45年老屋翻新實例：屬於年輕夫婦的輕盈鄉村風公寓

對於無法入手新成屋的年輕夫婦來說，將老屋翻新是最實際的做法。經驗豐富的設計師可以依照屋主的需求，改變老房子的格局、設備以及風格，為暗淡的空間注入迷人的新生命。今天的點子簿主角是間位在市中心的 45 年老屋，一對年輕的夫婦決定在此展開新生活，然而大樓屋齡老舊，因此設計工程上充滿了挑戰！此外，老屋的動線不符合年輕屋主的需求，因此專家們將鄉村風格結合現代人所需的3C設備，整間屋子安裝了無限網路系統，打造出鬧中取靜的輕盈鄉村風格。現在就一塊看看老公寓改造前後的驚人轉變吧！