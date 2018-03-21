OSB定向纖維板: 環保與時尚二合一的環保建材

OSB材料有分為三個等級，而板材表面最不粗糙、最適合用來室內裝潢或者建房的為OSB 3的最高等級。

而我們之所以稱OSB板為環保建材，是因為它的原材料都是取自白楊木或者白松木等樹木。這些樹木品種的生長速很快，由於它們的直徑細，我們稱這些木材為年輕、可續的木材。在製造OSB板的過程中，有95%的木材會完全被利用，而其他的部分則會用來當肥料，完全沒有浪費資源喔！

OSB板是由切碎木材交錯疊合後壓製而成，因此結構及強度都高於我們常用的木芯板，是為另一個優點之一。

一般而言，OSB還兼具防潮、防潑水、低甲醛、而且穩定性好等等眾多優點，是一種不可多得的好建材！