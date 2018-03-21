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開放式的智能住家: 不潮溼的山間透天別墅

Peggy Yu Peggy Yu
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開放式空間能讓一家人輕鬆互動，像是客廳、廚房，在一二樓都能相互看到彼此，若能加上智能居家科技整合，像是使用語音操控、輕保全、氣窗對流調節和濕度控制等，在不同溫度及濕度下都自動調配相應模式。

今天要介紹的案例，就使用了三種智能模式：外出、在家及氣氛模式，依照需求創造不同情境，讓生活機能性大大升級。

設計師也顧到本案例建築地理條件，克服山上較為潮濕問題，客廳地面使用發泡水泥吸收水氣，也可預防潮濕，同時使用珪藻土牆面，加入環保漆做出跳色，兩種都達到吸收濕氣效果，現在就一起去看看！

客廳整體

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挑高天花加上落地窗，將自然軸線作為生活藍圖，大量開窗位置也經過挑選，房屋西曬降低潮濕，感受晝夜與四季間流轉。

餐廳與落地窗

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用餐是心靈沈靜與感官享受，在這個簡約空間呈現特別恰當，以雲衫木桌、深邃綠單椅，搭配喜德燈飾可移動吊燈以及戶外綠意背景，就是設計師想訴說的居家溫暖話語。

餐桌旁採用與戶外陽台連結的大片落地窗，室內外相呼應，不僅早午餐時心情放鬆，朋友來訪時更能延伸空間另闢烤肉區域。

廚房與吧檯

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廚房則為家庭中心規劃，方正空間可容納四人同時操作，可說是第二個客廳和情感凝聚地，並加入開放式吧檯，烹飪時不忘與家人互動，所使用的碳纖維面板耐重力強、視覺卻非常輕薄，低調中又顯露大器感。

餐廳與樓梯

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洗手檯面則運用石材與鋁條，顯得較輕巧；爐台前貼心置入一道窗戶，不僅能解除廚房有油煙悶熱問題，也有沐浴在大自然下廚的另一種情調。

樓梯

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以開放式空間來說，收納必須精準且做的不易察覺，設計師將白色烤漆樓梯間做成切割櫃體，只要伸手一按就是收納空間。

樓梯側觀

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不做滿讓視覺保留穿透性，又能提升居家美感；而大門一進入的挑高展示櫃，下方抽屜能放置鞋款，客廳電視旁黑色鋁板梁柱都做出深度，暗門設計讓空間成為收納區。

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主臥室

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主臥室以大面積綠意為主，白色牆面並置入簡單掛畫，將大自然作為空間中主角，並加上兩間更衣間滿足所有衣物收納。

二樓客房

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二樓的客房，運用經過染料實木地板，搭配不鏽鋼床頭櫃展現個性感，並在床頭背牆後方留出儲物區域，以放鬆氣氛為前提情況下收納功能也相當足夠。

客房

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木質色調面材，配上絨質地毯、柔和光源和最重要的綠意背景，做出舒適且高機能性場域。

二樓交誼廳

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二樓為氣氛悠閒的交誼廳，地坪使用深色木地板帶出沈穩效果，朋友來訪可在此泡茶、聊天，或天氣晴朗時將落地窗敞開，居家空間與外界融為一體。

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