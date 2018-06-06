台南自地自建實例：有中庭的北歐風純白獨棟別墅

你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
自地自建並非如你想像中的難，只要找到經驗豐富的專業人士，省時又省力。這本點子簿所要介紹的純白獨棟別墅，便是由台南當地的專家親手打造而成。創業已經超過十年的專家曾經手許多自地自建的案子，而這次依照屋主的需求，以白作為別墅外觀與室內的主色調，搭配溫暖的木頭，在台南當地營造出來自北歐的溫暖。為了不浪費房屋基地的美麗周遭環境，中庭以及陽台因應而生，不僅成為屋主與戶外更貼近的場域，也將自然光注入屋內。如果你也正打算要自地自建一間造型獨特的別墅，那麼就跟我們一同探索這間房子的裡外細節，從中一定能找到超多實用靈感!
雪白的外牆，加上平屋頂與傾斜屋頂交織出的層次，這間別墅的外牆在台南郊外更顯突出。強烈的現代感讓人印象深刻，然而入口的設計卻又帶有神秘感。
自地自建最大的好處就是可以選擇你喜歡的素材，專家打造了木頭大門，讓人還沒入內就倍感溫暖。入口處還有座椅區，可以在此輕鬆穿脫鞋。
別墅裡頭的客廳擺放了L型的灰色沙發座椅，非常有北歐的味道。陽光灑進室內時，光影成為最美麗的風景。
這棟自地自建的別墅主旨非常清楚，就是以白與木頭營造出北歐風情，而你可以看到專家用木頭作為電視牆，質感很棒。
怎能浪費這外頭的美景呢? 在陽台好好歇息，讓心情放鬆吧!
白色的廚房採取開放式的設計，搭配木頭餐桌與地板，更能貼近人心。
需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！
別墅的中島廚房還有吧台的功能，適合大夥在此小酌一杯。
為了引進光線，也讓室內的人可以更加貼近戶外空間，專家設計了極簡的中庭，增添日式禪風。
中庭的綠色植物非常療癒…
別墅裡頭的木頭階梯讓腳的觸感更好…
小小的書房光線充足，還可以擺放多本書籍。
別墅內的臥室沒有繁雜的設計，讓人更能放鬆身心。
採取乾濕分離設計的浴室整潔明亮，鏡面後方以及牆邊都有收納的設計。
另外一間臥室則大膽使用黑色，更有個性。
別墅的另外一間浴室帶有浴缸，採光與通風都很棒。
最後這張照片讓我們了解到燈光的重要性，除了讓家人不迷途外，還增添浪漫氣息!
迷途
延伸閱讀：
台灣製造的獨棟別墅： 2017 年最受歡迎的 16 款設計
11 間台灣人都想拎包入住的獨棟別墅
在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!