新竹簡約風公寓: 擁有絕佳收納的淺色調開放式住家

客廳的大牆面就是主打招牌，極淨的灰白塗漆，讓客廳質感大提升，右側打造的電視櫃與書櫃的邏輯一致，用較多開放櫃讓拿取更為方便！
書房是屋主最常使用的空間，因此要求最多的收納櫃，一來可以擺放書本、收藏物品，也能當成儲藏空間。
開放沒有櫃門的設計，更能夠增加空間開闊感，書房不壓迫，加上自然光的穿透，就是最吸引人的個人小天地！
仔細看看櫃子的設計，越靠近門是鞋櫃的設計，這裡則加上白色的門，讓空間整潔利落。
需要通風的話還有開放櫃可以擺放，更多細節還在後面！
玄關的掛畫呈現個人品味，右邊看過去是大理石廚具中島，以及開放式廚房餐廳與客廳，無隔間更是讓人討喜的開闊感！
廚房整體用了簡單的設計，除了剛剛看到大理石中島，餐桌選擇了木頭與黑色鋼架的桌腳設計，保留利落的風格，搭配黑色懸掛的吊燈，打造出簡約質感的廚房！
臥室照明是這裡的一大亮點，因為喜歡自然光喚醒的屋主，在這裡家裝兩層窗簾，能夠保有隱私與大太陽的親吻！
現在來看臥室主要的設計，使用大量的傢俱，床頭櫃與床邊桌，都是一原木的材質，配上木紋橫條的壁紙，一致風格就這樣簡單呈現。
客房平時若沒有人住，就可以作為收藏或休憩空間，未來若有小孩房規劃也是一個重點！收納櫃多最適合成長中的孩子擺放物品。
青綠色的牆面呈現清爽的氛圍，配上簡約椅子就是清爽的氛圍。