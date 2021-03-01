馬桶漏水免驚！4 個常見的原因與解決方法

1. 止水皮變型、失去彈性

最常見的漏水原因都是跟水箱裡的止水皮有關。止水皮是一個由橡膠組成的部分，會隨著時間而失去彈性、變型，導致水箱裡的水從縫隙裡流走，從而造成常見的馬桶水箱漏水問題。

解決方法：直接更換新的止水皮。

首先你要先把舊止水皮的固定桿拿起，然後把綁住舊止水皮和沖水器塑膠桿的塑膠繩解開，移除舊的止水皮。然後，在原位套上新的止水皮，並確保與下方的基座密合。接下來拉緊止水皮鐵鍊並調整長度，最後把鐵鍊勾環勾住沖水塑膠桿即可。

2. 浮球浮力不夠

浮球的功能就是控制槓桿，從而控制進入水箱的水量。在水箱滿水的時候，浮球應該會浮在水面，而且槓桿會阻止流水繼續進入水箱。然而，如果浮球損壞的時候，水箱有可能會一直進水，從而導致漏水的問題。

解決方法：更換浮球

3. 馬桶下水管出現問題

另外一個可能導致馬桶漏水的原因是馬桶底部的下水管破裂、鬆動。

解決方法：如果管道真的破裂的話，你必須要找了解馬桶構造的專業師傅來更換水管；而如果只是連接處鬆動的話，那麼你只要利用一些固定材料把水管與馬桶固地好就可以了。

4. 馬桶零件老舊

有些質量不好的馬桶本身的材質或零件都經不起時間考驗，過了一段時間後會出現裂縫，比如說排水閥。

解決方法：仔細檢查各項零件部分，並把可更換的老舊部分換走，有必要時請直接請教專業人士。