塑膠地板 (PVC地板)：俗擱大碗的實惠新選擇！

一直以來木地板都是最受歡迎的室內設計元素，全因木材有著柔和的視覺效果以及特優的腳感，是石材或者磚材難以取代的特點，所以它常常會頻繁地出現在各種場合裡，包括家裡的臥室、客廳，甚至還有陽台等等都可以看到木地板的身影；不僅如此，有時候我們也會在商店、餐廳等公共場所看到木地板元素的使用，然而，木地板也不是無所不能的，由於木材的保養工序繁複，而且台灣潮濕的氣候容易造成板材受潮、發霉甚至變型‥‥‥ 在這些情況下你也可以考慮俗擱大碗的塑膠地板（PVC地板）看看！你對塑膠地板了解有多少呢？現在就讓我們來認識這一種新的地板選擇吧。當然，如果你有更多問題，也可以直接聯繫我們的專業設計師喔～
塑膠地板整體的腳感好、保暖性能好，不會像石材那樣子把我們的腳都弄得冰冰冷冷的。
以多層複合塑膠地板而言，它最大的優點就是具有表面的透明耐磨層，因此地板極耐磨，特別適合有小孩式者有寵物的家庭。另外，由於地板表面平整光滑，因此清理起來特別容易。而剛剛我們也提到，多層複合塑膠地板的花色選擇有很多，比如像是仿木紋、仿石紋等等，然而它們的價格卻比實木地板和石材便宜一大截。
至於同質透心地板／通透地板的款式，它的價格比起多層複合地板更經濟實惠。而且，由於地板表面以及內層的花色一模一樣，因此就算表面有少許磨損，花色可以仍然不變。
兩種塑膠地板缺點是它們都不適合用來鋪設在潮濕的地方，比如說衛浴間、廚房和陽台。可是這是為什麼呢？全因為塑膠地板要用到「地磚膠」來跟地面貼合，而地磚膠一但碰上濕氣的話，它的黏性就會大打折扣，最後地板（尤其是邊邊的位置）就很容易翹起、變形。
多層複合塑膠地板不像同質透心地板那麼樣「表裡如一」，因此一但印刷面料層有損壞，整個地板外觀都會被影響。
而同質透心地板本身沒有像塑膠地板那樣有彈性而且質地較硬，因此較容易裂。另外，它的花色選擇較多層複合塑膠地板少，而且防火性能略差一點。
鋪設塑膠地板的程序不算繁雜，如果你想要節省一些裝潢開支的話，就可以考慮一下DIY自行拼貼塑膠地板喔！可是如果你對自己的手藝沒信心，那麼記得要找專家幫忙！
(1) 選擇地板款式：
在選擇塑膠地板的時候，你也可以留意一下地板是不是屬於「背膠塑膠地板」。這裡指的是地板背面本身就黏有背膠和離型紙，因此在鋪地板的時候不需要特別塗抹任何黏合劑，把它直接鋪在地面上就可以了。另一種同樣方便的款式有「扣卡式塑膠地板」，用法就是先把一排扣卡放在地面上，然後再把地板裝上。
(2) 確地地面平整：
無論你選擇的是什麼類型的塑膠地板，你都必須先確保地面平整，不然的話地板會出現出低不平的問題，從而影響外觀的地板耐用度。一般來說我們都會在舊地板或者是磁磚地板上鋪設塑膠地板，特別是如果後者的話，你需要批土補平磚塊之間的縫隙。
(3) 鋪設底料：
為了不讓背膠或者感壓膠傷害原本的地面，你可以先鋪一層薄薄的底料，然後再進行接下來的工序。
(4) 塗抹感壓膠：
如果你用的是背膠塑膠地板式者扣卡式地板，那麼就可以直接省掉這一步。
而如果你用的只是普通的塑膠地板，那麼記得要在地面上一層均勻的感壓膠，待10-15分鐘後它就會變透明有黏性，那麼你就可以開始鋪地板了。
(5) 鋪設地板：
鋪地板的方法因個人喜好而異，最常見的有1/3交（步步高昇）, ½交丁以及直鋪等方式。
(6) 牆邊填縫：
最後在牆邊的縫隙裡填上矽力康，整個工程就完成了。
耐用的塑膠地板/pvc地板基本上不需要特別的保養，然而在日常清潔上要留意的一點是，千萬不能以大量清水刷洗的方式來清潔，不然的話地板會翹起。
如果你希望地板保持光亮的話，也可以考慮上一層地蠟。
另外，如果個別地板板塊被嚴重刮傷或者是翹起的話，那麼你可以用美工刀把有問題的舊地板割去，然後重新上黏合劑即可。