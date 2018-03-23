27 坪老屋翻新：有兩間浴室、全室木地板的北歐風溫馨公寓

一間典型的台灣黯淡老公寓，看起來了無生氣，要如何才能變身成為散發北歐風情的溫馨住家呢？這本點子簿將要帶你欣賞由寬軒室內設計工作室負責的老屋改造案，看看專家們如何善用木頭素材，在沒有變更格局的情況下，打造出讓人感到放鬆且十分舒適的空間。

27 坪的老屋改造前的每個角落狀態都不佳，使用的家電設備、磁磚地板、天花板材質以及燈光都非常老舊，因此整體的氛圍與風格非常死板且過時，需要注入全新的元素！

現在就一塊欣賞老屋翻新前後的更多細節！