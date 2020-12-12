美觀又實用的南方松: 室內戶外都可以用的木材

在眾多的木材之中，其中一種最常被設計師及消費者選用就是南方松。無論是南方松地板還是南方松圍籬，似乎到處都可以看到這種材質的身影，並且在大多數情況下，南方松往往可以和其它裝潢元素搭配出非常好的視覺效果和質感。那麼為什麼這種木材會這麼受歡迎？南方松又是取自哪一種樹木？它有等級或種類之分嗎？南方松價格是多少？到底南方松板適合室內還是戶外裝潢呢？
以上的問題，在今天的這個點子簿裡我們接下來將為你一一解答，如果你也對南方松感興趣，現在就往下看吧～
南方松一詞只是個統稱，指的是生長在溫寒地帶樹林裡的四種松木，包括長葉松、短葉松、濕地松以及火炬松，而台灣市面上的南方松主要都是由北美進口。因此南方松的造林生產是有計劃性的，因此這種木材的供應穩定，價格也就不會有太大的波動。
南方松之所以受歡迎，是因為它的木紋清晰又自然，造型大方又具美感，而且適合各種室內、戶外裝潢。而在台灣找得到的南方松有分為乾性南方松及濕性南方松兩種，兩者之間的分別在於其使用的防腐劑。
乾性南方松所採用的防腐劑叫做ACQ (Alkaline Copper Quaternary)，並且配以乾式防腐方法，例如窯乾的形式來全面地為木材加工，因此整根木材都有防腐效果。
乾式防腐的好處就是整條木條從內到外都能抗蟲蛀、抗霉，而且木質會變得更穩定。除此以外，由南方松木上色容易，因此是適合室內裝潢的好建材。
可是，經乾式防腐處理的南方松價格較貴，這是其最大的缺點。而且南方松本身木質鬆軟，強度亦屬於低，因此不適宜用來作為房子的結構部分。
濕性南方松所用的防腐劑為MCQ(Micronized Copper Quaternary)，樹木以浸泡的形式來達到防腐的效果。
用MCQ為防腐劑的南方松看起來色澤會較明亮，而這種藥劑的流失率低，意味著防腐效果持久。
然而濕性防腐的方法可能會讓木頭顏色產生不均勻的現象，而且木心因為沒有吸到藥劑而沒有防蛀效果，因此濕性南方松不宜作拋光、打磨。
首先，如果你的南方松板是用來作戶外圍籬或者角材的話，那麼必須要留意它的釘裝方法。一般如果你只用釘子來把木條釘起來的話，這樣子的結構並不穩固紮實。如果遇到比較極端的天氣，比如說暴風雨，那麼整個圍籬很容易就會被吹散、吹壞。因此，要讓南方松耐用的第一條件就是要以螺絲來把木板牢牢地釘起來。
在保養方面，室內用的南方松應該盡量遠離潮濕的地方，不然的話木材會很容易發霉。而戶外用的南方松因為經防腐處理，防水及防霉的效果有一定程度的保證。然而，專家們還是會建議大家定期上護木漆，而水性的護木漆因為不易木質本身，因此較油性護木油理想。
南方松的價格穩定，但依據木材的厚度的質素價格上亦會有明顯差別：
室內用、無防腐南方松：每坪約5000到8000元不等(連工帶料)
戶外外、ACQ乾性南方松：每坪約6000到1萬不等(連工帶料)
戶外外、MCQ濕性南方松：每坪約5000到1萬不等(連工帶料)
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