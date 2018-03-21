OSB定向纖維板: 環保與時尚二合一的環保建材

OSB板到底是什麼？為什麼它會跟環保扯上關係呢？
如果你有留意國外環保建築的資訊的話，你可能會聽過OSB板這一種建材。OSB板全名為Oriented Strand Board，譯名為定向纖維板定向粒片板，指的是一種將木材切碎後，交錯疊合碎屑壓製而成的木板。如果你想要了解更多有關於這種環保建料的資訊，就繼續往下看吧！
OSB材料有分為三個等級，而板材表面最不粗糙、最適合用來室內裝潢或者建房的為OSB 3的最高等級。
而我們之所以稱OSB板為環保建材，是因為它的原材料都是取自白楊木或者白松木等樹木。這些樹木品種的生長速很快，由於它們的直徑細，我們稱這些木材為年輕、可續的木材。在製造OSB板的過程中，有95%的木材會完全被利用，而其他的部分則會用來當肥料，完全沒有浪費資源喔！
OSB板是由切碎木材交錯疊合後壓製而成，因此結構及強度都高於我們常用的木芯板，是為另一個優點之一。
一般而言，OSB還兼具防潮、防潑水、低甲醛、而且穩定性好等等眾多優點，是一種不可多得的好建材！
OSB板在疊合壓製過程中，所用的木材碎屑的尺寸並非一致，因此每一塊板材多多少少都會有些厚薄的落差。因此，表面粗糙的OSB板只適合工業風、鄉村風及隨意取材風等等的風格，並不適合打造完美平整的室內牆面。
此外，OSB的硬度及密度高，可是握釘力非常差，因此如果你選擇自行釘裝板子的話可是會有難度喔！
另外由於這種板材的質量好，因此價格亦會比市售的其他便宜木板建材高。
OSB的尺寸規模沒有很統一的標準，因此厚度從9公釐到24公釐都有。視消費者的需要而定，有些木材行可以依客人要求而切割木板。
參考價格：
120 cm ×240 cm X 9 mm NT $ 500 – 600
120 cm ×240 cm X 12mm NT 600-700
120 cm ×240 cm X 15mm NT 800-900
120 cm ×240 cm X 18mm NT 1200 -1300
如果你想要利用OSB板來做室內裝潢，那麼記得要跟我們的設計師聊聊喔！
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