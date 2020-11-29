矽酸鈣板: 打造完美隔間與天花板的實用建材！

如果你想要打造出一面裝飾用的假天花，或者是想要在房子裡增加隔間的話，那麼最常見的選擇有兩種—一種是夾板，而另外一種是我們大力推薦的矽酸鈣板。前者是一些以木碎加工、加壓而成的裝飾板，而後者則是隔音又防火的合成建材。
到底這種矽酸鈣板有什麼過人之處呢？如果你想知道更多的話，就繼續看下去吧～
矽酸鈣板 (Calcium Silicate) 是一種由石英粉矽藻土、水泥、紙漿等等的材質經過製漿、成型、蒸養、表面砂光等程序而製成的板材。由於它是一種加工物料，因此擁有防蟲蛀的功能。另外由於它是以無機質材料組成，因此防火功能亦非常不俗，一般都通過耐燃一級（6mm以上）及防火1小時（9mm以上）的檢測。
由於矽酸鈣板的重量輕，因此常常用來作客廳的假天花面料或者是室內隔間之用。不過除此之外，市面上也有一些由這種材料製成的地板、家具以及吸音牆等等，用途相當廣泛。
重量輕：
剛剛也提到矽酸鈣板的重量輕巧，以90公分X 180公分X 6公釐(3*6*6mm)的尺寸為例，一片矽酸鈣板只有約10-12公斤左右的重量，是一般火頭磚的十分之一！
防火防水性能佳：
矽酸鈣板可以稱得上是一種可以呼吸的建材，因為它會隨著房子內的濕氣而自行調節，因此防水性能也非常不錯。
另外，市面上的矽酸鈣板一般都通過耐燃一級（6mm以上）及防火1小時（9mm以上）的檢測，是具防火功能的好建材。
安全無毒：
由日本跟台灣出產的矽酸鈣板已經禁止加入石綿這種致癌物質，而且它亦不像木夾板那樣含有甲醛，更重要的是在製造和回收中並不會損害環境，因此是一種環保板材喔！（如有疑問，消費者可以向建材廠商索取「無石棉成分證明」，以確保建料的安全性）
價格便宜：
跟一般傳統的隔間建材（比如說火頭磚、白磚），或者是新型的環保建材（例如化妝板／美耐板）相比，矽酸鈣板的價格會更便宜。
如果你希望了解這種板材近期的價格，請繼續往下看下去喔～
施工方便：
矽酸鈣板的重量輕且穩定性高，利用一般的工具都可以輕易地把板材切割開來使用，因此在運送及施工上亦十分方便，因而成為現今被使用得最頻繁的環保建材。
縱使矽酸鈣板的優點有很多，可是它可不是完全零缺點的喔！
跟矽酸鈣板性質相似、容易令人混淆的建材還有氧化鎂板，這一種材質的價格比起矽酸鈣板更要便宜，然而氧化鎂板最大的問題是容易吸水變形。因此，你應該尋求專業設計師的意見，以確保自己用的是最理想的矽酸鈣板喔！
此外，從本年度的一月一號開始，台灣全面實施禁用石綿的法規，然而不排除市面上仍有販售一些含有石綿的製品，或者是在舊的矽酸鈣板回收過程中混雜了含有石綿的產品。由此在選購的時候，大家務必要多加留意。
此外，矽酸鈣板的承重力不高，因此不宜用來掛一些重物喔！
台灣市場上常見的矽酸鈣板主要產地有中國大陸、日本以及台灣本地。由於不同產地的矽酸鈣板的品質都有所差異，因此價格亦不盡相同。
以一般90公分X 180公分X 6公釐(3*6*6mm)尺寸的矽酸鈣板為例，來自中國大陸的矽酸鈣板每片售價約190-200元，而日本產的因為質感比較細膩，因此每片要價約320元左右，而台灣本地產的矽酸鈣板價格居中，約250元一片。
除了產地以外，不同的品牌都有不同的售價，因此直接跟專業人士們查詢價格再貨比三家就最理想了！
除了矽酸鈣板外，石膏板、氧化鎂板、化妝板（美耐板）、礦纖板以及夾板等等都是常用於假天花或者隔間的建材，大家不妨多從價格及安全性等各方面作比較喔！
矽酸鈣板經過表面砂光處理，有些質量好的板材不必經過太多的工序就可以上油漆，是最簡約的款式之一。
除此以外，一些刻有立體浮雕紋路的板材亦是現今大熱的款式，特別是用於假天花的矽酸鈣板。 此外，表面印有彩色花紋的款式，亦是不少年輕人所喜愛的選擇。
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