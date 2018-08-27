台北市老公寓翻新案，現代質樸風!

你也是老屋翻新的新手嗎? 改造老房子前要注意些什麼，才不會傷財又浪費時間? 這本點子簿我們要帶你參觀鼎士達室內裝修企劃主導的老屋翻新案，並且同時告訴你老屋翻新需要注意哪些事項。專案中的老房子改造前是台灣常見的老公寓，老舊的磁磚牆面與地板以及過時的擺設雖然是改造重點，然而缺乏完善的收納設計才是最令人頭痛的問題。接下來就讓我們一塊欣賞老屋子翻新前後的樣貌，一起瞧瞧如何能讓新的家兼具美觀與實用性吧!
老屋子裏頭紀錄了許多全家人走過的足跡，如果把所有的印記都刪除掉，似乎有些矯枉過正。鼎士達室內裝修企劃的設計團隊提醒，在與設計師討論的時候，可以提出想要保留的細節，這樣子便能讓翻新後的房子帶著舊時的美好向前走。
(這間老屋子的車庫地板帶有美麗的磁磚地板，因此設計師保留了這個元素，在天花板以及牆面鋪上木頭，車庫既有復古的風情也有現代的質樸風味。)
通常老房子的問題之一就是電器老舊，因此設計師需要檢視原有的線路，決定是否重新牽線。除此之外，也要考慮到原有的線路是否可承受翻新後所使用的家電電力用量。
(翻新前的客廳雜亂無章，因此設計師特地增設了許多儲物的設計，讓主要的社交領域整潔美麗。)
鼎士達室內裝修企劃說，老屋翻新水路要盡量避免沿用舊有的管路，應該重新配置，這樣子之後屋主的生活會更便利舒適。
(利用開放式設計的手法，翻新後的公寓充滿通透感。)
經過防水抓漏後，屋主之後再也不需要擔心漏水的問題。
(換掉原有的白色磁磚牆面，嶄新的廚房充滿現代風的精簡味道，L型的動線讓做料理的人更輕鬆)
鼎士達室內裝修企劃的專家們提醒，裝修室內的時候首先要衡量自己的經濟狀況，再決定要如何重新打造自己的家。
(原有的儲藏空間改成鋪上木地板的健身空間，採光佳且通風好)
老屋翻新讓過去，現在以及未來可以並存，是非常有意義的裝修方式。想要翻新老屋的你，可以直接與設計師聊聊!
(施工後的屋頂明亮寬敞，可以視屋主的需求做變化)