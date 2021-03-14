選購L型沙發的注意事項! +20種美麗的參考實例

選擇家具是我們在裝潢過程中最重要的一項工作之一。選擇什麼樣的材質，什麼顏色，尺寸和大小等都是我們必須要認真對比和參考的因素。不僅如此，對於一些特定的家具我們還需要額外考慮它的適用對象以及相應的安全性能，例如選擇臥室裡的床，小孩和大人的需求和偏好都是不一樣的。客廳裡的沙發也是同樣的道理，今天就和大家分享一下L型沙發的相關知識！
L型沙發指的是左或右方配置貴妃椅的沙發，為了不阻礙客廳的動線，貴妃椅通常會在靠窗的那頭。L型沙發讓屋主可以有伸展腳的區域，增添舒適性。想要挑選最合適的L型沙發，你要注意到客廳的大小、風格與配色，進而決定沙發的尺寸、造型以及顏色。接下來我們要針對這幾個面向做介紹，讓你能夠順利地挑到最適合你家客廳的完美L型沙發。除此之外，我們還找到了 20 種美麗的參考實例，你可以從中找到許多實用的靈感~
如果說你不知道哪一種款式比較適合你的客廳，建議聯繫我們的專家來協助你喔!
首先當你要決定沙發的尺寸前，你要先測量客廳的大小，這樣整體的比例才會更加和諧，以免發生空間變小或過於空曠的情形發生。
此外，如果你要將沙發放置在窗口旁的話，要注意貴妃椅尺寸是否合適，以及沙發的高度不要高過窗口。
你可以先把所有客廳的家具擺放好，然後再測量空間內沙發的可用面積。沙發的前方至少要留有76公分，以方便你或是客人在房內走動。如果有咖啡桌或是茶几，那咖啡桌與沙發間還要再加上30－45公分，以及桌子本身的寬度。
室內裝潢最重要的一環就是挑顏色了，你所選的牆面或是家具顏色，都會影響到屋內的整體風格。尤其像是沙發這種大型的家具格外顯眼，因此不可不注意所選顏色與空間的搭配是否協調。
如果想要營造出北歐風情的話，設計師通常會選擇灰色沙發，搭配上木頭的室內裝潢後，更顯溫暖。喜歡高貴大器的室內氛圍的話，黑色的皮質沙發最適合不過。打算營造出復古風情的話，棕色的皮質沙發則是不二人選。
除此之外，沙發的顏色還要搭配牆面以及窗簾的顏色，否則整個空間的畫面會顯得過於混亂。
一個標準的天花板大概243公分左右，在這樣的客廳裏頭，沙發就只能選低背的款式。如果客廳的天花板高度大概有 305-365公分的話，則可以選擇高度較高的沙發。簡而言之，沙發的高度應該要與天花板高度取得平衡，這樣子視覺上才不會有壓迫感。
此外，也記得要先測量門的長寬高，才不會發生運送沙發時家具進不去的窘境。專家們通常會建議，如果住在一般的公寓，沙發的長度最長不要超過電梯的天花板高度。
跟人一樣，沙發的比例也是很重要的，尤其是L型沙發。因為有時候L型沙發缺點是它可能會看起來太巨大，為了避免這樣的情形發生，L區的靠背最好選擇硬式的，而非軟軟鬆鬆的靠枕。厚實飽滿的座墊，在視覺上看起來比例比較不會太大。
選擇L型沙發之前，也要先考慮到使用的人數。如果家中只有一對夫妻，2-3人座的沙發就足夠了。如果是四人家庭的話，可以選擇購買一張3人座的L型沙發，搭配一張主人椅。有些屋主會因為家中常有訪客，而挑選大張的沙發，然而卻沒有考慮到客廳本身的大小，反而導致整體空間被壓縮。
沙發座面的高度通常要等同於小腿加上鞋後跟的高度，或者是稍微低一點，這樣你坐在上面才不會覺得疲累。沙發的坐墊如果過高的話，你的腳將無法著地，造成懸空狀態容易會有腿麻或是酸痛的情形。一般來說，要達到最佳的舒適度，沙發的高度大約在35-53公分之間。
若要符合人體工學的話，一般沙發靠背的高度從地面算起大概在68-83公分之間。這樣的高度才不會讓你坐得腰酸背痛，越來越疲勞。讓人坐的最舒適的沙發是你一坐上去後，可以自然地往後靠，後背、頭部、肩部與沙發接觸的面積越大，坐起來就越舒服。當然，我們提供的這個高度是以一般的身高為準，如果說你的身高較高或較矮的話，可以再自己測量做調整。
接下來就讓我們看看 23 款不同的L型沙發吧~