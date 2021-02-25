你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

15 種有更衣間的絕美臥室設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
都峰苑張宅, 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 臥室
Loading admin actions …

考慮到生活的習慣，許多設計師會將臥室與更衣間設計在一塊。更衣間與臥室連結的拉門或是室內門的款式要呼應臥室本身的風格，這樣看起來畫面才不會太突兀。例如，我們可以為臥室門和更衣室拉門選擇相同或者擁有類似質感的材質，加強整個空間的協調感，比如現在最受歡迎的原木材質拉門就是很不錯的選擇，既自然又百搭！除了材質之外，我們也可以在顏色搭配上花點心思，對於大多數的家居空間來說，純色是很難出錯的，我們既可以為更衣室和臥室使用一致的色彩，有時也可以使用完全不同的顏色來達到意想不到的效果。

這本點子簿要介紹 15 種絕美的臥室設計，而每一個舒眠空間裡頭，都含有更衣間，對於喜愛打扮的屋主來說，是非常貼心的設計。假如你想要打造含有更衣間的臥室，但是苦無靈感的話，你可以找到許多實用的好點子。不然你也可以與經驗豐富的設計師聊聊，打造你的專屬私人領域！

1. 低調沈穩

法蘭朵, 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 臥室
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

法蘭朵

域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

不管是使用的顏色也好，或者是家飾品也罷，這間臥室散發低調沈穩的氣息。連結主臥的更衣室拉門也呼應了臥室的風格~

2. 開放又獨立的主臥更衣室設計

木沐 Wood Present, 璧川設計有限公司 璧川設計有限公司 臥室
璧川設計有限公司

木沐 Wood Present

璧川設計有限公司
璧川設計有限公司
璧川設計有限公司

利用拉門的設計，臥室與更衣間可以是開放式，也可以是兩個獨立的空間。臥室的區塊走冷色調，更衣間則偏暖色。

3. 潔淨空間

Nicky, Co*Good Design Co. Ltd. Co*Good Design Co. Ltd. 更衣室 家具,财产,建造,木头,室内设计,纺织品,灯光,门,舒适,灯罩
Co*Good Design Co. Ltd.

Nicky

Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.
Co*Good Design Co. Ltd.

畫面讓人感到清新舒適的臥室，以折門區隔更衣間以及臥室，美觀又實用。

4. 搶眼的顏色

西班牙鄉村風格-透天別墅, Color-Lotus Design Color-Lotus Design 臥室 實木 Pink
Color-Lotus Design

西班牙鄉村風格-透天別墅

Color-Lotus Design
Color-Lotus Design
Color-Lotus Design

鄉村風的臥室裡頭使用搶眼的粉與橘，連拉門的門框顏色也不凡！

5. 簡約時尚

都峰苑張宅, 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 臥室 财产,家具,舒适,建造,阴影,木头,夹具,窗户,床架,地面
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

都峰苑張宅

域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

簡約時尚的設計貫穿兩個空間，然而木頭則增添了溫暖。

6. 現代古典

朵朵-透天, 齊家。空間設計 齊家。空間設計 更衣室
齊家。空間設計

朵朵-透天

齊家。空間設計
齊家。空間設計
齊家。空間設計

整體的風格非常現代，然而卻帶有古典的點綴，混搭兩種元素更美麗！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 木頭

台北大直北歐風住宅, 八軒室內裝修工程有限公司 八軒室內裝修工程有限公司 臥室
八軒室內裝修工程有限公司

台北大直北歐風住宅

八軒室內裝修工程有限公司
八軒室內裝修工程有限公司
八軒室內裝修工程有限公司

臥室給人簡約的感覺，然而木頭的牆面則讓兩個空間不過於生冷。

8. 淺色調

. 樂宅設計｜系統傢俱 更衣室
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

臥室與更衣間皆是淺色調，乾淨舒服！

9. 典雅

用光譜寫的美式鄉村風, 辰林設計實業有限公司 辰林設計實業有限公司 臥室 Turquoise
辰林設計實業有限公司

用光譜寫的美式鄉村風

辰林設計實業有限公司
辰林設計實業有限公司
辰林設計實業有限公司

淡淡的鄉村風十分典雅，拉門的設計也很精緻。

10. 顏色搭配

靚 , 千綵胤空間設計 千綵胤空間設計 臥室 木頭 Blue 家具,舒适,建造,木头,室内设计,地面,床架,地板,枕头,硬木
千綵胤空間設計

千綵胤空間設計
千綵胤空間設計
千綵胤空間設計

拉門的顏色十分強烈，讓淺色調的臥室更有個性。

11. 天藍色

更衣室隱藏門規劃 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 更衣室
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

更衣室隱藏門規劃

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

天藍色的門後是更衣間，十分別緻。

12. 小更衣間

悠然, 松泰室內裝修設計工程有限公司 松泰室內裝修設計工程有限公司 臥室 合板 White 财产,建造,家具,室内设计,木头,舒适,门,抽屉,地板,橱柜
松泰室內裝修設計工程有限公司

悠然

松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司
松泰室內裝修設計工程有限公司

這間臥室裡頭的更衣間雖然不大，但是收納充足。

13. 淡淡工業風

山 住宅 Mt. house, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 臥室 水泥 Green
齊禾設計有限公司

山 住宅 Mt. house

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

淡淡的工業風，讓人感到更為平和。

14. 明亮的臥室

善化 貝森朵夫二期 , 橡樹設計Oak Design 橡樹設計Oak Design 臥室
橡樹設計Oak Design

善化 貝森朵夫二期

橡樹設計Oak Design
橡樹設計Oak Design
橡樹設計Oak Design

寬敞明亮的臥室沒有過多的裝飾，讓人感到非常舒服。

15. 暗色系

英式古典情挑 大荷室內裝修設計工程有限公司 臥室
大荷室內裝修設計工程有限公司

英式古典情挑

大荷室內裝修設計工程有限公司
大荷室內裝修設計工程有限公司
大荷室內裝修設計工程有限公司

暗色調的臥室與更衣間緩和了平常急躁的心，而且風格獨具。

延伸閱讀：

溫馨臥室: 17 種讓你一覺到天明的絕佳設計

便宜又簡潔的家：貨櫃屋的必知法規與10個美麗設計範例

頂樓要怎樣降溫隔熱？ 七種必知撇步！
你的最愛是？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了