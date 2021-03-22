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書櫃材質、尺寸以及種類？ 身為書蟲不可不知的資訊!

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無論是喜歡看書的你，還是想要為沉悶的家帶來一點文藝氣息的你，書櫃想必是你心目中的必備設計元素吧？那麼你心目中的書櫃是什麼樣子的呢，你知道我們可以怎麼設計一個適合自己的完美書櫃嗎？我們知道，書櫃作為住家裝潢的重要元素之一，我們是需要從多方面進行考量的，例如材質與種類的選擇，我們不僅僅要考慮書櫃本身的材質、尺寸與類型，還要同時考慮它是否能夠融入整個居家風格、空間大小等等。今天homify就為大家帶來許多跟書櫃有關的參考資料以及美麗的設計範例，如果有找到喜歡的款式的話，不妨直接跟我們網站上的設計師聊聊吧。

​書櫃的常用材質：

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山曦

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一個理想的書架除了要穩固、承重力夠高之外，還應該有一定「顏值」，發揮妝點空間的功能。

我們最常見的書櫃材質是木材，價格最高、承重力也最高、最穩固的可算是實木鋸材，其次的是以實木木材加工而成的實木板材，最後是價格最便宜、使用最廣泛的人造木板，例如夾板、密底板等等。

其次你也可以在不少的現代居家空間裡找到由金屬組成的書櫃，最常見的有黑鐵和不鏽鋼兩種。另外，市面上亦有融合金屬跟木板材的二合一設計，特別適合走工業風路線的家。

​書櫃的理想尺寸

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在決定書櫃尺寸前，你應該先了解自己理想中的藏書量、準備要放置書櫃的空間的大小以及天花板高低等等。

書櫃尺寸：

整體高度：整體書櫃的尺寸因款式而定，比如說如果家裡的天花板夠高的話，那麼你可以因應樓底高度來打造出一個置頂式書櫃。而一般符合人體工學的書櫃高度應為1.2米到2米左右，再高一點的話就需要設計書櫃的梯子輔助。 


整體寬度：在寬度方面，一般的兩門書櫃約在50到65公分左右。

深度：一般而言，書櫃的理想深度約為28到35公分，這樣子的深度就可以容得下大型書藉。

隔架高度：而書架隔板之間的高度差以書本的大小為準，比如說適合32開的書本（常用於詩集或是隨身書的標準尺寸，13×19公分）的層架高度28到30公分左右；如果家裡有大型書籍的話，隔架的高度應該設定32到42公分之間。另外，市面上亦有一些具有高低調節功能的書櫃設計，大家不妨考慮看看。

接下來，就讓我們看看市面上常見的書櫃設計款式吧！

1. 雙層書櫃

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雙層書櫃在視覺上不像傳統書櫃那樣子沉悶，全因書櫃深度不同呈現出凹凸的層次感。

另外，如果你想要進一步提升藏書量，卻不想要書櫃佔去室內太多空間的話，那麼你可以考慮雙層「滑軌書櫃」看看喔！

2. 壁龕書櫃

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壁龕書櫃是節省生活空間的好選擇，你還可以在隔架內安裝裝飾用的射燈，為書櫃增添美感。

3. 滑軌門書櫃

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設有櫃門的滑軌書櫃會比較不怕灰塵，而且把門關起來後整個書櫃就像是被隱藏起來似的。

4. 書櫃輕隔間

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矮書櫃設計之所以那麼適合一房公寓，全是因為它正好可以充當隔間使用，比如說把客廳餐廳這兩個區域分隔開來，開放式的書房設計。

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5. 置頂式書櫃

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置頂式書櫃尺寸適合樓底夠高的家，而圖中的書櫃更採用開放+封閉式設計。

6. 複合式書櫃

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擁有多功能於一身的書櫃非常適合家裡的兒童房，就好比說圖中這個滑梯、書架、閱讀間多合一的獨特設計。

6. 金屬與木材二合一設計

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金屬的幹練質感以及木頭的溫潤，當兩者結合在一起的時候，絕對能瞬間為你的家加分。另外，懸吊式設計亦是近年流行的設計元素。

7. 開敞式書櫃

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開放式書櫃的好處就是不會阻擋室內光線，並且保留一定的空間感。

8. 不規則書櫃

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以不同的四角形來排列成一個非常有趣味的書櫃，這種創新的設計讓室內的氛圍更加活潑。

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