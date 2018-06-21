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21 種收納功能強大的廚房設計

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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設計廚房的時候要考慮到什麼?除了動線之外，收納功能絕對最重要!

不管是開放式的掛勾或者是有門的廚櫃，都是擺放眾多鍋具的好地方。在牆面上釘上層板，則可以讓美麗的碗盤成為廚房的裝飾品，一石二鳥。此外，為了善加利用廚房的空間，大多數人會選擇置頂櫃，增加收納的面積。喜歡與眾不同且帶有現代感的設計，可以選擇懸空式的開放式層架，收納之餘也為廚房增色。接下來我們要為大家介紹 21 種收納功能強大的廚房設計，這些炊煮空間不僅機能強大，還十分獨特美麗。一起來看看不同台灣設計師所精心打造的實用廚房吧!

1. 地中海風的廚房

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淺藍色的廚房搭配白之後，讓人彷彿來到地中海的國度。淺藍的層板擺放一些裝飾用的小物，或者是常用的美麗碗盤，美觀且實用。

2. 質樸風味

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大面積的廚櫃可以收納許多廚房用品，石材檯面則堅固耐用。此外，設計師搭配的深淺大地色磁磚，增添了質樸的風味。

3. 典雅味道

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美麗的白色廚櫃帶有淡淡的鄉村風氣息，十分典雅有氣質。除了有門的廚櫃外，開放式的收納櫃則讓廚房家電有了溫暖的家。

4. 玻璃櫥櫃

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部分的置頂櫃使用了透明的玻璃，因此裏頭擺放的物品清晰可見，可以節省許多翻找的時間。

5. 獨立的廚房

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獨立式的廚房雖然面積不大，但是卻細心地規劃了收納廚房家電與其他用具的櫃子。

6. 別有韻味

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懸掛的架子上除了擺放廚房用品外，也可以用植物妝點空間。

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7. 結合早餐吧台桌的廚房機能更棒!

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8. 純白的廚房搭配圖樣磁磚，簡單卻不單調

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9. 除了基本的廚櫃外，也考慮到了小細節的收納

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10. 轉角的設計增加儲物區域

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