木頭地板最溫暖! 關於木地板的所有必知事項

實惠的選擇——纖維板、木芯板、夾板：

市面上最常見而價格又是最經濟實惠的的是纖維板、木芯板以及夾板。

「纖維板」（密底板）是由木碎壓制、加工而成，而地板板材多為中高密度的纖維板。這種板材的穩定性高

「木芯板」是以木頭為實心的板材，共有三層 — 上下兩層為薄木片，而中間的一層則是一整片厚木。

而「夾板」是由一層層的薄木片上膠後堆疊壓製而成，由於它是由多層木片堆疊而製成，因此它的結構堅固、不易變形。

高檔的選擇——實木地板

「實木地板」的調節濕度功能非常理想，因應不同的木材原料，每種實木板的特性和價格都不一樣。一般而言，中低價位的木材有松木與橡膠木等。而較高檔次的選擇則有櫻桃木、檀木等選擇，它們的價格雖然貴，可是可以為你的臥室帶來一份獨特迷人的木香味或者情調喔！

適合家庭的選擇——耐磨木地板

「耐磨木地板」是一種由木粉高壓壓製而成的高密度板，耐用、防刮之餘同時亦呈現自然又質樸的質感，非常適合有寵物或者有小孩子的家庭。

耐用防潮的選擇——海島型木地板（複合式地板）、PVC地板

另外，現在在台灣很常見的還有「海島型木地板」，這是一種專為海島形氣候（潮濕氣候）而設的防水木板，適合台灣的亞熱帶天氣。

此外，受歡迎的選擇還有「PVC塑膠地板」，這可是近年來愈來愈受歡迎的木地板類型！主因是它便宜又耐用，而且具有仿木紋的紋理，性價比非常高喔。