開放式的智能住家: 不潮溼的山間透天別墅

開放式空間能讓一家人輕鬆互動，像是客廳、廚房，在一二樓都能相互看到彼此，若能加上智能居家科技整合，像是使用語音操控、輕保全、氣窗對流調節和濕度控制等，在不同溫度及濕度下都自動調配相應模式。

今天要介紹的案例，就使用了三種智能模式：外出、在家及氣氛模式，依照需求創造不同情境，讓生活機能性大大升級。

設計師也顧到本案例建築地理條件，克服山上較為潮濕問題，客廳地面使用發泡水泥吸收水氣，也可預防潮濕，同時使用珪藻土牆面，加入環保漆做出跳色，兩種都達到吸收濕氣效果，現在就一起去看看！