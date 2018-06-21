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老屋翻新：有圍欄、純白色的現代時尚三層樓獨棟厝

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老房子住久了難免會有結構上以及外觀上的變化，為了讓家人住得更安心，並且增添美感，老屋翻新便是最佳的途徑。要改建房子的話，最重要的就是找到值得信賴，並且經驗豐富的專業人士。這本點子簿所要介紹的老屋改造案，是由位在屏東的綠藝營造負責，他們主要的業務有住宅新建、老宅改建整修、工廠新建、景觀工程以及室內裝潢等，非常多元化。專家們提供免費估價評估、土地興建諮詢、建築師推薦，而且還有終身保固的服務，令人感到很踏實！

點子簿的主角是一間位在台灣鄉間的老屋，改造前以磚頭、水泥以及鐵皮組合而成，外觀實在不太美觀。重新改建之後，老屋搖身一變，成為白與黑組合而成的現代時尚獨棟厝

一起來看看改建前後的樣貌吧！

改建之前

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老房子改造之前頂樓以鐵皮搭建而成，不僅美觀度大打折扣，室內也因此很悶熱。

另外一個角度

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老屋改建之前沒有圍欄的設計，對於注重隱私與安全性的屋主來說，並不是很理想。

改建完成！

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三層樓的獨棟厝完工了！漆上白色塗層的水泥外牆簡單潔淨，搭配上黑色的鐵欄杆，顯得俐落時尚。即使在造型上沒有太大的變化，整體的風格卻有了非常大的突破。

陽臺

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你可以看到改建後的獨棟厝設有前陽臺，除了一樓的大空地之外，這裡也成為家人享受戶外時光的絕佳領域。

圍欄設計

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為了加強住家的安全性，專家們特地增設了水泥圍牆，以及鐵製的柵門，使用的顏色沈穩大器，呼應了獨棟厝時尚簡約的外觀，非常和諧。

屋內狀態

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屋子裡頭只有簡單裝修，白色牆面配上磁磚地板，百搭的色系可以與各種風格的家具以及家飾品完美搭配。

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浴室

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浴室的色系沈穩，使用現代的衛浴設備，讓家人如厠的時光更便利舒適。

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