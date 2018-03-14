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新竹簡約風公寓: 擁有絕佳收納的淺色調開放式住家

Peggy Yu Peggy Yu
Flat N°4. A small ap, Julien Joly Architecture Julien Joly Architecture 酒窖
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你的需求是擁有大櫃子還是超多小櫃子？喜歡有門板防塵還是開放式直接拿取？

把你的需求告訴我們的設計師，現在就可以為你客製化設計！而且諮詢還是免費的！

今天homify360就要帶你去看設計師依照屋主需求打造的完美案例！屬於你的百分百設計是什麼呢？看完以下案例的話，心動之餘你還會得到許多實用的靈感!

客廳與牆面

客廳 極簡室內設計 Simple Design Studio 客廳
極簡室內設計 Simple Design Studio

客廳

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

客廳的大牆面就是主打招牌，極淨的灰白塗漆，讓客廳質感大提升，右側打造的電視櫃與書櫃的邏輯一致，用較多開放櫃讓拿取更為方便！

書房與書櫃

書房 極簡室內設計 Simple Design Studio 書房/辦公室
極簡室內設計 Simple Design Studio

書房

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

書房是屋主最常使用的空間，因此要求最多的收納櫃，一來可以擺放書本、收藏物品，也能當成儲藏空間。

開放沒有櫃門的設計，更能夠增加空間開闊感，書房不壓迫，加上自然光的穿透，就是最吸引人的個人小天地！

櫃子設計

客廳 極簡室內設計 Simple Design Studio 客廳
極簡室內設計 Simple Design Studio

客廳

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

仔細看看櫃子的設計，越靠近門是鞋櫃的設計，這裡則加上白色的門，讓空間整潔利落。

需要通風的話還有開放櫃可以擺放，更多細節還在後面！

掛畫與細節

玄關 極簡室內設計 Simple Design Studio 走廊 & 玄關
極簡室內設計 Simple Design Studio

玄關

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

玄關的掛畫呈現個人品味，右邊看過去是大理石廚具中島，以及開放式廚房餐廳與客廳，無隔間更是讓人討喜的開闊感！

簡約廚房

餐廳 極簡室內設計 Simple Design Studio 餐廳
極簡室內設計 Simple Design Studio

餐廳

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

廚房整體用了簡單的設計，除了剛剛看到大理石中島，餐桌選擇了木頭與黑色鋼架的桌腳設計，保留利落的風格，搭配黑色懸掛的吊燈，打造出簡約質感的廚房！

臥室的自然光

主臥 極簡室內設計 Simple Design Studio 臥室
極簡室內設計 Simple Design Studio

主臥

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

臥室照明是這裡的一大亮點，因為喜歡自然光喚醒的屋主，在這裡家裝兩層窗簾，能夠保有隱私與大太陽的親吻！

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臥室規劃

主臥 極簡室內設計 Simple Design Studio 臥室
極簡室內設計 Simple Design Studio

主臥

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

現在來看臥室主要的設計，使用大量的傢俱，床頭櫃與床邊桌，都是一原木的材質，配上木紋橫條的壁紙，一致風格就這樣簡單呈現。

客房整體

客房 極簡室內設計 Simple Design Studio 臥室
極簡室內設計 Simple Design Studio

客房

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

客房平時若沒有人住，就可以作為收藏或休憩空間，未來若有小孩房規劃也是一個重點！收納櫃多最適合成長中的孩子擺放物品。

客房細節

客房 極簡室內設計 Simple Design Studio 臥室
極簡室內設計 Simple Design Studio

客房

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

青綠色的牆面呈現清爽的氛圍，配上簡約椅子就是清爽的氛圍。

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