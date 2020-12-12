美觀又實用的南方松: 室內戶外都可以用的木材

在眾多的木材之中，其中一種最常被設計師及消費者選用就是南方松。無論是南方松地板還是南方松圍籬，似乎到處都可以看到這種材質的身影，並且在大多數情況下，南方松往往可以和其它裝潢元素搭配出非常好的視覺效果和質感。那麼為什麼這種木材會這麼受歡迎？南方松又是取自哪一種樹木？它有等級或種類之分嗎？南方松價格是多少？到底南方松板適合室內還是戶外裝潢呢？

以上的問題，在今天的這個點子簿裡我們接下來將為你一一解答，如果你也對南方松感興趣，現在就往下看吧～