台中市 55 坪兩層樓日式復古風別墅 (含圍牆跟車庫)

在日劇裡，我們經常看到一些帶有濃濃古典風情，卻又融入現代元素的建築，雅緻的風格自帶一種難以取代的韻味，令人留下難以抹滅的深刻印象！
今天要展示給你的，便是一座設計得非常經典的日式別墅，二層樓構造的別墅創造出令人嚮往不已的居住環境。現在就讓我們一起來參觀由北澤營造有限公司的專業人士們所設計的傑作！
這座建築物是棟二層樓構造的別墅，外觀採用灰、白雙色為主調。其中的灰，又分為幾種深淺不一的色調，營造出很有層次感的視覺效果。再搭配以暖色系的木頭，中和了灰、白的偏冷調性，取得了絕佳的平衡。除此之外，車庫門加上戶外的大門，提供別墅屋主絕佳的隱密性。
讓我們換一個角度，來欣賞這座宅第的出眾之美。由灰白色牆壁包圍的別墅，建坪約為 55 坪，外觀呈現出有如堡壘般的意象。
深色的山形屋頂，與白色的牆面構成視覺上的強烈對比。簷頂的屋瓦蘊散發著濃濃古意，呼應牆上的古典門燈。
推開了大門，進到了宅第裡，眼前是一處面積相當寬敞的前庭。
在這裡，家人可以享有既安全、又具隱私感的戶外活動空間。不論是良宵賞月觀星，或是清晨活動筋骨，都是你可以放鬆身心靈的絕佳場域！
儘管外觀看來如此古雅，內部的裝潢卻兼容了現代風的設計元素。像是這間浴室，便採用淋浴間的設計。
透明玻璃門讓空間顯得格外敞亮，搭配白色的洗臉盆和貼牆式鏡面裝置，創造出比實際更寬敞的空間感。
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