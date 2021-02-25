15 種有更衣間的絕美臥室設計

考慮到生活的習慣，許多設計師會將臥室與更衣間設計在一塊。更衣間與臥室連結的拉門或是室內門的款式要呼應臥室本身的風格，這樣看起來畫面才不會太突兀。例如，我們可以為臥室門和更衣室拉門選擇相同或者擁有類似質感的材質，加強整個空間的協調感，比如現在最受歡迎的原木材質拉門就是很不錯的選擇，既自然又百搭！除了材質之外，我們也可以在顏色搭配上花點心思，對於大多數的家居空間來說，純色是很難出錯的，我們既可以為更衣室和臥室使用一致的色彩，有時也可以使用完全不同的顏色來達到意想不到的效果。
這本點子簿要介紹 15 種絕美的臥室設計，而每一個舒眠空間裡頭，都含有更衣間，對於喜愛打扮的屋主來說，是非常貼心的設計。假如你想要打造含有更衣間的臥室，但是苦無靈感的話，你可以找到許多實用的好點子。不然你也可以與經驗豐富的設計師聊聊，打造你的專屬私人領域！
不管是使用的顏色也好，或者是家飾品也罷，這間臥室散發低調沈穩的氣息。連結主臥的更衣室拉門也呼應了臥室的風格~
利用拉門的設計，臥室與更衣間可以是開放式，也可以是兩個獨立的空間。臥室的區塊走冷色調，更衣間則偏暖色。
畫面讓人感到清新舒適的臥室，以折門區隔更衣間以及臥室，美觀又實用。
鄉村風的臥室裡頭使用搶眼的粉與橘，連拉門的門框顏色也不凡！
簡約時尚的設計貫穿兩個空間，然而木頭則增添了溫暖。
臥室給人簡約的感覺，然而木頭的牆面則讓兩個空間不過於生冷。
淡淡的鄉村風十分典雅，拉門的設計也很精緻。
天藍色的門後是更衣間，十分別緻。
這間臥室裡頭的更衣間雖然不大，但是收納充足。
寬敞明亮的臥室沒有過多的裝飾，讓人感到非常舒服。
暗色調的臥室與更衣間緩和了平常急躁的心，而且風格獨具。
延伸閱讀：