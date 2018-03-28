輕盈的鄉村風質感　客廳必備的文化石裝飾牆

市面上找得到的文化石其實有分為天然文化石以及人造文化石兩種。使用文化石來妝點家居空間這個點子源於60年代的美國，現今已被廣泛地運用在各種風格的室內設計當中。

天然文化石由板岩、砂岩、石英石等天然石材加工而成，具備極耐洗刷、耐用、吸水率等優點。然而，由於石材板的紋理及色澤都不盡相同而看起來比較粗糙，因此天然文化石只適合戶外或者是走原始鄉村風格的家。

而我們最常提到的文化石，指的其實是人造文化石。這是一種模仿火頭磚及清水磚等陶磚質感的人造裝飾面料，由石膏、樹脂或者矽鈣等成分製成。而文化石的性質就像是瓷磚一樣，非常輕薄。另外，人造文代石的價格較天然的便宜，而且形狀及紋理統一，顏色的選擇也較多。