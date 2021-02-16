全家都愛的黑板漆: 認識它的優缺點以及顏色選擇!

黑板漆可以分為油性及水性兩種：油性黑板漆以有機溶劑為稀釋劑，早期的黑板漆或者是教室裡的黑板所用的都是這一屬性的油漆。然而，油性油漆會有刺鼻的氣味，所用的有機溶劑含有大量的苯、二甲苯等有害致癌物質，因此不適用於室內裝潢。

而水性黑板漆則屬於較環保的塗料，因為它只用清水來作為稀釋劑，對人體無害，因此是用來打造室內黑板牆的好選擇。

適合黑板漆的施作材質有很多，比如說我們最常見的密底板、矽酸鈣板及木夾板等等都可以作為底材。然而由於塑膠、玻璃等光滑的表面不吃色，因此不適合作為黑板漆的底料。