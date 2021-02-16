全家都愛的黑板漆: 認識它的優缺點以及顏色選擇!

教室裡的黑板是屬於許多人的童年回憶，你們也曾經趁老師不注意的時候，執起粉筆在墨綠色的板子上鬼畫符嗎？如果可以把黑板帶進室內設計之中，好讓孩子們發揮創意，隨時都能在牆上塗鴉，那麼應該家中的氣氛會更輕鬆有趣吧？！如果你有過這樣子的想法，那麼就一定要來跟我們和專家認識一下「黑板漆」了！
黑板漆是一種功能性特色塗料，含有經特殊處裡過的石英砂顆粒，可以讓我們用粉筆在表面塗鴉。
黑板漆可以分為油性及水性兩種：油性黑板漆以有機溶劑為稀釋劑，早期的黑板漆或者是教室裡的黑板所用的都是這一屬性的油漆。然而，油性油漆會有刺鼻的氣味，所用的有機溶劑含有大量的苯、二甲苯等有害致癌物質，因此不適用於室內裝潢。
而水性黑板漆則屬於較環保的塗料，因為它只用清水來作為稀釋劑，對人體無害，因此是用來打造室內黑板牆的好選擇。
適合黑板漆的施作材質有很多，比如說我們最常見的密底板、矽酸鈣板及木夾板等等都可以作為底材。然而由於塑膠、玻璃等光滑的表面不吃色，因此不適合作為黑板漆的底料。
而水性黑板漆則屬於較環保的塗料，因為它只用清水來作為稀釋劑，對人體無害，因此是用來打造室內黑板牆的好選擇。
適合黑板漆的施作材質有很多，比如說我們最常見的密底板、矽酸鈣板及木夾板等等都可以作為底材。然而由於塑膠、玻璃等光滑的表面不吃色，因此不適合作為黑板漆的底料。
油性的黑板漆由於含有對人體有害的物質，因此一般都不建議用於室內裝潢。
然而水性黑板漆無毒無害，最一種既安全又環保的塗料，大家不妨多加使用。此外，水性黑板漆特點為耐磨、耐擦洗、防水，所以當粉筆寫上去後，我們只需要用濕抹布即可輕易抹乾淨。
然而由於水性黑板漆比起油性更安全，因此價格會較高（約貴一倍），而且施工期會較長（因為水性塗料需要較長的時間變乾）。
3.刷色
接下來你就可以利用工具——滾輪、刷子或者噴槍來上第一層黑板漆。等第一層乾透後，再上額外1到2層來確保顏色飽和。記得！施工過程中也需要持續攪拌油漆喔！
4.養護
施塗完成後，你應該讓牆面靜置約一個星期左右之後，才開始使用。
在日常護理方面，只要用清水和抹布把粉筆拭去即可。
除了一般的水性黑板漆外，我們還想要向大家推薦另外一種裝飾牆就是——塗上了磁性漆和黑板漆兩種塗料的個人牆壁！
磁性漆由於含有鐵粉，因此施塗完成後的牆面會擁有磁性。你可以在市面上找到安全的水性磁性漆，然後在牆壁上塗上4-5層(這樣子牆壁才會有足夠的吸力)，待完全乾透後材上1-2層黑板漆。這樣子一來，我們就可以讓孩子們盡情塗鴉，同時亦可以讓我們貼一些磁鐵之類的裝飾品。