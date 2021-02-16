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全家都愛的黑板漆: 認識它的優缺點以及顏色選擇!

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山曦, 築青室內裝修有限公司 築青室內裝修有限公司 書房/辦公室
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教室裡的黑板是屬於許多人的童年回憶，你們也曾經趁老師不注意的時候，執起粉筆在墨綠色的板子上鬼畫符嗎？如果可以把黑板帶進室內設計之中，好讓孩子們發揮創意，隨時都能在牆上塗鴉，那麼應該家中的氣氛會更輕鬆有趣吧？！如果你有過這樣子的想法，那麼就一定要來跟我們和專家認識一下「黑板漆」了！

​什麼是黑板漆？

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黑板漆是一種功能性特色塗料，含有經特殊處裡過的石英砂顆粒，可以讓我們用粉筆在表面塗鴉。


油性與水性黑板漆

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黑板漆可以分為油性及水性兩種：油性黑板漆以有機溶劑為稀釋劑，早期的黑板漆或者是教室裡的黑板所用的都是這一屬性的油漆。然而，油性油漆會有刺鼻的氣味，所用的有機溶劑含有大量的苯、二甲苯等有害致癌物質，因此不適用於室內裝潢。

而水性黑板漆則屬於較環保的塗料，因為它只用清水來作為稀釋劑，對人體無害，因此是用來打造室內黑板牆的好選擇。

適合黑板漆的施作材質有很多，比如說我們最常見的密底板、矽酸鈣板及木夾板等等都可以作為底材。然而由於塑膠、玻璃等光滑的表面不吃色，因此不適合作為黑板漆的底料。

黑板漆要油性？水性？

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而水性黑板漆則屬於較環保的塗料，因為它只用清水來作為稀釋劑，對人體無害，因此是用來打造室內黑板牆的好選擇。

適合黑板漆的施作材質有很多，比如說我們最常見的密底板、矽酸鈣板及木夾板等等都可以作為底材。然而由於塑膠、玻璃等光滑的表面不吃色，因此不適合作為黑板漆的底料。

​黑板漆安全嗎？它還有什麼其他的優點和缺點？

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油性的黑板漆由於含有對人體有害的物質，因此一般都不建議用於室內裝潢。

然而水性黑板漆無毒無害，最一種既安全又環保的塗料，大家不妨多加使用。此外，水性黑板漆特點為耐磨、耐擦洗、防水，所以當粉筆寫上去後，我們只需要用濕抹布即可輕易抹乾淨。

然而由於水性黑板漆比起油性更安全，因此價格會較高（約貴一倍），而且施工期會較長（因為水性塗料需要較長的時間變乾）。

​黑板漆的顏色選擇有哪些？

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一般最常見的黑板漆有墨綠色及黑色兩種，非常適合在書房、兒童房客廳或者廚房的牆面上使用，並跟空間裡其他的淺色牆面營造顏色對比。

不過除了以上兩種經典的選色以外，有些品牌，比如說來自丹麥的Flügger還會提供上百種顏色讓消費者選擇，因此你大可以選擇比如說大色系或者是灰色之類的顏色，來跟你的現代家居作搭配喔！

​我可以怎樣DIY一面黑板漆牆？PART1

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牆壁塗上水性黑板漆，基本上和施塗水泥漆和乳膠漆的施工重點都差不多。一般來說你可以用滾輪或刷子塗刷，然而如果你希望塗料所呈現的質感更細膩無顆粒的話，那麼就要用噴槍噴塗。

1.準備

首先，你需要準備水性黑板漆、水（稀釋及供刷子使用，但所加的水量不可超過漆料的20%，不然的話塗料會變太稀）、膠盒（混和水和黑板漆使用）以及專家必備的滾輪、刷子或者噴槍。

在開始施工之前，要先確保牆面平整無突出物。

2.打板

準備妥當後，你可以利用一些不會損傷牆壁的紙膠帶，來把想要粉刷的範圍框起來。

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​我可以怎樣DIY一面黑板漆牆？PART2

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3.刷色

接下來你就可以利用工具——滾輪、刷子或者噴槍來上第一層黑板漆。等第一層乾透後，再上額外1到2層來確保顏色飽和。記得！施工過程中也需要持續攪拌油漆喔！

4.養護

施塗完成後，你應該讓牆面靜置約一個星期左右之後，才開始使用。

在日常護理方面，只要用清水和抹布把粉筆拭去即可。

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除了一般的水性黑板漆外，我們還想要向大家推薦另外一種裝飾牆就是——塗上了磁性漆和黑板漆兩種塗料的個人牆壁！

磁性漆由於含有鐵粉，因此施塗完成後的牆面會擁有磁性。你可以在市面上找到安全的水性磁性漆，然後在牆壁上塗上4-5層(這樣子牆壁才會有足夠的吸力)，待完全乾透後材上1-2層黑板漆。這樣子一來，我們就可以讓孩子們盡情塗鴉，同時亦可以讓我們貼一些磁鐵之類的裝飾品。

​黑板漆的價格如何？

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市售的水性黑板漆以「桶」為單位，依據不同的廠牌每一桶的容量以及適用面積都不同，那麼價格上亦會有差異。

Flügger水性多彩黑板漆：1桶3.0 公升，參考價格: NT 3,800

TIKKURILA芬琳水性黑板漆: 1桶1.0公升，參考價格NT 1,600

RAINBOW虹牌 水性黑板漆：1桶1.0公升，參考價格: NT 1,100

若果你想獲得關於水性黑板漆的實際價格 ，請向相關的專業人士查詢。

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除了書房和兒童房以外，你也可以考慮在廚房打造出一面黑板牆喔！

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