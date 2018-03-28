輕盈的鄉村風質感　客廳必備的文化石裝飾牆

傳統的磚牆重又貴？然而你又想為房子加入一點鄉村風或者田園風的設計元素？那麼你應該考慮文化石看看。在這一篇文章裡你除了可以找到文化石相關的知識外，還有不少由台灣設計師打造而成的美麗文化石可以讓你做參考喔！
市面上找得到的文化石其實有分為天然文化石以及人造文化石兩種。使用文化石來妝點家居空間這個點子源於60年代的美國，現今已被廣泛地運用在各種風格的室內設計當中。
天然文化石由板岩、砂岩、石英石等天然石材加工而成，具備極耐洗刷、耐用、吸水率等優點。然而，由於石材板的紋理及色澤都不盡相同而看起來比較粗糙，因此天然文化石只適合戶外或者是走原始鄉村風格的家。
而我們最常提到的文化石，指的其實是人造文化石。這是一種模仿火頭磚及清水磚等陶磚質感的人造裝飾面料，由石膏、樹脂或者矽鈣等成分製成。而文化石的性質就像是瓷磚一樣，非常輕薄。另外，人造文代石的價格較天然的便宜，而且形狀及紋理統一，顏色的選擇也較多。
文化石用於室內或者戶外的牆面裝飾，不同質感、不同款式的石材可營造出不同的視覺效果。例如全白而又整齊的文化石非常適合走北歐風、田園風、極簡風或者現代風的家；而表面斑駁不平的款式則適合工業風、鄉村風等比較粗糙的風格；而仿陶土色的磚塊設計則可以為家裡帶來不平凡的復古味道，或者獨特的民族風情。
優點：
文化石款式多樣，比方說仿經典老紅磚、復古清灰磚、特有手感的粗糙款式、純淨的白磚、自然的淡黃色磚塊或者是幹練的淡灰色等等，適合不同風格的家。
重量輕亦是文化石的另一大特點，它們只有天然石材的三分一重量，因此適合鋪設牆面使用。
DIY容易、易安裝亦是人造文代石的特點。只要你的家裡有切割磚塊用的機器、適用的粘合劇及填縫劑，基本上你就可以在家自行拼貼，過程中不需要打釘或者其他繁複的工序。
缺點：
人造文代石的吸水率較天然石材高，因此不適用來鋪設衛浴間或者濕潮的起居空間的牆面。
另外，人造文代石的紋理沒有天然石材來得自然，而且隨著時間顏色會變得沒有最初的時候那麼鮮明。
不容易清潔亦是文化石的一大優點，因為其表面凹凸不平的緣故，塵埃會容易堆積。另外，磚塊與磚塊之間的縫隙不容易清理，因此不建議用於廚房的牆壁，以免油煙使縫隙變黃、變黑。
底牆：
在決定鋪設文化磚之前，你應該確保牆身的承重力足夠。因此，一面厚實的實體牆會較為理想。
另外，如果你的底牆是水泥粉光牆的話，那麼應該要在上粘合劑之前用鐵鎚在牆上打出密集的細孔，以增加牆面的抓附力。
選色：
文化石的顏色應該要跟客廳的整體色調配合，例如大地色系的客廳應該以淡黃色、淡灰色或者純白的文化石來做配搭，而非視覺效果強烈的彷古紅磚。
轉角磚：如果你想要連續鋪設兩面牆壁，那麼你必須以轉角磚或轉角石來做接連，不然的話看起來會像缺了一角一樣喔！
粘著劑：有些粘著劑需要用水稀釋，請根據包裝上的指示調配，以確保粘合度足夠，避免文石化及後滑落。另外，文化石底部以及牆壁表面都需要塗抹充足的粘著劑，以免磚塊在粘著劑乾掉後剝落！
填縫劑：由於文化石磚塊之間通常留有1到1.5公分左右的縫隙，因此你應該以顏色相若的填縫劑補上，以免牆壁看起來突兀。
國產的文化石價格由每坪2000元到4000元左右（不含工費），因品牌及款式而定。
而進口的文化石每坪約5000到8000元左右（不含工費），如果磚塊的款式比較特別有層次，比如說用的是層岩的話，那麼價格會再高一點。
密密麻麻的淺灰色文化石，給人一種好鎮靜、好舒服的觀感。
除了客廳外，你其實亦可以在玄關裡加入文化石元素！這一個充滿凹凸不平、粗獷又有美感的設計有沒有很吸引人呢？
以混搭色彩文化石來點綴客廳的牆壁，這樣子充滿個性的設計能讓人感受到屋主滿滿的活力及獨特的品味。
小白磚是我們最常見、而且應用得最為廣泛的文化磚款式，是打造出一個北歐風客廳的必要元素。
設計師刻意不貼滿的白色文化石磚，目的為了讓鄉村風隱約展現出復古斑駁的美感。
以白色及土色雙色磚塊鋪成的電視牆，感覺上多了一份活潑。
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