吊隱式冷氣：不會破壞室內美感的沁涼新選擇

如剛才所提到的，一般常見的室內冷氣都是壁掛式以及窗式機款，然而這兩款冷氣會破壞室內設計的美感，而且又占空間。

相反，吊隱式冷氣的特點就是把分離式冷氣機體藏於天花板內，我們肉眼能見的只有不顯眼的通風口，因此比起傳統的室內冷氣美觀很多，而且會比較不會積灰塵。此外，由於出風口可以分散配置，因此冷氣出風會較傳統冷氣機來得平均。

然而，吊隱式冷氣在維修及清潔等保養程序上會比較麻煩，這一點我們稍後會再深入探討。