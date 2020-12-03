隔間拉門：節省跟美化室內空間的必備元素

分隔、開放空間功能二合一：



隔間拉門的目的跟傳統實體牆一樣，都是用來劃分室內的不同領域。然而，拉門的最大好處就是它機動性強，能同時兼具分隔空間以及開放空間的雙重功能。如果想要增強室內通風及空間感時，只要把門輕輕推開即可！如果需要隱私的時候，直接把門拉上就可以了！

美觀：

拉門或者推拉門本身還可以成為室內裝潢的設計焦點，比如說一道造工精細的木質拉門可以為你的現代簡約家居注入溫度與質感。由各種不同材質打造而成的推拉門的美化效果都不一樣，但我們可以肯定的是，它們可以讓室內空間看起來更豐富！

無礙室內採光度及空間感：

與會阻塞光線的實體牆相比，拉門相對來說輕盈很多。如果你選用透明玻璃材質的拉門的話，室內的採光度就不會因為隔間拉門而降低，同時還能保持原有的空間感。