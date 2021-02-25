15 種有更衣間的絕美臥室設計

考慮到生活的習慣，許多設計師會將臥室與更衣間設計在一塊。更衣間與臥室連結的拉門或是室內門的款式要呼應臥室本身的風格，這樣看起來畫面才不會太突兀。例如，我們可以為臥室門和更衣室拉門選擇相同或者擁有類似質感的材質，加強整個空間的協調感，比如現在最受歡迎的原木材質拉門就是很不錯的選擇，既自然又百搭！除了材質之外，我們也可以在顏色搭配上花點心思，對於大多數的家居空間來說，純色是很難出錯的，我們既可以為更衣室和臥室使用一致的色彩，有時也可以使用完全不同的顏色來達到意想不到的效果。

這本點子簿要介紹 15 種絕美的臥室設計，而每一個舒眠空間裡頭，都含有更衣間，對於喜愛打扮的屋主來說，是非常貼心的設計。假如你想要打造含有更衣間的臥室，但是苦無靈感的話，你可以找到許多實用的好點子。不然你也可以與經驗豐富的設計師聊聊，打造你的專屬私人領域！