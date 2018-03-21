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OSB定向纖維板: 環保與時尚二合一的環保建材

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OSB板到底是什麼？為什麼它會跟環保扯上關係呢？

如果你有留意國外環保建築的資訊的話，你可能會聽過OSB板這一種建材。OSB板全名為Oriented Strand Board，譯名為定向纖維板定向粒片板，指的是一種將木材切碎後，交錯疊合碎屑壓製而成的木板。如果你想要了解更多有關於這種環保建料的資訊，就繼續往下看吧！

​OSB板有什麼特點與優點？

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OSB材料有分為三個等級，而板材表面最不粗糙、最適合用來室內裝潢或者建房的為OSB 3的最高等級。

而我們之所以稱OSB板為環保建材，是因為它的原材料都是取自白楊木或者白松木等樹木。這些樹木品種的生長速很快，由於它們的直徑細，我們稱這些木材為年輕、可續的木材。在製造OSB板的過程中，有95%的木材會完全被利用，而其他的部分則會用來當肥料，完全沒有浪費資源喔！

OSB板是由切碎木材交錯疊合後壓製而成，因此結構及強度都高於我們常用的木芯板，是為另一個優點之一。

一般而言，OSB還兼具防潮、防潑水、低甲醛、而且穩定性好等等眾多優點，是一種不可多得的好建材！

​最常用到OSB板的地方有哪些？

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一般而言OSB板可以用作基礎板材，特別是在歐美國家。然而出於抗震或成本等考慮，在台灣本地很少會用到OSB板來建房。

由於OSB板材的外觀樸素，在台灣我們通常會用這種板子來作為房子裡的裝飾牆面，比如說客廳廚房臥室裡的裝飾牆。此外，OSB板亦會被用來打造室內的系統家具，比如說置頂式衣櫃、鞋櫃、電視櫃或者辦公家具等。而在天花板或者隔間裡，你也可以找到這種建料喔！

​OSB板有什麼缺點？

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OSB板在疊合壓製過程中，所用的木材碎屑的尺寸並非一致，因此每一塊板材多多少少都會有些厚薄的落差。因此，表面粗糙的OSB板只適合工業風、鄉村風及隨意取材風等等的風格，並不適合打造完美平整的室內牆面。

此外，OSB的硬度及密度高，可是握釘力非常差，因此如果你選擇自行釘裝板子的話可是會有難度喔！

另外由於這種板材的質量好，因此價格亦會比市售的其他便宜木板建材高。

​OSB板的常見尺寸有多大？價位又有多高？

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OSB的尺寸規模沒有很統一的標準，因此厚度從9公釐到24公釐都有。視消費者的需要而定，有些木材行可以依客人要求而切割木板。

參考價格：

120 cm ×240 cm X 9 mm NT $ 500 – 600  

120 cm ×240 cm X 12mm NT 600-700

120 cm ×240 cm X 15mm NT 800-900 

120 cm ×240 cm X 18mm NT 1200 -1300

如果你想要利用OSB板來做室內裝潢，那麼記得要跟我們的設計師聊聊喔！

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