工業風遇上東方美: 位在新竹的 65 坪三層樓透天別墅

來自西方的工業風，遇上散發東方之美的元素，會撞擊出怎麼樣的火花呢? 這本點子簿帶大家來到新竹，欣賞一間出自大不列顛室內設計專家之手的65坪混搭風透天別墅。這個專案的設計起源是來自屋主父母收藏了十多年的中式家具，由於實木雕刻的材料非常棒且東方氣息濃，因此專家以這套家具作為設計原點。然而，曾經在英國留學的屋主偏愛工業風，為了讓兩種元素完美結合，專家捨棄多數人喜愛的光滑面大理石，運用了有水墨色彩且帶有燒面粗獷感的大理石，加上鐵件做穿插搭配。

由於屋主與父母同住，為了配合長輩的睡眠習慣，專家在父母的房間下了功夫，規劃了兩床，讓兩位長輩都能睡得舒適不受干擾。三樓的主臥室則詮釋屋主偏愛的工業風，而且還規劃了畫室，讓家中的每一位成員的需求都被照顧到，十分貼心!

除此之外，家中的廚房與樓梯間也都有許多精采的細節! 趕快跟著我們的腳步探索其中吧!