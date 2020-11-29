矽酸鈣板: 打造完美隔間與天花板的實用建材！

重量輕：

剛剛也提到矽酸鈣板的重量輕巧，以90公分X 180公分X 6公釐(3*6*6mm)的尺寸為例，一片矽酸鈣板只有約10-12公斤左右的重量，是一般火頭磚的十分之一！

防火防水性能佳：

矽酸鈣板可以稱得上是一種可以呼吸的建材，因為它會隨著房子內的濕氣而自行調節，因此防水性能也非常不錯。

另外，市面上的矽酸鈣板一般都通過耐燃一級（6mm以上）及防火1小時（9mm以上）的檢測，是具防火功能的好建材。



