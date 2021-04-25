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玄關設計法則 – 11 種絕佳案例

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家中的每個角落都有其重要性，而玄關是室內與戶外的緩衝地帶，因此如果沒有妥善規劃的話，很容易給人留下負面的第一印象。除此之外，由於一進門內要脫鞋脫衣，玄關的收納設計也決定了入口處的整潔度。請設計師規劃設計的時候，要注意玄關的大小需要配合住家的面積，不管是太大或是太小都不適當!不同的建材可以打造出不同的氛圍，若想要給人溫馨的感受，可以使用木頭的材質，大理石則可以輕鬆地營造出大器的奢華感。另外，你還可以請設計師翻玩玄關的地板，利用不同的花紋以及紋理，為這個角落增添趣味或是美感。在今天的這個點子簿裡，我們為你精選了11 種美麗不狹窄的玄關設計，如果妳也正在為家裡的玄關裝潢而煩惱，如果你也希望從專業設計師的玄關設計案例裡尋找靈感，那就一定不要錯過今天的點子簿喔 ～ 還等什麼呢，想要一踏進家門就有好心情的話，現在就來看看這些案例吧!

1. 玄關地板是重點!

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光滑的單色磁磚地板也許會太單調，增加了獨特的花樣之後，玄關地板更有層次感。你喜歡這個玄關設計實例嗎～

2. 神清氣爽~

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不只地板有呼應整體海洋主旨的海豚圖樣，玄關天花板的金銀吊燈也讓人非常驚豔。藍與白的顏色搭配，再加上這款樓梯，更是讓人一進門就忍不住想大呼: 太清新了!

3. 不同材質的搭配

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為了帶出淡淡的鄉村風，玄關處的地板使用了藍色復古磚，搭配上木頭百葉的鞋櫃門，洋溢著田園的氣息。

4.

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也因為在轉角處，而擁有了非常好的弧形轉角落地窗。

入口玄關以弧形天花開啟，連結入口至室內的過渡空間，並以天花做木皮貼附，區隔出玄關空間，整體空間使人一入內就感覺舒適，明亮，溫暖而大器。

5. 明亮卻溫暖

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白色的櫃子加上白色大理石地板也許會顯得稍微生冷，搭配上木頭材質後，取得絕佳平衡。

6. 回字紋設計

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玄關門廳以拼接的回字紋圖騰凝聚目光焦點，珠貝獨有的光澤在兩邊燈溝烘托下，格外風情萬種，並備有實用衣帽間機能。喜歡這款設計嗎？歡迎留言分享喔～

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7. 石材

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使用了大量的石材，這個玄關牆面展示了石材的美麗紋路，自然大方。

如果你喜歡玄關大理石裝潢，還可以與專業設計師直接聯繫喔～

8. 低調奢華

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白色的玄關天花板上裝了美麗的水晶燈，整體氛圍奢華卻不會過於低調。

9. 美麗玄關櫃

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設計師利用水晶吊燈、低奢玄關櫃、黃綠配色大理石地坪、藝術玻璃造型洞窗，賦予了玄關華麗的風格。

10. 花朵意象

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玄關地板非常有巧思，設計公司的文創部繪製出花朵意象線條，再使用雷射切割板材，讓天與地相互呼應。天花板加上玻璃隔層及打燈，形成了絕美的玻璃光藝術，讓全家人一進門便能感受到被花朵（家人）包圍的幸福感。

11. 工業風

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將黑白灰三色的磁磚拼貼在一塊，呼應了公寓的工業風主旨。

看完這 11 種玄關的設計，你是不是找到一些不錯的好點子呢?如果想要請專業設計師為你規劃設計的話，建議你填寫我們的免費諮詢單，這樣過程會更快速喔!

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