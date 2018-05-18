台中的時尚貨櫃屋:有木頭露臺的簡約時尚空間

貨櫃屋在近幾年來大為風行，除了作為臨時性的棲身之所外，也早已被廣泛運用來當作一般住屋，許多民宿、觀光景點、臨時接待中心等，更是大量採用貨櫃屋，來充當接待賓客的場所。

今天要介紹給你的這項專案，是由彰化縣的貨櫃屋達人 OWN Design 所打造的「雲山─接待中心」，地點位於台中市，亮麗的外觀和時尚的內裝，讓每位參觀的訪客都大為驚豔！立刻就跟著我們來拜訪吧～