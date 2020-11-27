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陽台設計：種類、容積率以及五個常見法規問題

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陽臺的種類

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常見問題一：陽台容積率計算怎麼算？

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誰偷了下午的時光

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常見問題二：陽臺的面積與深度？

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常見問題三：陽台外推合法嗎？

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常見問題四：陽台可以裝鐵鋁窗嗎？

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常見問題五：不能裝鐵窗，家中有小孩怎麼辦？

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常見問題六：陽台植物應該如何擺放？

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