塑膠地板 (PVC地板)：俗擱大碗的實惠新選擇！

鋪設塑膠地板的程序不算繁雜，如果你想要節省一些裝潢開支的話，就可以考慮一下DIY自行拼貼塑膠地板喔！可是如果你對自己的手藝沒信心，那麼記得要找專家幫忙！

(1) 選擇地板款式：

在選擇塑膠地板的時候，你也可以留意一下地板是不是屬於「背膠塑膠地板」。這裡指的是地板背面本身就黏有背膠和離型紙，因此在鋪地板的時候不需要特別塗抹任何黏合劑，把它直接鋪在地面上就可以了。另一種同樣方便的款式有「扣卡式塑膠地板」，用法就是先把一排扣卡放在地面上，然後再把地板裝上。

(2) 確地地面平整：

無論你選擇的是什麼類型的塑膠地板，你都必須先確保地面平整，不然的話地板會出現出低不平的問題，從而影響外觀的地板耐用度。一般來說我們都會在舊地板或者是磁磚地板上鋪設塑膠地板，特別是如果後者的話，你需要批土補平磚塊之間的縫隙。

(3) 鋪設底料：

為了不讓背膠或者感壓膠傷害原本的地面，你可以先鋪一層薄薄的底料，然後再進行接下來的工序。

(4) 塗抹感壓膠：

如果你用的是背膠塑膠地板式者扣卡式地板，那麼就可以直接省掉這一步。

而如果你用的只是普通的塑膠地板，那麼記得要在地面上一層均勻的感壓膠，待10-15分鐘後它就會變透明有黏性，那麼你就可以開始鋪地板了。

(5) 鋪設地板：

鋪地板的方法因個人喜好而異，最常見的有1/3交（步步高昇）, ½交丁以及直鋪等方式。

(6) 牆邊填縫：

最後在牆邊的縫隙裡填上矽力康，整個工程就完成了。