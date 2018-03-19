小坪數樓中樓: 位在台北、有飯店級裝潢的挑高四米二豪華小宅

挑高的客廳設計，可以看到超大落地窗與兩層樓規劃，這裡的空間小但功能齊全，就像飯店一樣，能找到自己所需的功能。
從樓上平視，可以看到臥室的開放隔間，用簍空扶把就能簡單區分空間。
圓形吊燈的設計，也適用於二樓的照明，不突兀地照亮家中每個角落。
連接二樓的迴旋樓梯，增加安全扶把，地板的條紋與整個家的設計呼應！
廚房雖小五臟俱全！有超多收納櫃，放最多碗盤，洗衣機也結合在此，能夠一次做很多事，若要簡單的喝杯咖啡，結合洗手槽的中島就能使用！
廚房一旁就是客廳，連結餐廳，整個開放式、穿透的設計，將空間放到最大！
客廳鋪上地毯就能區分不同功能，不需要隔間的小技巧！
坐在客廳往左邊與樓上看，廚房沒有過渡壓迫感，二樓的穿透扶把像也像裝飾品一樣，點綴空間。
簡單的掛畫裝飾牆面，沒有太多複雜的設計，不會讓小空間過於凌亂！
另外還有一個休憩空間，可擺放床墊成為客房、放靠枕成為發呆區，或懶人椅變成看書的小角落！
看看樓上的設計，帶衛浴的規劃最為方便，收納櫃也不能少！更有自己得梳妝空間！
看樓下的規劃，就是這樣一應俱全，就像飯店空間一樣的規劃，讓人回到家就能好好放鬆。
二樓臥室沒有門，讓整體就像是一個空間，加上遮光窗簾，這裡就是屬於自己的安全港！
挑高四米二的建案已經很少見，若是善加規劃設計，小坪數也能擁有大空間！
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