外，消費者可在「業者所在地、消費者所在地或者消費行為發生地」三選一來作為申訴時的選擇地點。

當你對一申的處理或結果不滿意的時候，你可以提出第二次申訴（二申）或調解，而在這個過程中就會牽涉「消保官」了。如果你想要取得更多相關的法律知識，記得要找專家聊聊！

延伸閱讀：

毛胚屋大變身:-一個充滿時尚感的挑高現代住宅

老屋翻新裝潢必知：有什麼必要的翻新工程？預算又該怎麼算？

34 種愛美人士必備的化妝台款式
你會考慮毛胚屋看看嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了