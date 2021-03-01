馬桶漏水免驚！4 個常見的原因與解決方法

家對於我們而言是最能夠讓自己放鬆、享受個人時光的一個地方，但我們還是會時常遇到一些大大小小的煩惱，例如由於收納空間不足導致家裡看起來雜亂無章、廚房污垢堆積清潔難度大等等等等，而在這些各式各樣的問題裡，最讓人煩心的大概就是衛浴間裡的問題了！今天就和大家分享一個衛浴間裡的大麻煩：馬桶漏水。衛浴間裡的馬桶經常漏水，卻搞不懂到底是什麼原因？那今天homify的這篇文章應該可以幫到你！以下4個關鍵重點會告訴你新舊馬桶的分別、馬桶漏水的4大常見原因及相應的解決方法，並且會提供有助你省掉水費的好點子喔！
要了解馬桶會漏水的原因，我們需要先了解馬桶的基本構造。
台灣現在最常見的是新式抽水馬桶，利用虹吸原理來把污水抽走，拉力比較強，因此可以沖掉衛生紙。而另一種較少見的就是舊式沖水馬桶，這種的水推力就較弱，容易造成堆塞問題。（從2017年起，環保署開始全面推動衛生紙丟馬桶，但如果你家裡的是舊式馬桶的話就不適合了。）
馬桶是由進水管、出水管、止水皮、滲水管、浮球、槓桿以及放水旋鈕組成。而新式馬桶利用浮球來控制槓桿的開關，從而控制水面的高低。一般而言，最常造成馬桶漏水的原兇為止水皮、浮球及出水管等部分。
1. 止水皮變型、失去彈性
最常見的漏水原因都是跟水箱裡的止水皮有關。止水皮是一個由橡膠組成的部分，會隨著時間而失去彈性、變型，導致水箱裡的水從縫隙裡流走，從而造成常見的馬桶水箱漏水問題。
解決方法：直接更換新的止水皮。
首先你要先把舊止水皮的固定桿拿起，然後把綁住舊止水皮和沖水器塑膠桿的塑膠繩解開，移除舊的止水皮。然後，在原位套上新的止水皮，並確保與下方的基座密合。接下來拉緊止水皮鐵鍊並調整長度，最後把鐵鍊勾環勾住沖水塑膠桿即可。
2. 浮球浮力不夠
浮球的功能就是控制槓桿，從而控制進入水箱的水量。在水箱滿水的時候，浮球應該會浮在水面，而且槓桿會阻止流水繼續進入水箱。然而，如果浮球損壞的時候，水箱有可能會一直進水，從而導致漏水的問題。
解決方法：更換浮球
3. 馬桶下水管出現問題
另外一個可能導致馬桶漏水的原因是馬桶底部的下水管破裂、鬆動。
解決方法：如果管道真的破裂的話，你必須要找了解馬桶構造的專業師傅來更換水管；而如果只是連接處鬆動的話，那麼你只要利用一些固定材料把水管與馬桶固地好就可以了。
4. 馬桶零件老舊
有些質量不好的馬桶本身的材質或零件都經不起時間考驗，過了一段時間後會出現裂縫，比如說排水閥。
解決方法：仔細檢查各項零件部分，並把可更換的老舊部分換走，有必要時請直接請教專業人士。
根據台灣自來水公司的調查結果，每位成年人每期用水量10-30度、3口之家用水量50~70度、4口之家用量50~100度，而台灣每戶家庭每個月的水費支出約則230元左右，然而如果你發現最近的水單異常的貴，甚至已經破千、上萬的話，那麼極有可能是因為家裡某些地方，比如說馬桶等等出現漏水的問題。
這個時候，請趕快找專家們幫忙尋找出問題源頭，一方面可以避免浪費資源，而另一方亦可以省下不必要的開支！
除了平常記得關緊水龍頭，並且重覆用水等方法外，你其實也可以從改換省水馬桶這一方面著手。
市面上有售一種叫「兩段式沖水器」的零件部分，你可以按不同的情況而決定沖水量的大小。比如說上完小號以後，你可以按下小的沖水按鈕來沖水，這裡一次的用水量約3公升左右。而如果你上完大號以後，可以同時按下大的沖水按鈕，在這邊的用水量約6公升左右。
安裝兩段式沖水器的好處就是你可以按照個人需要而選擇沖水量，避免不必要的水資源浪費，同時可以節省一部分的水費。
一般而言，兩段式沖水器的價格不高，整組的價格約為NT 200-400不等，依照牌子跟材料的品質而定。
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