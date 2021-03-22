書櫃材質、尺寸以及種類？ 身為書蟲不可不知的資訊!

在決定書櫃尺寸前，你應該先了解自己理想中的藏書量、準備要放置書櫃的空間的大小以及天花板高低等等。

書櫃尺寸：

整體高度：整體書櫃的尺寸因款式而定，比如說如果家裡的天花板夠高的話，那麼你可以因應樓底高度來打造出一個置頂式書櫃。而一般符合人體工學的書櫃高度應為1.2米到2米左右，再高一點的話就需要設計書櫃的梯子輔助。



整體寬度：在寬度方面，一般的兩門書櫃約在50到65公分左右。

深度：一般而言，書櫃的理想深度約為28到35公分，這樣子的深度就可以容得下大型書藉。

隔架高度：而書架隔板之間的高度差以書本的大小為準，比如說適合32開的書本（常用於詩集或是隨身書的標準尺寸，13×19公分）的層架高度28到30公分左右；如果家裡有大型書籍的話，隔架的高度應該設定32到42公分之間。另外，市面上亦有一些具有高低調節功能的書櫃設計，大家不妨考慮看看。

接下來，就讓我們看看市面上常見的書櫃設計款式吧！