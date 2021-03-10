小公寓設計: 8 種 16 坪以下的絕佳實例

我們對於現代公寓的要求和期待是一直在增加的，特別是對於生活品質相對比較在意的年輕一代來說，公寓的基本狀況和舒適度至關重要！我們會希望擁有一個超大的陽台、舒適寬大的沙發、整潔明亮的廚房和溫馨的臥室，我們會希望擁有大片的落地窗戶，溫暖的陽光照進整個空間… 然而事實是，許多的現代公寓由於小坪數的限制，可能很難同時滿足這些需求。由於大多數的台灣年輕一代都生活在小坪數的公寓裡頭，因此設計師們的因應之道也就越來越多元，與有限的空間搏鬥的創意點子也越來越豐富。天花板高度足夠的空間通常會規劃夾層，或者是將小公寓裡頭利用高低的落差，擴大生活面積，並且以無厚牆的方式，成功劃分出領域。接下來我們集結了 8 間 16 坪以下的小公寓，讓你直接從中找靈感!