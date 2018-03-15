台中老屋翻新: 含天井與木頭廊道的 725 平方米簡約風住宅

隔間太多是台灣老屋的常見問題，將空間切割地過於零碎不符合現代家庭的生活方式與習慣，也帶給居者莫名的壓迫感。這本點子簿的主角是一間台中的老房子，建築結構與狀態其實沒有太大的問題，然而零碎的隔間、老式的屏風、天花板吊燈、皮製沙發以及牆面裝飾，皆導致進到屋內有坐上時光機的錯覺。

為了提供全家人更舒適的生活空間，屋主特地委託台中的室內設計達人 NESTHO STUDIO 改造老屋。專家們利用光影的交錯、明暗的變化，塑造空間氛圍；粗獷、細膩、深淺不一的材料，則組成各種空間，簡單卻不平凡。天井的設計為室內注入更多和煦的光線外，也打破了室內與戶外的界線。除此之外，木製的淺色平台也成為全家人享受靜謐時光的絕佳場域。

假如你也正打算改造老房子的話，這個改造專案將激發你的靈感~跟著homify的腳步，一起出發探索這間充滿精緻細節的簡約風公寓!