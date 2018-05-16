海洋風獨棟別墅：位在天母、有木頭露臺以及泳池的絕美空間

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打造夢幻別墅的概念，就是要配上自己心中理想的概念，像是以海洋為設計主旨的話，就可以此規劃一間有泳池的別墅。
接下來我們要看的案例，基地坐擁天母綠意山景及台北城市景觀，從掌握室內外空間穿透流通為開始，融入企業品牌精神，搭配公私空間的配置，與主客動線的安排，就是一間完美的時尚休閒會所空間。
稀有的歐式泳池庭院洋房，低矮老舊的室內，經歷歲月的痕跡，在戶外重新換新衣，室內前後整新後，今非昔比煥然一新。
從大門映入眼簾是2樓懸吊的泡泡燈，與地面上迎賓的海豚，牆面上的海洋手繪燈飾，以及波光粼粼的馬賽克牆面，整體呈現代表該建案企業文化的精神。
海豚與海洋文化是一二樓空間的主要視覺概念，整體呈現明亮的度假風氛圍。
大廳將窗的結構放置最大，將臺北不分晝夜的美景全都納入眼裡！
天花板上的鏡面海豚，有如星空在ＬＥＤ燈的陪襯下，優遊自得。
海浪般的石牆是主人最好的靠山，現代的中式傢俱與沙發區呈現中西融合的協調美。
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後庭院有一個露天戶外泳池，使用隔柵遮雨棚，定義戶外休閒坐椅區，泳池畔的發呆亭也很適合三五朋友休息談心。
大面積的窗戶利用白色窗簾留下霧光，不會過度刺眼，又能被自然光喚醒。搭配絨面與布面的藍色沙發，再度延續海洋概念到房中。
主人房臥室區，床頭吊燈垂吊，讓空間高度延伸。間接光線表現出床頭牆面的雙層拼接質感。
大開間浴室乾濕分離，使用傳統檜木跑澡桶，泡澡時就能聞到清新的木頭香。
就像是五星級飯店一樣，打造藍色系的空間，彷彿徜徉在海洋。
這裡還有品酒區！配備有專業的燈箱，呈現紅酒最美的色澤，侍酒吧適合品酒與聊天。
透光的石材牆，能戲劇化呈現酒瓶的姿態，復古燈飾與傢俱，加上昏黃的燈光，彷彿在法國酒莊品酒。
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