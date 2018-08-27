台北市老公寓翻新案，現代質樸風!

老屋子裏頭紀錄了許多全家人走過的足跡，如果把所有的印記都刪除掉，似乎有些矯枉過正。鼎士達室內裝修企劃的設計團隊提醒，在與設計師討論的時候，可以提出想要保留的細節，這樣子便能讓翻新後的房子帶著舊時的美好向前走。

(這間老屋子的車庫地板帶有美麗的磁磚地板，因此設計師保留了這個元素，在天花板以及牆面鋪上木頭，車庫既有復古的風情也有現代的質樸風味。)