打造量身訂做的家：系統櫃的5件必知事項

為新家裝潢最大的開支除了撥給基礎工程外，便是花在家具上了。一般來說，整體家具的費用通常都佔了總開銷的3成。即使如此，我們都知道家具是新家裝潢過程中最重要的一個元素之一，所以即使這部分的開銷很大，我們都還是願意在家具上花錢。的確如此，家具在大多數時候都在家裡扮演著非常重要的角色，比如收納功能，隨著時間的流逝，幾乎每個家庭都難以避免地積聚愈來愈多的雜物和生活用品，這時候就需要一些功能性的家具來幫我們解決麻煩了！除此之外，當我們提到量身訂製家具的話，一般人都會選擇訂製木作家具或者是系統家具，而今天我們想要為你介紹的正是後者！不管是自己挑選系統櫃，或者是請設計師代勞，你都必須先了解接下來要介紹的五件必知事項，以免花錢買到不適合的款式~
系統家具指的是一種客製化的家具，主要的建材用料為從歐洲或中國大陸進口的塑合板或者密底板（密迪板）。
塑合板(Melamine Faced Chipboard)所用的主要原材料為人工培植的針葉木，經過多個程序的加工處理（例如切碎、高溫及高壓處理）後製成的板材。現在在台灣找到的塑合板都是進口貨，分別產地是歐洲及中國大陸。由於板材的品質不盡相同，因此價格亦有所差異。
而另一種用來做系統家具的板材稱為密底板（Medium Density Fiberboard），用的原材料是回收的木屑粉，加工過程中加入膠合樹脂，透過高溫熱壓等方式而製成板材，是一種環保無毒的建材。由於它的表面平整光滑，非常適合用作為烤漆的底板。
木作櫃跟系統櫃同樣都可以依消費者的喜好而量身訂製，然而其中的差別也不少。
首先，系統櫃所用的建材就如剛剛所提到的塑合板或者密底板；然而木作家具所用的多是木芯板或者夾板。「木芯板」是以木頭為實心的板材，共有三層 — 上下兩層為薄木片，而中間的一層則是一整片厚木。而「夾板」是由一層層的薄木片上膠後堆疊壓製而成，由於它是由多層木片堆疊而製成，因此它的結構堅固、不易變形。
其次，兩者最大的分別就是在於家具的製作過程。系統櫃的板材會在工廠裡進行裁剪、封邊等工程，而裝潢師傳只需要在工地現場組裝即可。相反，木作家具比較考驗木作師傅的功力，因為整件都紅由師傅親手打造及貼皮。因此，師傅的手藝會直接影響成果的品質，而且造型一般都不如系統櫃受限。
優點：
- 能夠依據消費者的喜好量身訂製
- 防潮、耐熱、耐磨、耐酸鹼
- 易切割、可雕刻
- 施工期短，師傅只需要在現在把系統櫃組裝即可，過程中出現較少粉塵
- 無毒性（低甲醛）
- 設計多數是免費
缺點：
- 由於板材早已經在工廠裡裁剪好，因此造型上會比較受限，比如說圓形或弧型等設計通常都沒辦法做出來。
- 系統櫃的板材不如木芯板那樣耐重耐壓
- 價格不一定比木作家具便宜，特別是如果所需的五金零件較多的時候
最常見的系統家具可算是系統櫃，比如說臥室裡的系統衣櫃、廚房裡的廚櫃和收納櫃等等，可以依據個人需求而訂製。除此以外，系統家具的板材亦常用於打造超耐磨地板、門板或者輕隔間等等部分。
那麼，什麼樣的人會適合購買、訂造系統家具呢？如果是由塑合板組成的家具，其防磨、防刮功能非常良好，因此適合一些家裡有小孩或者寵物的家庭。此外，由於現在的系統家具規定都擁有E1低甲醛認證，而且在家具組裝的過程中粉塵不算多，因此容易過敏的人士大可以考慮看看。
再者，如果你對於家具有特別的要求，比如說用料上及設計上想有自己喜歡的樣式的話，那麼系統櫃也是種理想的選擇。
另外，如果你採用的是高級板材，那麼裝、拆等程序都應該不會對家具造成大的傷害，這就代表著就算你很常搬家也沒問題喔！
系統櫃的價格可以隨著所用的板材、家具的設計、要用的五金零件以及施工費等等而變動。
安裝費：通常家具商所提供的報價已包含組裝費，而一些由設計師打造的家具也是如此。然而如果你買的系統櫃是來自於IKEA等大賣場，很多時候你要付額外的裝組費，或者自行把家具運送回家，然後組裝。
板材：系統家具的板材以「一才」（30X30公分）為單位來計算，依不同的厚度有不同的價格。以塑合板為例，每才由80元(8公釐) 到180 (25公釐) 元不等。
零件：打造系統櫃設計所需的五金配件包括抽屜滑軌、出線孔、天地栓、木準、拉門鎖、Ｌ型固定片、伸縮架等等，每個細項的價格都不一樣。而如果你的系統櫃的細節愈多，比如說抽屜及層架等系統板材愈多，所需的五金開支就愈高。
除此以外，因應不同的系統家具商或設計師你可能要付一筆設計費，我們建議你直接跟相關的專業人士聯絡，以獲得最新的報價。
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