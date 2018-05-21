台中市 55 坪兩層樓日式復古風別墅 (含圍牆跟車庫)

讓我們換一個角度，來欣賞這座宅第的出眾之美。由灰白色牆壁包圍的別墅，建坪約為 55 坪，外觀呈現出有如堡壘般的意象。

深色的山形屋頂，與白色的牆面構成視覺上的強烈對比。簷頂的屋瓦蘊散發著濃濃古意，呼應牆上的古典門燈。