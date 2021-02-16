神明桌怎麼設計？風水禁忌、必知的重點與設計範例

新家裝潢對於每個家庭來說都是一生中最重要的一件大事之一，從一開始的構想、設計規劃，到最後傢俱的選購和擺放我們可能都會花上很多時間進行思考，為的就是打造一個完美的理想家居空間，對於大部分人是這樣，而對於那些佛道教徒來說更是如此，因為他們還需要考慮神明桌的設計和風水禁忌，因為對於他們來說，家裡的神明桌是個不可或缺的部分，然而傳統設計特別是傳統的神明廳所佔用的空間大，而且跟現代居家空間的風格總是有點格格不入。特別是對於與長輩共居的你們來說，神明桌應該要怎樣設計才是最好的呢？從風水學及現代美學角度看，又分別有什麼要注意的地方呢？現在就讓我們一一為大家解答。
位置：神明桌的最基本的用途就是用來供奉神明或者祖先，因此神明桌所在的位置一定要沉穩、安靜、整潔（就比如說客廳安靜又明亮的一角），而不是在玄關或者走廊等通道，或者直接對著經常開關的大門。
建材：另外，神明桌本身應該牢固穩妥，所用的建材亦應該以厚實、耐用的物料為主。一般我們最常見的神明桌都是由實木打造而成，常見的木種有非洲柚木、檜木、台灣梢楠或者珍貴的紫檀木及黃花莉等等。
設計：神明桌是處神聖的地方，我們應該避免採用懸吊式等並不「腳踏實地」的設計，因此最理想的神明桌還是應該具備四個桌腳的穩固設計。
尺寸：神明桌的尺寸可因個人要求制定，然而一般而言，桌子的寬度有2尺2、2尺9、3尺5、4尺2甚或到7尺以上；高度則比較統一，以3尺5以及4尺2為最常見。
在風水學上，神明桌的擺放位置大有學問，以下是4個必須留意的重點：
放置於明亮、寬敞處：
為了尊重神明，讓神位能夠好好發揮來保佑全家的平安，神桌應該要被安置在採光充滿、寬敞、開揚的地方。
要有靠牆：
神明桌/佛桌背後一定要有靠著實體牆，取其「有靠山」之意。因此，桌上的神像應該盡量靠著當牆面。不過，如果你的神明桌上同時供奉著祖先牌位，那麼它們應該跟牆壁留有一定的距離，不然的話會造成「無後」的情況，不利子嗣。
避開廚房浴室：
廚房是油煙重而且常開火的地方，而浴間則是污穢之處，因此神明桌應該遠離這兩個地方，桌子的靠背亦不應為廚房或者浴間的牆壁。
避開臥室：
特別是對於年輕夫妻而言，如果在神明附近行周公之禮的話是為大不敬，因此神明桌應該遠離臥室，以免造成夫妻不和。
為了使神明桌看起來更整潔，或者使空間運用得以提升，大家可以考慮在神明桌加設抽屜。有了這個元素，用來供奉的物品比如香和擲筊就可以妥當地收納起來。平時不用祭拜的時候就可以把抽屜關起來，有需要時再把供奉品拿出來。
另外，可延伸的桌子設計可以讓人依需要來填加桌子的面積，比如說過節要祭拜的時候。平日的話，直接把延伸的部分收起來即好。
一般而言，傳統神明桌所採用的木材多為暗沉的紅木。如果你怕這樣子的色調會影響你的現代風房子設計的話，那麼可以考慮採用一些顏色較淺的實木來取代。
如果房子空間有限，無法容得下一整座神明桌的話，你可以考慮利用壁龕的位置來擺放神像。
這一個由台灣本地設計師打造而成的客廳既擁有現代的設計風格，同時亦保留了傳統元素。設計師說服長輩選用較新式的神明桌，從圖中你可以見到桌子的線條比傳統的設計俐落得多，而且設有雙層設計，可以依據需要來把桌面加長，以便進行祭祀。
這個同樣由台灣本地設計師打造出來的客廳非常寬敞，神明桌設在客廳安靜的一旁，而且尺寸不會過大，不怕把客廳的焦點全都搶去。
你亦可以參考這邊的做法，在牆邊或者神明桌附近或者天花板處增設一些小燈，以營造佛光普照的氛圍。
這個由台灣設計公司負責的建案以開放式室內空間為設計主軸，餐廳與客廳相連。另外，設計師特地在餐廳背後的部分打造出一個小小的凹間來擺放神明桌，使得房子巧妙地保留這一項傳統元素，同時還能呈現出時尚家居的觀感。
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