台中老屋翻新: 含天井與木頭廊道的 725 平方米簡約風住宅

隔間太多是台灣老屋的常見問題，將空間切割地過於零碎不符合現代家庭的生活方式與習慣，也帶給居者莫名的壓迫感。這本點子簿的主角是一間台中的老房子，建築結構與狀態其實沒有太大的問題，然而零碎的隔間、老式的屏風、天花板吊燈、皮製沙發以及牆面裝飾，皆導致進到屋內有坐上時光機的錯覺。
為了提供全家人更舒適的生活空間，屋主特地委託台中的室內設計達人 NESTHO STUDIO 改造老屋。專家們利用光影的交錯、明暗的變化，塑造空間氛圍；粗獷、細膩、深淺不一的材料，則組成各種空間，簡單卻不平凡。天井的設計為室內注入更多和煦的光線外，也打破了室內與戶外的界線。除此之外，木製的淺色平台也成為全家人享受靜謐時光的絕佳場域。
假如你也正打算改造老房子的話，這個改造專案將激發你的靈感~跟著homify的腳步，一起出發探索這間充滿精緻細節的簡約風公寓!
老實說，改造前的老屋其實狀態真的不糟吧?! 但就像我們剛才提到的，各種老式的家具與家飾品組合在一塊，導致室內風格與現代時尚感絕緣。如果想要招待親朋好友來作客，並且讓他們驚嘆聲連連的話，勢必要好好整修一翻!
現代的家庭大多偏好開放式的設計，而老屋內過多零碎的隔間，分隔了領域，同時也破壞了家人對情感交流的渴望。
全部用淺色系的話，整體畫面會感覺太
輕不踏實，因此專家特地搭配深淺色系，讓兩者創造出強烈的對比，卻又不會壓縮空間感。
利用不同的線條，專家為白色系的客廳營造出豐富的層次，卻依舊可以維持簡約的風格。
公共領域中的客廳、餐廳與廚房一直線無隔間地連結在一起，不管置身在哪一個區塊，都依舊可以與另外一端的家人或親友互動。
餐廳內擺放了中式的圓桌，混搭具有設計感的現代風燈具，而餐椅高貴中也帶著獨特的靈魂。廚房的中島桌兼具洗滌以及吧檯的功能，選擇的款式也展現簡約風的調調。
從這一個角度可以看到中島桌的功能強大，除了可以洗滌、烹調食物以及當吧檯桌使用外，還具有大量的儲物空間。
專家在客廳的一側，設計了活動廊道，暖色的橡木搭配陽光，平衡客廳的冷調。廊道十分寬敞，不管是想要在此跑跳翻滾，或只是安靜地與自己對話都行。抬頭一看，你還會發現專家也在此翻玩線條，是令人感到驚喜的小巧思。
位在中心點的天井為公寓注入滿滿的自然光，同時也打破室內外的界線。除此之外，天井裡頭的植栽將自然引進家中，室內空間也更為鮮活有生氣。
一開始看到的客廳屬於招待親朋好友的社交場域，而眼前這個獨立的視聽空間則較為私密，可以在此與家人關影。
電視牆的傾斜線條十分有趣，是視聽區裡頭的設計重點。
視聽區旁邊規劃了閱讀區，造型獨特的書桌則從牆面延伸出來。
女主人非常喜歡曲線，認為曲線可以表達女性柔和的特質。
為了強調主臥室的寬敞，專家們使用了水平向的曲線，互相交錯，延伸空間，並完成了女主人的所有需求。
從書房也可以看到天井，在閱讀的同時，享受陽光與綠意，增添開闊感。
男孩房則以俐落線條切割，打造條理分明的專屬領域。
依照不同的生活模式區分空間，將睡眠、閱讀和視聽分開，為家中的男孩打造了一個條理分明的房間。
與男孩房沉穩的風格相比，女孩房顯得柔和許多。專家利用一條曲線，來整合房間所有的需求。
上圖是串連所有小孩房的共用陽台，孩子們可以在此創造專屬於他們共有的回憶。
黑與白的對比鮮明，卻給人平和的感受。在此專家規劃了一個專屬淋浴及更衣座椅。
這間浴室則是以白搭配淺灰色，高貴中帶有時尚氣息。
看完這間台中的老屋翻新案，你是不是跟我們一樣佩服專家的功力呢? 想要請室內設計師為你改造老房子，建議你填寫我們的免費諮詢單，這樣專人就可以幫你找到最合適的好幫手!
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