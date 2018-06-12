台南市獨棟挑高別墅：一座100坪、面湖的現代禪風簡約住宅

中國風與禪風要如何與現代元素結合，才能夠和諧共存且讓居者感到舒適放鬆呢？今天我們要介紹的是一間100坪、面湖的獨棟挑高別墅，這間有4房3廳5衛的別墅座落在台南市善化區，大約有100坪的室內空間。設計師利用木皮、巴拉圭紫檀、檜木、鐵件、夾紗、石材、雞翅木，成功地打造出簡約卻帶有中國風與現代禪風的現代居所。
夏川設計主要從事建設設計與營造、室內設計以及景觀規劃領域，到現在已擁有近二十多年的經驗。 專家主要承接大型新建案、高級酒店、台灣上市公司辦公總部、高級豪華住宅與自地自建案… 等室內設計工程。 夏川設計透過了解業主喜好與案件特性來為業主打造出專屬設計；並且堅持以專業的知識、誠心的服務以及良好的施工品質提供給客戶。
接下來你可以欣賞到專家如何將現代與傳統的家具組合在一塊，以及他們的用心與誠心。如果你想要裝潢挑高別墅的話，絕對會找到許多實用的設計好點子～現在就一塊欣賞!
入口玄關設置鞋櫃增加收納空間，端景牆的自然素材壁紙與沙發背牆相呼應，專家運用原木、家具和材質，連結家中各個空間，其精巧的細節也巧妙融合了現代氛圍與淡淡中國味。
別墅本身的建築體擁有挑高優勢，因此公共領域看起來更為氣派！客廳的兩側牆面利用木作造型連結1、2樓，同時修飾掉窗框造型不一的問題。木作吊版緩和2樓黑玻璃扶手，上下空間結合更為密切。
為了保持天花板高度並且修飾梁柱，設計師透過層板燈設置間接燈光。此外，客廳挑空區1、2樓牆面的細長直立凹槽，將其崁入鏡面、鐵件，打燈塑造氣氛。公共區域質感提升，增添了空間現代感。
客廳面向餐廳，看電視同時，亦可透過窗戶看到外面的湖景。客餐廳之間用鐵件屏風區隔，賦予穿透延伸感。電視台面加上矮石台設計，提供立體音響擺放使用。
在電視牆背後的餐廳面積寬敞，通透感十足。木頭的長方形餐桌散發典雅的氣息，搭配精緻的玫瑰金燈具，質感非常棒。
深色木材打造而成的書桌，讓米色系的書房感覺更為沉靜沉穩。在這樣的空間裡頭，你可以不受干擾地，沉靜在書香世界裡頭。
上了樓梯後，迎面而來的是擺放灰色沙發椅的小客廳。比起一樓的客廳，這個領域更為私密。
臥室鋪上了木頭地板，營造出暖暖的溫度。為了不讓臥室流於單調，專家選擇將床後的牆面漆上蘋果綠，這樣的巧思令人感到非常驚喜。
面牆的臥室長桌不佔空間，是獨自看本好書的絕佳角落。
走廊的牆面以及走廊底端成為擺放藝術畫作或是收藏品的絕佳區域，在此走動的時候，眼前的景色也美不勝收。
專家打造了可以靜思打坐，也能獨自看本好書的木頭地板房。一起進門看看吧…
房間裡沒有多餘的擺設，讓人更可以靜下心來…
另外一間臥室主要以暖色系以及自然色系為主，散發著木頭的溫暖。
化妝台有多個抽屜，收納空間充足。
這間面湖的別墅整體住家空間寬廣、簡單俐落，滿足了屋主所有的生活需求。其設計上材質運用得體，同時帶來蘊藏層次感的住宅體驗！
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