你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

27 坪老屋翻新：有兩間浴室、全室木地板的北歐風溫馨公寓

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
老屋大變身~混搭實用宅(台北), 寬軒室內設計工作室 寬軒室內設計工作室
Loading admin actions …

一間典型的台灣黯淡老公寓，看起來了無生氣，要如何才能變身成為散發北歐風情的溫馨住家呢？這本點子簿將要帶你欣賞由寬軒室內設計工作室負責的老屋改造案，看看專家們如何善用木頭素材，在沒有變更格局的情況下，打造出讓人感到放鬆且十分舒適的空間。

27 坪的老屋改造前的每個角落狀態都不佳，使用的家電設備、磁磚地板、天花板材質以及燈光都非常老舊，因此整體的氛圍與風格非常死板且過時，需要注入全新的元素！

現在就一塊欣賞老屋翻新前後的更多細節！

改造前的客廳

原始照 寬軒室內設計工作室 原始照
寬軒室內設計工作室

原始照

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

原始照 寬軒室內設計工作室 原始照
寬軒室內設計工作室

原始照

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

老屋翻新前的客廳是非常典型的台灣公寓，生冷的天花板燈讓公共領域一點也沒有家該有的溫度，整體畫面冷冰冰。

改造前的浴室跟廚房

原始照 寬軒室內設計工作室 原始照
寬軒室內設計工作室

原始照

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

翻新前的浴室以及廚房設備款式老舊，因此無法提供現代家庭所需的生活便利性。

改造前的臥室

原始照 寬軒室內設計工作室 原始照
寬軒室內設計工作室

原始照

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

改造前的臥室與客廳有類似的問題！

動工了！

拆除 寬軒室內設計工作室 施工照,工程
寬軒室內設計工作室

拆除

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

為了要讓老屋展現全新的面容，專家開始拆除地板與牆面！

重整水電管線與裝置，讓未來生活更無憂慮。

水電 寬軒室內設計工作室 工程
寬軒室內設計工作室

水電

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

泥作

泥作 寬軒室內設計工作室 工程
寬軒室內設計工作室

泥作

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

木工 – 公寓使用許多木頭素材，因此需要大量木工。

木工 寬軒室內設計工作室 工程
寬軒室內設計工作室

木工

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

油漆 – 簡單的油漆就能讓空間有大變化～

油漆 寬軒室內設計工作室 工程
寬軒室內設計工作室

油漆

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

室內平面圖

配置圖 寬軒室內設計工作室 平面圖
寬軒室內設計工作室

配置圖

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

你可以看到公寓裡頭有一間主臥、一間次臥，還有兩間衛浴。

翻新後的客廳！

客廳 寬軒室內設計工作室 客廳
寬軒室內設計工作室

客廳

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

沙發 寬軒室內設計工作室 客廳,沙發
寬軒室內設計工作室

沙發

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

地板以及牆面都重新整修過，甩開了過時的樣貌，看起來非常有朝氣。搭配簡約的家具以及有個性的畫作，風格獨具但又不失家的溫暖。

開放式設計

客廳 寬軒室內設計工作室 客廳,電視櫃
寬軒室內設計工作室

客廳

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

餐廳與客廳連結在一塊，視覺上更為開闊。電視牆結合收納櫃的設計，因此儲物功能十分強大。木作的櫃子與白色和諧搭配，展現北歐風的精髓。

燈具

餐廳 寬軒室內設計工作室 餐廳,客廳
寬軒室內設計工作室

餐廳

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

使用的燈具帶有設計感，是值得注意的小細節。

廚房

廚房 寬軒室內設計工作室 廚房
寬軒室內設計工作室

廚房

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

白與黑搭配而成的廚房非常簡約，現代的廚房設備則讓屋主更能享受作料理的樂趣！

家電

電器 寬軒室內設計工作室 廚房
寬軒室內設計工作室

電器

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

臥室

臥室 寬軒室內設計工作室 臥室
寬軒室內設計工作室

臥室

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

臥室延續了公共領域的設計概念，以白色搭配木作的櫃子，簡單卻十分溫馨。

臥室 寬軒室內設計工作室 臥室
寬軒室內設計工作室

臥室

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

床頭的上方還設有白色的櫃子，因此整個空間可以保持整潔。

窗邊的書桌

臥室 寬軒室內設計工作室 臥室
寬軒室內設計工作室

臥室

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

窗邊的長型書桌還有多格抽屜！

梳妝台

化妝桌 寬軒室內設計工作室 臥室,化妝桌
寬軒室內設計工作室

化妝桌

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

梳妝台搭配絕佳照明，而且還有充足的層板收納。

衣櫃也以木頭製成

臥室 寬軒室內設計工作室 臥室
寬軒室內設計工作室

臥室

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

浴室

浴室 寬軒室內設計工作室 浴室
寬軒室內設計工作室

浴室

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

乾濕分離的浴室比起翻新之前來得方便許多！

另外一間浴室的風格也差異不大

浴室 寬軒室內設計工作室 浴室
寬軒室內設計工作室

浴室

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

專屬書房

書房 寬軒室內設計工作室 書房
寬軒室內設計工作室

書房

寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室
寬軒室內設計工作室

書房的空間寬敞，沒有壓迫感。

延伸閱讀：改造 20 年老屋：一個簡約現代、溫暖明亮的木質好居所

OSB定向纖維板: 環保與時尚二合一的環保建材
你喜歡改造後的樣子嘛？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了