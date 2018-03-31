小空間儲物與收納：13 張圖給你超多設計好點子

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大部份的我們都住在一間小套房、小公寓或是小房子裡頭，雖然說生活的空間有限，但不代表我們所擁有的物品也因此會比較少。尤其對於喜歡購物的你來說，一想到收納的問題是不是背脊就發涼了呢？其實就算家中面積不大，你也可以請設計師發揮他們的無窮創意，規劃出讓人感到驚喜意外的儲物與收納空間。這本點子簿集結了13 張小空間的儲物設計，可以帶給你許多實用的靈感。床下、樓梯下或者是走廊轉角區，其實都是可以妥善利用的重點地帶，你千萬別放過這些區域。更重要的是，當家中使用面積不大的時候，你可以用垂直的空間，增加收納機能。現在就一起出發欣賞這 13 種不同的儲物設計吧！
臥榻的平台下的階梯，除了有走動的功能外，還可以收納成無門的收納櫃，擺放拖鞋等小物。
小房間裡頭的樓梯下最適合規劃成抽屜，非常好拿取。
階梯的下方設計成簍空的儲物格，適合放一些好看的展示品。
走廊的轉角區量身定做一個木架子，擺放相框或是小盆栽，家中角落活起來！
天花板下的空間規劃設計成儲物櫃，不會有壓迫感。
床頭的收納櫃延伸到天花板，因此儲物功能很強。
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沙發佔據了室內很大的空間，如果在下方增加抽屜的話，可以擺放不少東西。
隱身在牆面裡頭的櫃子，簡約好看！
寬敞的地板下，非常適合成為儲物的區域。
隔間的矮牆不僅有單一作用，還能收納許多物品。
樓梯間設計一個延伸至天花板的櫃子，收納機能激增！
床下的抽屜則可以放置玩具等物。
玄關區的Ｌ型櫃子兼具展示功能，非常得分～
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