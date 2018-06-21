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設計廚房的時候要考慮到什麼?除了動線之外，收納功能絕對最重要!
不管是開放式的掛勾或者是有門的廚櫃，都是擺放眾多鍋具的好地方。在牆面上釘上層板，則可以讓美麗的碗盤成為廚房的裝飾品，一石二鳥。此外，為了善加利用廚房的空間，大多數人會選擇置頂櫃，增加收納的面積。喜歡與眾不同且帶有現代感的設計，可以選擇懸空式的開放式層架，收納之餘也為廚房增色。接下來我們要為大家介紹 21 種收納功能強大的廚房設計，這些炊煮空間不僅機能強大，還十分獨特美麗。一起來看看不同台灣設計師所精心打造的實用廚房吧!
淺藍色的廚房搭配白之後，讓人彷彿來到地中海的國度。淺藍的層板擺放一些裝飾用的小物，或者是常用的美麗碗盤，美觀且實用。
大面積的廚櫃可以收納許多廚房用品，石材檯面則堅固耐用。此外，設計師搭配的深淺大地色磁磚，增添了質樸的風味。
美麗的白色廚櫃帶有淡淡的鄉村風氣息，十分典雅有氣質。除了有門的廚櫃外，開放式的收納櫃則讓廚房家電有了溫暖的家。
部分的置頂櫃使用了透明的玻璃，因此裏頭擺放的物品清晰可見，可以節省許多翻找的時間。
獨立式的廚房雖然面積不大，但是卻細心地規劃了收納廚房家電與其他用具的櫃子。
懸掛的架子上除了擺放廚房用品外，也可以用植物妝點空間。
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