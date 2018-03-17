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木頭地板最溫暖! 關於木地板的所有必知事項

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木材素來都是建造房子跟室內設計最常用的材料，無論是天然的實木木材還是利用木屑加工後而製成的纖維板等，它們的木質美感總是能為我們的家大加分。

木材是一種會呼吸的物料，由個別木材製成的木板甚至具有調節濕氣的功能。而在市面上除了最常見到的實木板外，亦漸漸出現許多特別適合台灣亞熱帶天氣的產品，例如PVC彷木紋板、超耐磨以及海島型地板，現在就讓我們來一探究竟吧！

木地板種類

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實惠的選擇——纖維板、木芯板、夾板：

市面上最常見而價格又是最經濟實惠的的是纖維板、木芯板以及夾板。

「纖維板」（密底板）是由木碎壓制、加工而成，而地板板材多為中高密度的纖維板。這種板材的穩定性高

「木芯板」是以木頭為實心的板材，共有三層 — 上下兩層為薄木片，而中間的一層則是一整片厚木。

而「夾板」是由一層層的薄木片上膠後堆疊壓製而成，由於它是由多層木片堆疊而製成，因此它的結構堅固、不易變形。

高檔的選擇——實木地板

「實木地板」的調節濕度功能非常理想，因應不同的木材原料，每種實木板的特性和價格都不一樣。一般而言，中低價位的木材有松木與橡膠木等。而較高檔次的選擇則有櫻桃木、檀木等選擇，它們的價格雖然貴，可是可以為你的臥室帶來一份獨特迷人的木香味或者情調喔！

適合家庭的選擇——耐磨木地板

「耐磨木地板」是一種由木粉高壓壓製而成的高密度板，耐用、防刮之餘同時亦呈現自然又質樸的質感，非常適合有寵物或者有小孩子的家庭。

耐用防潮的選擇——海島型木地板（複合式地板）、PVC地板

另外，現在在台灣很常見的還有「海島型木地板」，這是一種專為海島形氣候（潮濕氣候）而設的防水木板，適合台灣的亞熱帶天氣。

此外，受歡迎的選擇還有「PVC塑膠地板」，這可是近年來愈來愈受歡迎的木地板類型！主因是它便宜又耐用，而且具有仿木紋的紋理，性價比非常高喔。

​木地板尺寸

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寓子設計

北歐20°

寓子設計
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木地板的尺寸有分為大、中、小，大家可以因應不同的起居空間，決定要選購哪一種尺寸的地板。而一般的標準尺寸為910mm×120mm×18mm，其中以18mm厚度為主流。

而依照木地板材質及尺寸的不同，地板的售價也不盡相同，因此我們建議你直接跟相關的專業人士聊聊。另外，現在台灣連工帶料的價格亦算合理，如果想要省掉自己鋪地板的功夫的話，大家也可以選擇這種的施工方式喔～

​DIY鋪木地板

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何侯設計 Ho + Hou Studio Architects

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1. 準備：

如果你想要自己DIY鋪設木地板，首先你應該準備好所需的工具，包括水平尺、線切機、地面磨平機、電鑽、手套及護目鏡等等。

其次在選擇木地板方面，在建料行找到的木地板一般都以箱為單位，而每一箱的木地板適合鋪設半坪左右的地方。在購買木板時，應該同時預留後備木板（約總面積的10%）以備不時之需，例如有些時候新手可能會把木地板切壞，需要後備板材來替補。

另外，你亦需要準備防水膜、PE墊以及收邊用的物料，例如矽利康、踢腳板以及木質收邊條。

2. 磨平：

在鋪設木地板之前，你必須確保基礎地面是平整的，不然的話木地板就沒法鋪平。如果地面有突起物，你可以利用磨平機把它弄平，然後進行下一個步驟。

3. 鋪防潮墊及PE墊：

鋪設防潮墊／防潮膜是一項不可省略的步驟，因為這一層薄薄的膠膜可以防止水氣直接影響到木地板，避免木地板變型、發霉。在這片防膜之上你還可以鋪上一層叫PE墊的白色泡棉，來提升防潮的效果。

如果你覺得要鋪兩、三層薄膜很麻煩的話，市面上亦有鋁箔泡棉這種二合一的墊材可供選擇。

4. 鋪設木地板（預留自然膨脹空間）

由於木地板會受熱脹冷縮的影響，因此專家建議木地板應該在室內擺放一到兩天，以讓木材適應室溫。

完成了以上程序後，你就可以把木板整齊地鋪設在地板上，有必要的時候可以利用工具來切割木板。在這裡你要留意一件非常重要的事——那就是預留自然膨脹的空間！如果你用的是海島型地板，那麼應該在牆邊預留0.3公分的空隙；而如果你用的是超耐磨地板，那麼就應該預留約0.8公分的空隙。

5. 預留門板空間

鋪上了木地板以後有可能會擋到房門的正常開關，因此有必要時你可能要把木門的底部裁短。

6. 收邊

當我們在牆邊預留了步驟4所提及到的縫隙以後，我們還要進行收邊的程序。現在一般的收邊方法別有灌注矽利康（填縫劑）、在牆角貼踢腳板或者是圍著牆角鋪設木質收邊條這三種。

木地板架高

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如果你想要在房間裡打造出有高低差的層次感，那麼你可以考慮一下把木地板架高，而最常見於把木板架高的空間可以說是臥室

木地板架高的程序並不繁複，跟直鋪木地板不同的地方就是在於——在木地板與鋪設了防潮膜的基礎地面之間會有一層角材+夾板或者保麗龍，兩者各有其優劣之處。最後，在架高地台的邊邊你亦要貼上一層跟木地板顏色一致的木貼皮，不然的話任由鋪底建材見於人前實在是不太美觀呢！

如果你對於以上的鋪地板程序認識不多，或者單純覺得要自己DIY很麻煩的話，那麼直接找專業的師傅幫你處理就最好了。

​木地板保養

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當一切準備妥當後，你還需要知道的就是該如何好好地保養木地板，讓它們歷久常新。

在日常保養方面，你應先用吸塵器或靜電拖把灰塵吸淨，然後用擰乾的濕布以及專用的地板清潔劑來拭擦地板表面，切忌以大量洗劑或者清水洗刷！有必要時，例如木地變得暗啞時，可以依木板的材質而塗上保養專用的地板油精。

除了室內以外，你也可以在陽台或露臺鋪設木地板喔：

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