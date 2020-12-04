吧檯設計：理想的吧檯高度？常見的材質？桌椅該怎麼配搭？

吧檯的款式可以隨你個人喜好而更改，另外你依照家裡的空間來選擇最理想的吧檯桌型。一般常見的吧台形式有一字型、Ｌ字型、ㄇ或ㄈ字型、T字型以及圓弧型。如果你想要在角落處擺放吧檯，那麼你可以考慮三角型的款式喔！
除此之外，你應該把吧檯的功能納入考量的要點之一。比如說最常見的吧檯款式是跟廚房流理檯相連的設計。此外，跟餐桌二合一的吧檯亦是另一種我們很常找得到的款式，這同時亦是能妥善地利用有限空間的好點子！
如果你的廚房設有中島，那麼跟中島相連的吧檯台／餐桌也是可行而且實用的設計呢！
在選擇吧檯桌面的材質時，首先要依據你想營造的風格路線而找出相配的建材。
例如一般最常見的石質桌面，例如大理石、雲石及花崗岩等等是非常適合走現代風或者奢華風路線的廚房。因為這些石材經過磨平及打亮後會營造出一種高雅又時尚的觀感，並且能讓你向客人展示你的生活品味！
如果你的家是走溫馨路線，比如說是屬於日系或者自然風風格的話，那麼木質檯面會是理想的選擇，而你可以考慮木心板貼皮這種材質。另外，容易清潔而且看起來永遠都是乾淨整潔的白色瓷質表面也是不錯的材質喔！
然而如果鄉村風或田園風是你的最愛，那麼你可以考慮以火頭磚打造吧檯桌的主體，再搭配一些比較簡單的檯面材質，比如說淺色木材或者是白瓷等等。
而喜歡工業風或者未來風的你們，則可以考慮幹練的黑色強化玻璃或者是不鏽鋼材作為吧檯桌面的物料，以營造出個性十足的風格。
高度：
吧檯的高度取於它的性質和功能，如果你的吧檯純粹是用來跟家人、朋友喝幾杯聊聊天，而且想要配搭高腳吧椅來營造出最棒的氣氛的話，那麼吧檯的高度應該設定為90-105公分左右。
如果你的吧檯同時兼具餐桌功能的話，那麼檯面就應該低一點，不然的話吃飯的時候脖子會酸喔！我們建議高度最好落在70到75公分左右。
寬度：
我們對於吧台的寬度要求其實沒有像高度那樣子嚴格，其實就是看你平常需不需要擺放比如說冰酒桶、咖啡機、打果汁用的攪拌器等等來決定。一般如果沒有特別需要的話，60到70公分的寬度就非常足夠。
深度：
為了讓坐下來的時候更舒適，以及避免膝蓋一直頂到前面的吧檯的問題，我們必須把吧檯的水平深度納入考慮。一般來說，25到40公分的距離最為理想。另外你也可以採用像是圖中那樣子檯底留空的設計，這樣子就不怕頂腳的問題。
首先，高腳椅的材質應該跟吧檯以及廚房整體互相配合。最常見的是以金屬及皮椅組成的高腳椅，而這種款可說是蠻百搭的，特別適合未來風、工業風以及現代風的家。
另外，高腳木椅子是適合自然風、北歐風、極簡風或現代風的款式。
另外，一些設計師精心打造的款式，或者是材質比較特別的椅子設計，比如說全透明的椅，也是蠻不錯的個性之選喔！
更重要的是，你應該要依據吧檯檯面的高度來選擇相應的椅子，而椅子跟檯面之間的垂直空間應該預留約25到35公分的部分，以免大腿一直頂到檯面。一般而言，可以供人自由調節升降的吧椅就最方便了！
吧檯不僅僅可以是廚房的一個功能區域，也可以是營造空間感的重要元素，對於家庭空間的區域劃分，視覺隔離等方面都有著非常重要的意義。可以根據房屋結構打造適合你的吧檯區域。
燈光：如果想要為吧檯注入更多亮點或者有情調的設計，那麼就不妨從照明方面入手。比如說，在吧檯檯面的底部安裝光管，或者是在天花板安裝小小的圓射燈。
酒櫃：另外，你亦可以為吧檯增加額外的收納功能。例如，你可以在吧檯的邊邊打造出一個相連的酒櫃，這樣子取放酒瓶都非常方便。
懸掛式酒杯架：餐館裡的吧台桌總是別有一番風味，為什麼？除了那一整面排列了上百瓶酒品的收納牆面外，餐館吧檯一定會配有的就是一整列懸掛式酒杯架！這一個實用又好看的配件，總對是提升我們自家吧檯的設計感的好點子喔！
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