吊隱式冷氣：不會破壞室內美感的沁涼新選擇

春天終於來臨了，再過不久我們又要迎接炎炎夏日！台灣的夏天炎熱，客廳和臥室裡如果沒有安裝冷氣的話，相信沒有人會受得了吧？
以往一般的室內冷氣都是壁掛式或者窗式的，然而隨著現代人對於室內裝潢的要求越來越多，新一代的吊隱式冷氣就變成愈來愈受歡迎的機種！今天就讓我們了解更多關於吊隱式冷氣的資訊吧～
如剛才所提到的，一般常見的室內冷氣都是壁掛式以及窗式機款，然而這兩款冷氣會破壞室內設計的美感，而且又占空間。
相反，吊隱式冷氣的特點就是把分離式冷氣機體藏於天花板內，我們肉眼能見的只有不顯眼的通風口，因此比起傳統的室內冷氣美觀很多，而且會比較不會積灰塵。此外，由於出風口可以分散配置，因此冷氣出風會較傳統冷氣機來得平均。
然而，吊隱式冷氣在維修及清潔等保養程序上會比較麻煩，這一點我們稍後會再深入探討。
吊隱式冷氣的價格取決於冷氣機本身的功能，例如冷專變頻以及冷暖變頻這兩種功能本身就已經有明顯的價格差距。其次，冷氣機的噸數愈高，價格就愈貴。一般而言，現今台灣市場的主流冷氣都是來自日本品牌，而參考價格通常都會包含基本安裝費：
以適合1-3坪空間的隱吊式冷氣為例，參考價格（連安裝）約為3萬5；
適合3-5坪空間的隱吊式冷氣，價格（連安裝）約為3萬8元；
適合5-7坪空間隱吊式冷氣，價格（連安裝）約為4萬5到4萬8不等。
總括來說，隱吊式冷氣的價格會比傳統的懸掛式冷氣貴約1萬元左右。
另外，從2017年起，不少的冷氣機會貼有「冷氣季節性能因數」（CSPF）的標籤，CSPF值越高代表越省電，大家不妨從這方面參考一下，然後比較一下各種冷氣機的價格喔！
吊隱式冷氣的室內機體其實沒有我們想像中那麼大！例如有日本品牌推出了超薄隱藏風管型室內機（適合達5、6坪左右的空間），它的寬度只有70公分，重量僅21公斤，而且天花板高度僅需24公分即可安裝，因此對於大多數的台灣住家來說也是很適合的喔！
另外，不同的品牌或不同的機種，室內機的尺寸差異也相當大，因此我們建議你直接與相關的專家們聊聊，以獲取最新最準確的資訊與報價喔！
由於吊隱式冷氣室內機體會埋入天花板之中，那麼你首先要確保天花板的水平深度足夠容納整個機身，以及垂直高度足以安裝出風口及集風箱等部分。一般而言，我們需預留大約比機體大1.3倍的空間放置機體。
此外，為了避免空間看起來太大壓逼感，你亦應該要確保房子的樓底起碼有2米5左右，不然的話你可能會常常感覺到壓頂喔！
另外一個不可忽略的重點就是出風口與迴風口之間應該保持一定距離，不然的話冷風經出風口吹出的時候，沒過幾秒就會從迴風口中溜走，造成我們稱為「短循環」的問題喔！
吊隱式冷氣的缺點就是清潔及保養不如傳統懸掛式冷氣容易，然而正因為機體被隱藏起來，所堆積的灰塵亦會比較少。雖然如此，你還是應該定期清洗冷氣機（每年約1-2次），步驟包括：
室內機：
(1) 拆除出風口及迴風口的濾網，並把塵埃吸走，然後用洗劑洗淨、晾乾。
(2) 清潔內機水盤及風鼓零件。
室外機：
(1) 先把冷氣機電源切斷
(2) 然後以利用清水從上而下沖洗機體，靜待至晾乾。
有需要時，請務必尋求專業師傅與建築師的協助喔！
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