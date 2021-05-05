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別墅樓梯設計: 16 種讓你目瞪口呆的美麗實例

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當你著手進行室內的裝潢時，通常樓梯是很容易被忽略的角落。大多數的人還是認為樓梯只是用來連結不同樓層，然而其實樓梯的設計會影響到建築物室內的整體美感。雖然說樓梯可以成為室內的設計焦點，但是最重要的還是其結構的安全性。如果說家中有孩童的話，最好捨棄看起來簡約又時尚的無扶手或護欄的樓梯。樓梯的建材主要分為: RC、鋼構以及實木材質，你可以與設計師討論，選擇最適合你的別墅的樓梯材質。那麼你對樓梯設計，特別是室內樓梯設計的了解有多少呢？你是否也想要在家裡打造一個與眾不同的樓梯？別擔心，今天的這個點子簿將會告訴你答案！

我們知道，樓梯的造型非常多元，一般常見的款式為箱型樓梯，而旋轉樓梯或是區式樓梯則能帶來視覺上的震撼度。接下來為大家介紹 16 種美麗的樓梯設計，相信可以為你的室內空間增色許多！如果你也對樓梯設計感興趣，如果你也希望從專業設計師的設計作品裡尋找一些靈感，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～ 另外，如果你要請專業的設計師為你規劃設計，還可以直接與他們聯繫，讓專人為你服務~

1. 迴旋狀樓梯

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源原設計 YYDG INTERIOR DESIGN

源自原本 Essence

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如果說樓梯也能是一件藝術品的話，這間別墅的樓梯造型相信是最好的範本。木質的踏板加上黑色金屬把手，迴旋的弧度像是芭蕾舞者的曼妙舞姿，非常優雅。

2. 簡約現代感

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夏沐森山設計整合

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夏沐森山設計整合
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為了配合別墅本身簡約的風格，樓梯以白與黑搭配而成，簡單俐落。

你會在家裡選擇這種簡約的現代風樓梯嗎？

3. 透明護欄

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ACE 空間制作所

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為了提供安全性，卻又不想要改變視覺上的空間感，這間別墅的樓梯護欄使用了透明的玻璃材質。

4. 充滿溫度

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構築設計

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構築設計
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木頭的踏階充滿溫度，即使是赤著腳也不感到冰冷。

5. 帶有儲物功能

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樓梯其實佔據了室內不小的面積，因此設計師在右手邊設計了層架櫃子，可以擺放書籍，或是美麗的展示品。

你喜歡這個設計嗎？歡迎留言告訴我們喔～

6. 貴族生活

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推開大門，映入眼簾的是扶搖直上的樓梯。白色搭配上有弧度的黑色金屬把手，以及木頭的踏階，貴氣中又不失個性。

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7. 金屬幹練的鋼構梯

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合觀設計

光影交錯的穿透樓梯，屬於都會的樂活休閒宅

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利用黑色的鐵元素，打造出超級幹練的鋼構樓梯。

8. 層層疊疊

樓梯間的燈光設計提供了照明也豐富了視覺效果 品茉空間設計(夏川設計) 視聽室 鐵/鋼 Black
品茉空間設計(夏川設計)

樓梯間的燈光設計提供了照明也豐富了視覺效果

品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)
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交錯的把手讓樓梯看起來非常有層次感，是視覺的一大享受。

你喜歡這個富有層次感的室內樓梯設計嗎？如果有問題還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

9. 琴鍵

琴鍵樓梯 植建築 鉅凱建築師事務所/原果室內創研設計 餐廳照明
植建築 鉅凱建築師事務所/原果室內創研設計

琴鍵樓梯

植建築 鉅凱建築師事務所/原果室內創研設計
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喜歡獨特的造型嗎? 將樓梯打造成琴鍵，絕對會讓每位客人都大驚呼!

10. 經典款式

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經典的樓梯造型百看不厭，而且給人沉穩的感覺。

11. 溜滑梯

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連接樓層高度的趣味小滑梯

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充滿玩心的你，把樓梯設計成溜滑梯是個不錯的好點子。

12. 小貴氣

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光亮的磁磚地板帶點小貴氣，配上銀色扶手更加分。

13. 工業氛圍

老屋翻新大改造 夏禾創作有限公司 樓梯 鐵/鋼 White
夏禾創作有限公司

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夏禾創作有限公司
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金屬的手把以及階梯，營造出工業風的氛圍。

14. 多功能

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大不列顛空間感室內裝修設計

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樓梯下方設計成儲物區，好看又實用!

15. 展示功能

上上下下 前置建築 Preposition Architecture 現代風玄關、走廊與階梯
前置建築 Preposition Architecture

上上下下

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

這個樓梯間設計除了可以儲物，也可以成為房子裡最亮眼的藝廊。

16. 白色樓梯

陽光樓梯間 果仁室內裝修設計有限公司 樓梯 樓梯間,採光罩
果仁室內裝修設計有限公司

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白色樓梯看起來非常高雅，搭配上紅色牆面後，對比強烈。

延伸閱讀: 

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