神明桌怎麼設計？風水禁忌、必知的重點與設計範例

位置：神明桌的最基本的用途就是用來供奉神明或者祖先，因此神明桌所在的位置一定要沉穩、安靜、整潔（就比如說客廳安靜又明亮的一角），而不是在玄關或者走廊等通道，或者直接對著經常開關的大門。

建材：另外，神明桌本身應該牢固穩妥，所用的建材亦應該以厚實、耐用的物料為主。一般我們最常見的神明桌都是由實木打造而成，常見的木種有非洲柚木、檜木、台灣梢楠或者珍貴的紫檀木及黃花莉等等。

設計：神明桌是處神聖的地方，我們應該避免採用懸吊式等並不「腳踏實地」的設計，因此最理想的神明桌還是應該具備四個桌腳的穩固設計。

尺寸：神明桌的尺寸可因個人要求制定，然而一般而言，桌子的寬度有2尺2、2尺9、3尺5、4尺2甚或到7尺以上；高度則比較統一，以3尺5以及4尺2為最常見。