別墅樓梯設計: 16 種讓你目瞪口呆的美麗實例

當你著手進行室內的裝潢時，通常樓梯是很容易被忽略的角落。大多數的人還是認為樓梯只是用來連結不同樓層，然而其實樓梯的設計會影響到建築物室內的整體美感。雖然說樓梯可以成為室內的設計焦點，但是最重要的還是其結構的安全性。如果說家中有孩童的話，最好捨棄看起來簡約又時尚的無扶手或護欄的樓梯。樓梯的建材主要分為: RC、鋼構以及實木材質，你可以與設計師討論，選擇最適合你的別墅的樓梯材質。那麼你對樓梯設計，特別是室內樓梯設計的了解有多少呢？你是否也想要在家裡打造一個與眾不同的樓梯？別擔心，今天的這個點子簿將會告訴你答案！

我們知道，樓梯的造型非常多元，一般常見的款式為箱型樓梯，而旋轉樓梯或是區式樓梯則能帶來視覺上的震撼度。接下來為大家介紹 16 種美麗的樓梯設計，相信可以為你的室內空間增色許多！如果你也對樓梯設計感興趣，如果你也希望從專業設計師的設計作品裡尋找一些靈感，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～ 另外，如果你要請專業的設計師為你規劃設計，還可以直接與他們聯繫，讓專人為你服務~