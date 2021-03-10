小公寓設計: 8 種 16 坪以下的絕佳實例

我們對於現代公寓的要求和期待是一直在增加的，特別是對於生活品質相對比較在意的年輕一代來說，公寓的基本狀況和舒適度至關重要！我們會希望擁有一個超大的陽台、舒適寬大的沙發、整潔明亮的廚房和溫馨的臥室，我們會希望擁有大片的落地窗戶，溫暖的陽光照進整個空間… 然而事實是，許多的現代公寓由於小坪數的限制，可能很難同時滿足這些需求。由於大多數的台灣年輕一代都生活在小坪數的公寓裡頭，因此設計師們的因應之道也就越來越多元，與有限的空間搏鬥的創意點子也越來越豐富。天花板高度足夠的空間通常會規劃夾層，或者是將小公寓裡頭利用高低的落差，擴大生活面積，並且以無厚牆的方式，成功劃分出領域。接下來我們集結了 8 間 16 坪以下的小公寓，讓你直接從中找靈感!
首先看到的這間 12 坪小公寓因天花板的優勢規劃出一二樓的領域，因此雖然坪數不大，但還是劃分出兩房一廳。公寓的基本色調以淺色調搭配藍灰色，冷色系為主的空間感更佳，然而搭配木頭點綴，又不失家的溫暖。
為了善加利用每個可用區塊，像是樓梯下方等處都有儲物的設計，而臥室裡頭則在天花板下規劃大面積的收納櫃。在此設計師也延續了使用的顏色，讓家中的一致性更強。
接下來看到的這間 16 坪小公寓走純白路線，設計師對於空間設計的思維是比例規劃，保持動線流暢，並且表現空間張力，進而挖掘出空間的多樣可能性。利用玻璃等素材，打造出明亮清新的氛圍，讓小公寓裡頭兼具機能性及放大空間效果。
雖然說人們的居家生活空間越來越小，但是所擁有的物品卻沒有因此減少，所以收納的設計更加重要! 這間 16 坪小公寓的設計師利用垂直面，增添儲物的區塊，甚至還結合收納與隔間的功能。
每一個家都有不同的故事，也因此更有獨特的魅力。這間 16 坪的小公寓是長年旅居英國的台灣女主人，為了來到陌生台灣的英國先生，提供一個他熟悉法式的室內氛圍的結晶。設計師的挑戰是將法式風格搬回台灣，讓身處異地的男主人可以有一個舒適且感到自在的居所。
雖然強調法式風情，但是設計師依舊結合了現代的元素，讓公寓裡頭更有味道。廚房的區塊鋪上了黑+白的磁磚，搭配時尚的玫瑰金燈具，以及木製的餐桌椅，風情萬種。
如果說你需要大量的收納空間的話，這間 12 坪的樓中樓將給你許多好靈感。設計師在樓梯下，電視櫃等區都規劃了儲物的地方，因此公寓裡頭維持地井然有序，十分整潔。
延伸閱讀: 12 坪的樓中樓: 擁有完善收納設計的高質感居所
15坪多大？兩人一貓的生活空間該如何規劃? 不同於傳統的 2房1廳裝潢，設計師在這個空間裡規劃了迷你閣樓，並且以時尚的拉門取代牆面，讓原本平凡的15坪小公寓，搖身一變成為兩人一貓的甜蜜居所。
牆面絕對是不可放過的收納重點區，瞧瞧設計師打造的內嵌木頭書櫃，除了可以擺放書籍，還能展示美麗的收藏品。
多面的大片窗戶讓空間感更棒，而床下也設計了三個抽屜，因此寢具都可以在此整齊放好。
你知道13坪多大嗎？圖中這原本是間老屋，在設計師的巧手改造之後，變成散發淡淡北歐風的樓中樓。考慮到坪數不大，因此使用淺色系，搭配上木頭元素，營造出北歐獨有的溫暖感受。
從這張圖，你可以看到設計師以電視牆區分客廳與廚房及餐廳，公共的領域適當地被隔開來，卻又不會過於壓縮空間感。
僅僅只有7.5坪的小公寓，要怎麼樣設計才可以讓屋主盡情伸展身軀，不覺得扭捏呢? 在這張圖中你可以看到一個重點，那就是要挑選小型的家具，這樣有限的空間才不會被大型家具壓過去。如果想要營造出工業風的氣息，進而讓小公寓更有味道的話，選擇單一區塊鋪設紅磚牆，會是不錯的好方法。
利用高低的落差，還有電視牆的牆面，設計師成功地區分出臥室與客廳這兩個區塊。然而看看這張圖，是不是一點也感覺不出來空間的狹小呢? 除此之外，專家還鋪上了木頭地板，讓小資公寓更有溫度。
位在台北內湖的這間 13 坪小公寓走美式休閒風的路線，
設計師以廁所與廚房將空間分開成一房一廳，分別成為公私領域。在小坪數設計上，設計師依夫妻倆的生活與工作型態，在減少變動隔局的基礎上將空間規劃兩大空間－客廳/工作空間、臥房空間。
臥室以明亮的白色搭配淡淡的粉色，空間感佳卻不會太過生冷。高低各一的衣櫥，則讓臥室在視覺上不會有壓迫感。
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