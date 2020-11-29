你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

矽酸鈣板: 打造完美隔間與天花板的實用建材！

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
時尚室內設計氛圍 ​新北市板橋 新板特區室內設計案, 璞碩室內裝修設計工程有限公司 璞碩室內裝修設計工程有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

如果你想要打造出一面裝飾用的假天花，或者是想要在房子裡增加隔間的話，那麼最常見的選擇有兩種—一種是夾板，而另外一種是我們大力推薦的矽酸鈣板。前者是一些以木碎加工、加壓而成的裝飾板，而後者則是隔音又防火的合成建材。

到底這種矽酸鈣板有什麼過人之處呢？如果你想知道更多的話，就繼續看下去吧～

​什麼是矽酸鈣板？常用的地方又在哪？

無相, 白金里居 空間設計 白金里居 空間設計 客廳
白金里居 空間設計

無相

白金里居 空間設計
白金里居 空間設計
白金里居 空間設計

矽酸鈣板  (Calcium Silicate) 是一種由石英粉矽藻土、水泥、紙漿等等的材質經過製漿、成型、蒸養、表面砂光等程序而製成的板材。由於它是一種加工物料，因此擁有防蟲蛀的功能。另外由於它是以無機質材料組成，因此防火功能亦非常不俗，一般都通過耐燃一級（6mm以上）及防火1小時（9mm以上）的檢測。

由於矽酸鈣板的重量輕，因此常常用來作客廳的假天花面料或者是室內隔間之用。不過除此之外，市面上也有一些由這種材料製成的地板、家具以及吸音牆等等，用途相當廣泛。

​為什麼矽酸鈣板是非常好的建材呢？(一)

BRAVO INTERIOR DESIGN & DECO CHIC II STYLE 璞碩室內裝修設計工程有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 室內設計
璞碩室內裝修設計工程有限公司

BRAVO INTERIOR DESIGN & DECO CHIC II STYLE

璞碩室內裝修設計工程有限公司
璞碩室內裝修設計工程有限公司
璞碩室內裝修設計工程有限公司

重量輕：

剛剛也提到矽酸鈣板的重量輕巧，以90公分X 180公分X 6公釐(3*6*6mm)的尺寸為例，一片矽酸鈣板只有約10-12公斤左右的重量，是一般火頭磚的十分之一！

防火防水性能佳：

矽酸鈣板可以稱得上是一種可以呼吸的建材，因為它會隨著房子內的濕氣而自行調節，因此防水性能也非常不錯。

另外，市面上的矽酸鈣板一般都通過耐燃一級（6mm以上）及防火1小時（9mm以上）的檢測，是具防火功能的好建材。


​為什麼矽酸鈣板是非常好的建材呢？(二)

廚房 FEELING室內設計 廚房
FEELING室內設計

廚房

FEELING室內設計
FEELING室內設計
FEELING室內設計

安全無毒：

由日本跟台灣出產的矽酸鈣板已經禁止加入石綿這種致癌物質，而且它亦不像木夾板那樣含有甲醛，更重要的是在製造和回收中並不會損害環境，因此是一種環保板材喔！（如有疑問，消費者可以向建材廠商索取「無石棉成分證明」，以確保建料的安全性）

價格便宜：

跟一般傳統的隔間建材（比如說火頭磚、白磚），或者是新型的環保建材（例如化妝板／美耐板）相比，矽酸鈣板的價格會更便宜。

如果你希望了解這種板材近期的價格，請繼續往下看下去喔～

施工方便：

矽酸鈣板的重量輕且穩定性高，利用一般的工具都可以輕易地把板材切割開來使用，因此在運送及施工上亦十分方便，因而成為現今被使用得最頻繁的環保建材。

​可是矽酸鈣板會有缺點嗎？

客廳／１ 世家新室內裝修公司 客廳
世家新室內裝修公司

客廳／１

世家新室內裝修公司
世家新室內裝修公司
世家新室內裝修公司

縱使矽酸鈣板的優點有很多，可是它可不是完全零缺點的喔！

跟矽酸鈣板性質相似、容易令人混淆的建材還有氧化鎂板，這一種材質的價格比起矽酸鈣板更要便宜，然而氧化鎂板最大的問題是容易吸水變形。因此，你應該尋求專業設計師的意見，以確保自己用的是最理想的矽酸鈣板喔！


矽酸鈣板需要考慮的問題

口 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 玄關設計,收納空間,書房,工作室,訂製櫃,展示架,地板區分,花磚拼貼,超耐磨地板,人文藝廊,LED燈
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

此外，從本年度的一月一號開始，台灣全面實施禁用石綿的法規，然而不排除市面上仍有販售一些含有石綿的製品，或者是在舊的矽酸鈣板回收過程中混雜了含有石綿的產品。由此在選購的時候，大家務必要多加留意。

此外，矽酸鈣板的承重力不高，因此不宜用來掛一些重物喔！

​矽酸鈣板的價格是多少？

山曦, 築青室內裝修有限公司 築青室內裝修有限公司 客廳
築青室內裝修有限公司

山曦

築青室內裝修有限公司
築青室內裝修有限公司
築青室內裝修有限公司

台灣市場上常見的矽酸鈣板主要產地有中國大陸、日本以及台灣本地。由於不同產地的矽酸鈣板的品質都有所差異，因此價格亦不盡相同。

以一般90公分X 180公分X 6公釐(3*6*6mm)尺寸的矽酸鈣板為例，來自中國大陸的矽酸鈣板每片售價約190-200元，而日本產的因為質感比較細膩，因此每片要價約320元左右，而台灣本地產的矽酸鈣板價格居中，約250元一片。

除了產地以外，不同的品牌都有不同的售價，因此直接跟專業人士們查詢價格再貨比三家就最理想了！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​除了矽酸鈣板外，還有什麼其他常見的隔間或天花板建料？

台南市東區虎尾寮/L宅/黑白畫映, 臣月空間工程 臣月空間工程 客廳
臣月空間工程

台南市東區虎尾寮/L宅/黑白畫映

臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

除了矽酸鈣板外，石膏板、氧化鎂板、化妝板（美耐板）、礦纖板以及夾板等等都是常用於假天花或者隔間的建材，大家不妨多從價格及安全性等各方面作比較喔！

矽酸鈣板有什麼款式？

旭日風暖, 思維空間設計 思維空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
思維空間設計

旭日風暖

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

矽酸鈣板經過表面砂光處理，有些質量好的板材不必經過太多的工序就可以上油漆，是最簡約的款式之一。 

除此以外，一些刻有立體浮雕紋路的板材亦是現今大熱的款式，特別是用於假天花的矽酸鈣板。 此外，表面印有彩色花紋的款式，亦是不少年輕人所喜愛的選擇。


延伸閱讀：

假天花：10 個迷人至極的設計

兒童房設計大全——5個必知重點和10個完美實例

見光不見燈：時尚又柔和的天花板間接照明
你現在對於矽酸鈣板有更深入的了解了嗎？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了