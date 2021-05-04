木材的替代品：防潮、耐用、又美觀的木紋磚

在對新家裝潢的時候我們會遇到很多的問題和煩惱，無論是基礎建材的選擇還是家居飾品的搭配，都需要我們從各方面綜合考量，最終選擇一個最適合自己的解決方案。今天的這個點子簿就來和大家分享一種非常適合台灣氣候的一種木材替代品，如果你也想要居住空間裡充滿木頭質感，可是又怕台灣的潮濕天氣會讓木材發霉、變型？那麼你可以考慮一下「木紋磚」看看喔！木紋磚指的是帶有仿木紋理的瓷磚，它們擁有瓷磚的特性以及木材的美感，是種集木材及瓷磚兩者優點的裝飾建料。如果你也對木紋磚感興趣，現在就一起來看看吧～
依據製作木紋磚時所用的原料，我們大致可以把它分為瓷質、石質以及陶質等三種。以吸水率而言，瓷質木紋磚只有1%左右，是三者之中最能防潮的一種。這裡的吸水率指的是石材或磚材在標準大氣壓力下的吸水能力，吸水率愈大，物料的工程性質就愈差。此外，瓷質的木紋磚亦是目前台灣最常見、樣式最多變的磚材。
另外，大家亦可以依據磚材的款式，將木紋磚分為自然木紋以及仿古木紋兩種。顧名思義，前者的紋理跟天然的木紋相彷，強調自然；而後者則多了一份歲月的痕跡，全因為磚材表面有仿洗刷的視覺效果。
優點：
木紋磚最大的好處就是擁有跟真實木材相若的紋理，同時具有木材所缺乏的防潮、防水功能。
由於磚材表面會經防水處理，因此可以防霉、且易清洗。
比起實木木材，瓷質磚材的價格便宜許多，而且非常耐用，因此是預算有限的家庭的好選擇。
木紋磚表面的防滑功能比起一般的木板好，因此適合有小孩和老人家的家庭。
缺點：
由於木紋磚的紋理是以絲網印刷或者貼陶瓷花紙的方法打造而成，因此看起來會比較單一、重複。
木紋磚就像其他的地磚一樣，腳的觸感沒有溫潤的木材那麼好，而且冬天的時候會顯得格外冰冷。
最常見的木紋磚貼法有「1/3交丁」，指的是磚材的對齊位置是在每一塊磚片長度的1/3及2/3處，這樣子地板就會呈現出像是樓梯一樣、步步高升的模樣。
而另一種更工整的貼法有「1/2交丁」，對齊點位於磚塊長度的1/2處，以這種方式鋪成的地板看起來會非常井然有序。
而其他常見的鋪設方式還有斜拼、對齊拼以及自然拼等等，大家可以依照個人喜好、板材本身的設計以及設計師的建議來選擇最適合的拼貼方式。另外還有一點要留意的是，如果拼貼的角度愈複雜，就愈考驗師傅的技巧與功力，而施工費當然也會愈貴。
目前台灣市面上常見的木紋地磚有分為本地產以及從歐美進口。國產的品牌價格相宜，而且CP值佳；而從歐美進口的地磚在價格方面會比較貴，可是好處就是款式比較多樣，花色也較耐看。
木紋磚的尺寸選擇有很多，一般最常見的是20 cm x 120 cm的窄長型款式。另外，市面上亦有小尺寸的15cm x 60cm、15cm x 45 cm以及大片的60cm X 60 cm方型磚可供選擇。
在價格方面，國產的木紋磚每坪價格可低至2000到3000元，中價位的選擇有4000-6000元，但確切價格要視品質跟款式而定。
而從義大利進口的木紋磚價格較高，每坪約為7000到11萬5000元。
另外你亦要另外計算師傅的施工費，詳情請直接跟相關的專家們查詢。
木紋磚的保養很簡單，特別是木紋磁磚平常只需要以軟布沾洗衣粉或溫水的方式把污積除去即可。另外，切忌把溫度高的物件，例如熱電鍋等直接放在磚塊上，以免造成破裂或者對表面的漆膜造成損害。
地板之間的（特別是顏色較淺的）填縫劑很容易隨著時間而變黃、變黑，因此需要勤加清潔。有必要時，可以把舊的填縫劑除去，並以新的填補。
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