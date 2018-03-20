台南陳公館新建獨棟房：華麗又舒適的完美住家

人生功成名就之際，你最想實現的目標會是什麼呢？台灣人向來有落葉歸根的觀念，不論你飄得再遙遠，當名利雙收的願望達成之後，大多會想擁有一座舒適溫馨的住家，讓生命回歸到安靜美好的境地，好好享受打拼奮鬥的甜美果實！

今天要帶你去參觀的這座台南陳公館新建住宅，便是一位海外企業家歸國後，委託三月室內裝修設計有限公司，在台南打造的一棟舒適宜居住宅，目的是希望讓長輩和家族聚會時，擁有理想的社交空間。現在就讓我們一起展開這場豪華的參觀之旅吧！