選購L型沙發的注意事項! +20種美麗的參考實例

選擇家具是我們在裝潢過程中最重要的一項工作之一。選擇什麼樣的材質，什麼顏色，尺寸和大小等都是我們必須要認真對比和參考的因素。不僅如此，對於一些特定的家具我們還需要額外考慮它的適用對象以及相應的安全性能，例如選擇臥室裡的床，小孩和大人的需求和偏好都是不一樣的。客廳裡的沙發也是同樣的道理，今天就和大家分享一下L型沙發的相關知識！

L型沙發指的是左或右方配置貴妃椅的沙發，為了不阻礙客廳的動線，貴妃椅通常會在靠窗的那頭。L型沙發讓屋主可以有伸展腳的區域，增添舒適性。想要挑選最合適的L型沙發，你要注意到客廳的大小、風格與配色，進而決定沙發的尺寸、造型以及顏色。接下來我們要針對這幾個面向做介紹，讓你能夠順利地挑到最適合你家客廳的完美L型沙發。除此之外，我們還找到了 20 種美麗的參考實例，你可以從中找到許多實用的靈感~

如果說你不知道哪一種款式比較適合你的客廳，建議聯繫我們的專家來協助你喔!