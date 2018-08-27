你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

台北市老公寓翻新案，現代質樸風!

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
老屋翻修改造施工前施工後, 鼎士達室內裝修企劃 鼎士達室內裝修企劃
Loading admin actions …

你也是老屋翻新的新手嗎? 改造老房子前要注意些什麼，才不會傷財又浪費時間? 這本點子簿我們要帶你參觀鼎士達室內裝修企劃主導的老屋翻新案，並且同時告訴你老屋翻新需要注意哪些事項。專案中的老房子改造前是台灣常見的老公寓，老舊的磁磚牆面與地板以及過時的擺設雖然是改造重點，然而缺乏完善的收納設計才是最令人頭痛的問題。接下來就讓我們一塊欣賞老屋子翻新前後的樣貌，一起瞧瞧如何能讓新的家兼具美觀與實用性吧!

1.保留回憶不可移除項目

玄關概念 鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

玄關概念

鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

老屋子裏頭紀錄了許多全家人走過的足跡，如果把所有的印記都刪除掉，似乎有些矯枉過正。鼎士達室內裝修企劃的設計團隊提醒，在與設計師討論的時候，可以提出想要保留的細節，這樣子便能讓翻新後的房子帶著舊時的美好向前走。 

(這間老屋子的車庫地板帶有美麗的磁磚地板，因此設計師保留了這個元素，在天花板以及牆面鋪上木頭，車庫既有復古的風情也有現代的質樸風味。)

2.電路重新布局與申請擴充前端供應能力

客廳-改造 鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

客廳-改造

鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

通常老房子的問題之一就是電器老舊，因此設計師需要檢視原有的線路，決定是否重新牽線。除此之外，也要考慮到原有的線路是否可承受翻新後所使用的家電電力用量。

(翻新前的客廳雜亂無章，因此設計師特地增設了許多儲物的設計，讓主要的社交領域整潔美麗。)

3.水路避免沿用舊有管路,重新配置(熱水)

餐廳-改造 鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

餐廳-改造

鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

鼎士達室內裝修企劃說，老屋翻新水路要盡量避免沿用舊有的管路，應該重新配置，這樣子之後屋主的生活會更便利舒適。

(利用開放式設計的手法，翻新後的公寓充滿通透感。)

4.室內/室外防水抓漏整治

廚房-改造 鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

廚房-改造

鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

經過防水抓漏後，屋主之後再也不需要擔心漏水的問題。

(換掉原有的白色磁磚牆面，嶄新的廚房充滿現代風的精簡味道，L型的動線讓做料理的人更輕鬆)

5.裝修-是經濟狀況適度評量

頂樓-改造 鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

頂樓-改造

鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

鼎士達室內裝修企劃的專家們提醒，裝修室內的時候首先要衡量自己的經濟狀況，再決定要如何重新打造自己的家。

(原有的儲藏空間改成鋪上木地板的健身空間，採光佳且通風好)

老屋翻新的魔力無限!

漏水-重新防治 鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

漏水-重新防治

鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃
鼎士達室內裝修企劃

老屋翻新讓過去，現在以及未來可以並存，是非常有意義的裝修方式。想要翻新老屋的你，可以直接與設計師聊聊!

(施工後的屋頂明亮寬敞，可以視屋主的需求做變化)

延伸閱讀:老屋翻新裝潢必知：有什麼必要的翻新工程？預算又該怎麼算？

高雄市自助婚紗禮服店，極簡的室內設計

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了