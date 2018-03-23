27 坪老屋翻新：有兩間浴室、全室木地板的北歐風溫馨公寓

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一間典型的台灣黯淡老公寓，看起來了無生氣，要如何才能變身成為散發北歐風情的溫馨住家呢？這本點子簿將要帶你欣賞由寬軒室內設計工作室負責的老屋改造案，看看專家們如何善用木頭素材，在沒有變更格局的情況下，打造出讓人感到放鬆且十分舒適的空間。
27 坪的老屋改造前的每個角落狀態都不佳，使用的家電設備、磁磚地板、天花板材質以及燈光都非常老舊，因此整體的氛圍與風格非常死板且過時，需要注入全新的元素！
現在就一塊欣賞老屋翻新前後的更多細節！
老屋翻新前的客廳是非常典型的台灣公寓，生冷的天花板燈讓公共領域一點也沒有家該有的溫度，整體畫面冷冰冰。
翻新前的浴室以及廚房設備款式老舊，因此無法提供現代家庭所需的生活便利性。
改造前的臥室與客廳有類似的問題！
為了要讓老屋展現全新的面容，專家開始拆除地板與牆面！
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你可以看到公寓裡頭有一間主臥、一間次臥，還有兩間衛浴。
地板以及牆面都重新整修過，甩開了過時的樣貌，看起來非常有朝氣。搭配簡約的家具以及有個性的畫作，風格獨具但又不失家的溫暖。
餐廳與客廳連結在一塊，視覺上更為開闊。電視牆結合收納櫃的設計，因此儲物功能十分強大。木作的櫃子與白色和諧搭配，展現北歐風的精髓。
使用的燈具帶有設計感，是值得注意的小細節。
白與黑搭配而成的廚房非常簡約，現代的廚房設備則讓屋主更能享受作料理的樂趣！
臥室延續了公共領域的設計概念，以白色搭配木作的櫃子，簡單卻十分溫馨。
床頭的上方還設有白色的櫃子，因此整個空間可以保持整潔。
窗邊的長型書桌還有多格抽屜！
梳妝台搭配絕佳照明，而且還有充足的層板收納。
乾濕分離的浴室比起翻新之前來得方便許多！
書房的空間寬敞，沒有壓迫感。
延伸閱讀：改造 20 年老屋：一個簡約現代、溫暖明亮的木質好居所
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