45年老屋翻新實例：屬於年輕夫婦的輕盈鄉村風公寓

對於無法入手新成屋的年輕夫婦來說，將老屋翻新是最實際的做法。經驗豐富的設計師可以依照屋主的需求，改變老房子的格局、設備以及風格，為暗淡的空間注入迷人的新生命。今天的點子簿主角是間位在市中心的 45 年老屋，一對年輕的夫婦決定在此展開新生活，然而大樓屋齡老舊，因此設計工程上充滿了挑戰！此外，老屋的動線不符合年輕屋主的需求，因此專家們將鄉村風格結合現代人所需的3C設備，整間屋子安裝了無限網路系統，打造出鬧中取靜的輕盈鄉村風格。現在就一塊看看老公寓改造前後的驚人轉變吧！
老舊的磁磚地板加上不協調的牆面顏色，老屋改造之前總讓人覺得缺乏生氣，黯淡無光。
我們常常鼓勵大家選擇鮮艷的顏色，然而這間老公寓裡頭的浴室配色卻讓人感到過時，而使用的衛浴設備也無法提供現代人生活所需的舒適與便利性。
廚房改造前的磁磚牆面是台灣老屋常見的款式，而鐵窗等元素也頗為老舊。
究竟老屋翻新後會變怎麼樣呢？讓我們立刻往下看！
當我們看到老屋翻新後的圖片，真的忍不住驚呼，並想：這真的是同一個空間嗎？
瞧瞧設計師將地板換成木頭材質，並且搭配文化石，加上天花板上的木樑，營造出明亮且輕盈的鄉村風～
為了要迎合年輕夫妻的生活取向，專家採取開放式的格局，讓彼此的連結緊密。
鄉村風格最大的優點就是可以營造出溫馨的氣息，然而專家所挑選的家具都不失設計感，符合年輕人的品味。
翻新後的老屋強調開放的動線，因此像是角落的小書房，僅以三根木條隔開，簡單劃分出不同領域，又不會像牆面一樣厚實。
翻新老屋跟裝潢全新的屋子一樣，你可以大膽發揮創意！設計師利用鮮艷的黃色，讓家中的各個角落都充滿驚喜與朝氣～
房子光是好看還不夠，機能性也有同時被照顧到。利用寬敞的走廊，設計全牆面的收納櫃，既可以展示又能儲物，非常多功能。
臥室裡頭也有大量的收納櫃，因此畫面可以維持整潔清爽。
另外一間臥室用上了紫色，感覺格外浪漫。
一字型小廚房雖然面積不大，但是機能充足。草綠色的磁磚牆面呼應鄉村風的主旨，芥末黃的門也十分可愛。
翻新後的浴室採取乾濕分離的設計，以及現代化的衛浴設備。專家大膽地搭配不同的幾何圖樣以及顏色，雖然元素多元，卻不會過於誇張。
另外一間浴室也有相同的概念，黃與藍搭配之後，居然可以如此和諧好看！
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