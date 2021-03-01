打造量身訂做的家：系統櫃的5件必知事項

系統家具指的是一種客製化的家具，主要的建材用料為從歐洲或中國大陸進口的塑合板或者密底板（密迪板）。

塑合板(Melamine Faced Chipboard)所用的主要原材料為人工培植的針葉木，經過多個程序的加工處理（例如切碎、高溫及高壓處理）後製成的板材。現在在台灣找到的塑合板都是進口貨，分別產地是歐洲及中國大陸。由於板材的品質不盡相同，因此價格亦有所差異。

而另一種用來做系統家具的板材稱為密底板（Medium Density Fiberboard），用的原材料是回收的木屑粉，加工過程中加入膠合樹脂，透過高溫熱壓等方式而製成板材，是一種環保無毒的建材。由於它的表面平整光滑，非常適合用作為烤漆的底板。