兩層樓木造房屋: 擁有絕佳收納的美麗住家

都市水泥宅第令人煩膩，今天讓我們去試住一座位於郊區的自然風美宅吧！由中山大輔建築設計事務所 NAKAYAMA ARCHITECTS 的專家們所負責建造的這座兩層樓木造住宅，案名為黒羽・継ぎの家，坐落在群山環抱的郊野地帶，不僅擁有開闊寬廣的藍天綠地，還有溫馨的木造家居空間，讓人一眼就迷到不可自拔，立刻一起來參觀吧！
當我們來到這座住宅外，眼前是一棟二層樓的樸實宅第。以溫暖的色調打造的外牆，搭配沈穩的深灰色屋頂，營造出典雅大器的外觀。
門前有大片的如茵綠地，以及日式的園林造景。搭襯著藍天白雲，令人心生嚮往之情～
進到室內後，可以欣賞到以木頭為主要材質的起居空間。天花板、牆面、地板和家具，以同款風格散發出濃濃的家的氛圍。
大片的落地窗外，就是美不勝收的園景，休閒時分在此靜坐，特別能感受到人生的美好。
進到另一個空間，我們看到很有層次感的裝潢設計。在挑高的空間中，採用幾級階梯連結起不同的起居環境，為居家創造出別具趣味的動線。
墊高的地板下，也設計出可以收納陳列物品的空間，更顯出設計師的精密巧思。
轉個角度來看，我們可以觀察到這樣的開放式格局，不僅讓客廳、餐廳和廚房連結在一起，敞開的門庭和挑高的空間，更讓整棟房屋顯得敞亮透氣，帶來美好的生活氛圍！
設計師運用這處小空間，打造起一個多功能的工作室。左側有成排的置物櫃架，可供儲放大量的物品。
擺置上一組輕巧的書桌椅，需要工作時可以享有靜逸舒適、不被打擾的環境，是一處令人嚮往的私人空間。
當夜晚來臨時，深藍天幕下是一棟散發著溫柔光芒的美宅。柔暖的燈光亮起，彷彿正向歸來的家人招手，讓你不禁加快腳步投向它懷抱～
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