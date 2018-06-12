台南市獨棟挑高別墅：一座100坪、面湖的現代禪風簡約住宅

中國風與禪風要如何與現代元素結合，才能夠和諧共存且讓居者感到舒適放鬆呢？今天我們要介紹的是一間100坪、面湖的獨棟挑高別墅，這間有4房3廳5衛的別墅座落在台南市善化區，大約有100坪的室內空間。設計師利用木皮、巴拉圭紫檀、檜木、鐵件、夾紗、石材、雞翅木，成功地打造出簡約卻帶有中國風與現代禪風的現代居所。

夏川設計主要從事建設設計與營造、室內設計以及景觀規劃領域，到現在已擁有近二十多年的經驗。 專家主要承接大型新建案、高級酒店、台灣上市公司辦公總部、高級豪華住宅與自地自建案… 等室內設計工程。 夏川設計透過了解業主喜好與案件特性來為業主打造出專屬設計；並且堅持以專業的知識、誠心的服務以及良好的施工品質提供給客戶。

接下來你可以欣賞到專家如何將現代與傳統的家具組合在一塊，以及他們的用心與誠心。如果你想要裝潢挑高別墅的話，絕對會找到許多實用的設計好點子～現在就一塊欣賞!