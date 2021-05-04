木材的替代品：防潮、耐用、又美觀的木紋磚

優點：

木紋磚最大的好處就是擁有跟真實木材相若的紋理，同時具有木材所缺乏的防潮、防水功能。

由於磚材表面會經防水處理，因此可以防霉、且易清洗。

比起實木木材，瓷質磚材的價格便宜許多，而且非常耐用，因此是預算有限的家庭的好選擇。

木紋磚表面的防滑功能比起一般的木板好，因此適合有小孩和老人家的家庭。

缺點：

由於木紋磚的紋理是以絲網印刷或者貼陶瓷花紙的方法打造而成，因此看起來會比較單一、重複。

木紋磚就像其他的地磚一樣，腳的觸感沒有溫潤的木材那麼好，而且冬天的時候會顯得格外冰冷。