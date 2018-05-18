台中的時尚貨櫃屋:有木頭露臺的簡約時尚空間

貨櫃屋在近幾年來大為風行，除了作為臨時性的棲身之所外，也早已被廣泛運用來當作一般住屋，許多民宿、觀光景點、臨時接待中心等，更是大量採用貨櫃屋，來充當接待賓客的場所。
今天要介紹給你的這項專案，是由彰化縣的貨櫃屋達人 OWN Design 所打造的「雲山─接待中心」，地點位於台中市，亮麗的外觀和時尚的內裝，讓每位參觀的訪客都大為驚豔！立刻就跟著我們來拜訪吧～
從馬路這一邊望過去，我們看到一座由灰、白、黃三色構成的建築物。高低很有層次感的設計，矗立在路旁顯得相當吸睛。
長、高、寬的尺寸分別為 24 × 12 × 26 公尺，總區域面積共 624 平方米，相當於 188.76 坪，提供了相當寬敞的接待空間。
近幾年來，台灣的建設公司已廣泛採用貨櫃屋作為接待中心，除了可以隨自己的需求，創造出多樣化的亮麗外觀，它還具有資源再利用的特性。
當一項專案完成銷售之後，可以把材料移往下一個工地再使用，省去以往拆除所產生的工程垃圾和費用，將貨櫃屋的特性發揮到極致。
看看這麼美麗的木甲板露臺，你能不心動嗎？除了當作接待中心之外，許多人都恨不得拿它來當作住家使用！當天氣晴暖時分，可以到此曬曬陽光，品嚐一杯午後咖啡，當真是人生一大享受～
進到室內來，這裡設置了完備的桌椅，牆面上安裝了液晶屏幕，讓專案經理和客戶可以坐下來，好好進入主題討論細節。
簡單的中島流理台，讓你可以在此為客人準備一些茶點，以溫暖貼心的服務迎得客戶的心！
採用大片的玻璃窗，讓戶外光線融入室內來，不僅可以量能，還可創造出敞亮的氛圍，讓訂單更容易成交！
倘若客戶希望多點隱私感，這裡也設置了可供安靜開會的地點。牆上開了兩個長方形窗戶，讓屋外綠意可以滲入室內，卻不至於招來太多過路閒人的目光。
來到通往上方樓層的樓道間，抬頭一望，正好迎來明亮的天光。當光線傾瀉入室內，映在橘色牆面上，空間顯得更加寬敞亮眼，絲毫不覺身在貨櫃屋內！
這張 3D 模擬圖讓我們得以一覽這座貨櫃屋的全貌。這款設計不僅提供了多樣化的表情，同時也符合資源的極致運用，是不是令你心動了呢？
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