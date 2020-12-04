吧檯設計：理想的吧檯高度？常見的材質？桌椅該怎麼配搭？

吧檯的款式可以隨你個人喜好而更改，另外你依照家裡的空間來選擇最理想的吧檯桌型。一般常見的吧台形式有一字型、Ｌ字型、ㄇ或ㄈ字型、T字型以及圓弧型。如果你想要在角落處擺放吧檯，那麼你可以考慮三角型的款式喔！

除此之外，你應該把吧檯的功能納入考量的要點之一。比如說最常見的吧檯款式是跟廚房流理檯相連的設計。此外，跟餐桌二合一的吧檯亦是另一種我們很常找得到的款式，這同時亦是能妥善地利用有限空間的好點子！

如果你的廚房設有中島，那麼跟中島相連的吧檯台／餐桌也是可行而且實用的設計呢！