隔間拉門：節省跟美化室內空間的必備元素

大都市裡寸金尺土，而現代人的居住空間則變得愈來愈小，某程式上限制了不少室內裝潢可發揮的空間。
在狹小的住居空間裡，其中一個最大問題就是如何打造出隔間。傳統一般都是以水泥厚牆或者磚牆來劃分不同的起居空間，但是這些實體牆會大大降低室內採光度及空間感。為了避免這樣的情況發生，我們今天想要為大家提供一個另類的方案——以隔間拉門來分隔空間！
分隔、開放空間功能二合一：
隔間拉門的目的跟傳統實體牆一樣，都是用來劃分室內的不同領域。然而，拉門的最大好處就是它機動性強，能同時兼具分隔空間以及開放空間的雙重功能。如果想要增強室內通風及空間感時，只要把門輕輕推開即可！如果需要隱私的時候，直接把門拉上就可以了！
美觀：
拉門或者推拉門本身還可以成為室內裝潢的設計焦點，比如說一道造工精細的木質拉門可以為你的現代簡約家居注入溫度與質感。由各種不同材質打造而成的推拉門的美化效果都不一樣，但我們可以肯定的是，它們可以讓室內空間看起來更豐富！
無礙室內採光度及空間感：
與會阻塞光線的實體牆相比，拉門相對來說輕盈很多。如果你選用透明玻璃材質的拉門的話，室內的採光度就不會因為隔間拉門而降低，同時還能保持原有的空間感。
門片運作：
在選擇拉門款式時，首先要選擇的是門片的數目的運作模式。
一般而言，適合小空間的門片數量應該以3片為上限，因為太多的門片所需的空間就更多，價格亦較貴。
另外，門片之間的活動方式有分為「連動」及「非連動」兩種，前者看起來動作較流暢。一般來說，連動式拉門適用於擁有3個門片或以上的款式。
安裝位置
根據拉門所在的位置，我們可以分成「平貼式」跟「隱藏式」兩種。
平貼式指的就是我們一般常見，推拉門裝在洞口外側的樣式。這種款式的安裝容易，不需要改動房子的任何地方。
隱藏式指的是拉門片是藏於牆壁中間，所以首先牆體需要先做成夾壁牆。這種拉門的好處就是不會擋到任何的牆面裝飾，然而維修會比較不方便。
軸心：
依據軸心的安裝位置我們亦可以把推拉門分為「懸吊式」與「落地式」。
懸吊式拉門只在天花板置入軸心，門片就像懸吊著一樣。這種安裝方法對天花板有一定負荷，只適合硬度及承重力夠高的天花板。
落地式拉門在天花板跟地板兩邊有置有軸心，穩定性高。
塑膠：
塑膠門片的重量輕，價格便宜，而且運送方便。然而隨著時間流逝，門片容易出現氧化而變黃，特別是白色塑膠門片。
玻璃：
最常用作輕隔間的玻璃也是拉門的常見材質，通常會搭配鋁製門框。除了全透明玻璃外，你也可以選擇一些壓紋玻璃或者是烤漆玻璃拉門等較多變化的設計。
木材：
最常見的隔間拉門材質有實木板、夾板、木芯板、塑合板、密底板等常見的木材，它的配合度高，無論是極簡風、北歐風還是日系的室內設計都適合。
推拉門的厚度一般約為5mm到10mm，視材質而定。而高度及寬度則需依據推拉門的安裝位置來參考。
推拉門以「才」(30cm x 30 cm)為單位，你可以因應你所需的門片大小而決定需要購買多少材料。不同的厚度、材質、材質產地及品牌都分別有不同的價格：
木材門片的價格差異大，建議你直接向工匠或設計師等專業人士查詢；
以塑膠為例，每才價格由60元到200元不等；
以5mm厚的玻璃拉門為例，每才價格約為300-450元。
另外市面亦有以一組或一整塊門片為單位出售的推拉門，大家記得多比較！而最後一點要注意的是，材質價格不一定會包含滑軌等配件，有些時候價錢也不包括安裝費喔！
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