工業風遇上東方美: 位在新竹的 65 坪三層樓透天別墅

來自西方的工業風，遇上散發東方之美的元素，會撞擊出怎麼樣的火花呢? 這本點子簿帶大家來到新竹，欣賞一間出自大不列顛室內設計專家之手的65坪混搭風透天別墅。這個專案的設計起源是來自屋主父母收藏了十多年的中式家具，由於實木雕刻的材料非常棒且東方氣息濃，因此專家以這套家具作為設計原點。然而，曾經在英國留學的屋主偏愛工業風，為了讓兩種元素完美結合，專家捨棄多數人喜愛的光滑面大理石，運用了有水墨色彩且帶有燒面粗獷感的大理石，加上鐵件做穿插搭配。
由於屋主與父母同住，為了配合長輩的睡眠習慣，專家在父母的房間下了功夫，規劃了兩床，讓兩位長輩都能睡得舒適不受干擾。三樓的主臥室則詮釋屋主偏愛的工業風，而且還規劃了畫室，讓家中的每一位成員的需求都被照顧到，十分貼心!
除此之外，家中的廚房與樓梯間也都有許多精采的細節! 趕快跟著我們的腳步探索其中吧!
客廳的地坪採用了進口半拋石英磚，深色系作地板則營造出沉穩的感受。主牆兩側訂做了實木雕刻窗花，柿子的蒂頭和如意義含的符號組合而成的窗花象徵著事事如意，搭配米白色珪藻土的牆面，將東方風格的六件組座椅襯托地更為大器。空間內以少許的鐵件和簡約工業扇的做點綴，讓整體多了輕鬆的氛圍~
屋主父母所收藏的家具東方風格強烈，因此成為家中的設計主調。然而為了加入較為新穎的感覺，專家加上了帶有工業風的鐵件，搭配水泥素牆，讓傳統的東方風格加入粗曠的工業風，空間在細膩又與粗曠之間取得絕佳平衡。
專家在樓梯下規劃了大量的收納櫃，角落處安放了財位，燈火整年不滅，還具有夜燈的功能，讓人十分佩服專家的巧思。樓梯為了安全，又不希望阻擋光線，設計了鐵件的隔屏，讓東方風中帶有現代感。
為了讓客餐廳間的視線能延續，專家在規劃時就決定將前方地坪墊高，少了樓梯的阻礙，視覺上的穿透度不少。進入餐廳前會先看見五福捧壽的窗花，像徵福氣滿滿。
廚房內牆面上採用木紋清水模，搭配上不銹鋼的檯面和簡約的廚具，整體風格由東方走向工業。
離開一樓，二樓的樓梯間一面端景牆增添了顏色，帶著東方風的端景桌襯著這名為玄月的磁磚牆，讓梯間不僅僅只是梯間，而是轉換心情的場域。
二樓臥室內運用沉穩的木皮和地面溫潤的木紋磚，整體營造出適合舒適睡眠的感受。
轉而上三樓，地板粗曠的水泥粉光質感，搭配特殊設計的門片，將整體風格轉換成輕工業風。專家運用不同的門片，區分不同的使用空間。
紅磚壁紙的牆面和棧板床架，輕輕鬆鬆地帶出屬於工業風特有的氛圍。
透天別墅怎麼裝潢? 6 間不同風格的透天厝為你示範!小臥室規劃成主人的畫室，灰色的牆面配上紅色的房門，再搭上精心挑選的H鋼燈具，粗曠中又帶著細緻感，相信屋主在此應該能在這裡畫出更多美麗的畫作吧?!
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