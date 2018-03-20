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台南陳公館新建獨棟房：華麗又舒適的完美住家

Genie Chien Genie Chien
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人生功成名就之際，你最想實現的目標會是什麼呢？台灣人向來有落葉歸根的觀念，不論你飄得再遙遠，當名利雙收的願望達成之後，大多會想擁有一座舒適溫馨的住家，讓生命回歸到安靜美好的境地，好好享受打拼奮鬥的甜美果實！

今天要帶你去參觀的這座台南陳公館新建住宅，便是一位海外企業家歸國後，委託三月室內裝修設計有限公司，在台南打造的一棟舒適宜居住宅，目的是希望讓長輩和家族聚會時，擁有理想的社交空間。現在就讓我們一起展開這場豪華的參觀之旅吧！

古典風外觀

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三月室內裝修設計有限公司

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為了實現屋主的心願，建築師採用古典雅緻的外觀規劃，賦予這座宅第一種經典的古風。長型的窗戶和樑柱，搭配上鏤刻圖案的外牆，再以紅磚簷瓦點綴，讓路人都留下深刻的印象，忍不住再三回頭張望～

另一個角度

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三月室內裝修設計有限公司

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將鏡頭拉到另一個角度，可以看到令人驚豔的外門設計。沈穩的深灰與白色搭配，氣派中散發出一股樸實大器的質感！

起居空間

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進到室內後，眼前是客廳與餐廳合而為一的公共領域。黑色皮質沙發讓企業家的氣質彰顯無遺。白色落地窗簾和明亮的大理石地磚，適時發揮了平衡的作用，讓畫面更為和諧。天花板的燈飾搭配，為空間帶來充裕的照明效果。

用餐空間

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餐廳的空間打造得賞心悅目！圓式餐桌讓家族成員可以圍坐，上方的水晶球與照明設備，共同營造出亮麗的光感。藍色牆面反射著燈光，為空間點綴上亮眼的觀感。

電視牆

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採用大理石材質的電視牆，帶有美麗的紋理，令人感到非常驚豔，加上反射的室內燈光，更是美出了一種新境界！

廚房

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廚房區塊採用透明玻璃為界，營造出既通透又有層次的美感！簡約的黑、白雙色搭配，加上充裕的儲納裝置，讓下廚時間也成為一種心靈的享受～

浴室

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在洗沐的空間，設計師採用白色的水槽、櫥櫃，創造出簡潔明淨的視覺效果。壁上設有可供吊掛的銀色掛架，與同色水龍頭和櫃上把手構成良好的呼應。

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