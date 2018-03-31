你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

小空間儲物與收納：13 張圖給你超多設計好點子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
光度與空間, 皇室空間室內設計 皇室空間室內設計 嬰兒房/兒童房
Loading admin actions …

大部份的我們都住在一間小套房、小公寓或是小房子裡頭，雖然說生活的空間有限，但不代表我們所擁有的物品也因此會比較少。尤其對於喜歡購物的你來說，一想到收納的問題是不是背脊就發涼了呢？其實就算家中面積不大，你也可以請設計師發揮他們的無窮創意，規劃出讓人感到驚喜意外的儲物與收納空間。這本點子簿集結了13 張小空間的儲物設計，可以帶給你許多實用的靈感。床下、樓梯下或者是走廊轉角區，其實都是可以妥善利用的重點地帶，你千萬別放過這些區域。更重要的是，當家中使用面積不大的時候，你可以用垂直的空間，增加收納機能。現在就一起出發欣賞這 13 種不同的儲物設計吧！

1. 階梯下

光度與空間, 皇室空間室內設計 皇室空間室內設計 嬰兒房/兒童房 皇室空間室內設計
皇室空間室內設計

光度與空間

皇室空間室內設計
皇室空間室內設計
皇室空間室內設計

臥榻的平台下的階梯，除了有走動的功能外，還可以收納成無門的收納櫃，擺放拖鞋等小物。

2. 樓梯下

靜,器, 思為設計 SW Design 思為設計 SW Design 臥室 财产,木头,地板,室内设计,地面,建筑,线,墙,硬木,材料特性
思為設計 SW Design

靜,器

思為設計 SW Design
思為設計 SW Design
思為設計 SW Design

小房間裡頭的樓梯下最適合規劃成抽屜，非常好拿取。

3. 無門的設計

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

階梯的下方設計成簍空的儲物格，適合放一些好看的展示品。

4. 走廊

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

走廊的轉角區量身定做一個木架子，擺放相框或是小盆栽，家中角落活起來！

5. 天花板下

. 樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

.

樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱
樂宅設計｜系統傢俱

天花板下的空間規劃設計成儲物櫃，不會有壓迫感。

6. 床頭

臥房 Moooi Design 驀翊設計 臥室
Moooi Design 驀翊設計

臥房

Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計
Moooi Design 驀翊設計

床頭的收納櫃延伸到天花板，因此儲物功能很強。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 沙發下

富立DC休閒會館 寬森空間設計 客廳沙發與扶手椅 亞麻織品 Black
寬森空間設計

富立DC休閒會館

寬森空間設計
寬森空間設計
寬森空間設計

沙發佔據了室內很大的空間，如果在下方增加抽屜的話，可以擺放不少東西。

8. 隱藏式櫃子

No.2 Modern Composition by Studio In2, Studio In2 深活生活設計 Studio In2 深活生活設計 臥室 Studio In2,深活生活設計,臥室,現代,簡約,黑白,老屋翻新
Studio In2 深活生活設計

No.2 Modern Composition by Studio In2

Studio In2 深活生活設計
Studio In2 深活生活設計
Studio In2 深活生活設計

隱身在牆面裡頭的櫃子，簡約好看！

9. 地板下

小坪數時尚精品屋 瓦悅設計有限公司 臥室
瓦悅設計有限公司

小坪數時尚精品屋

瓦悅設計有限公司
瓦悅設計有限公司
瓦悅設計有限公司

寬敞的地板下，非常適合成為儲物的區域。

10. 隔間牆

噴漆與大理石 禾廊室內設計 書房/辦公室 大理石 White 書房
禾廊室內設計

噴漆與大理石

禾廊室內設計
禾廊室內設計
禾廊室內設計

隔間的矮牆不僅有單一作用，還能收納許多物品。

11. 樓梯間

皞・巢居, 藻雅室內設計 藻雅室內設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
藻雅室內設計

皞・巢居

藻雅室內設計
藻雅室內設計
藻雅室內設計

樓梯間設計一個延伸至天花板的櫃子，收納機能激增！

12. 床下

市區45年老屋華麗轉身 恬靜鄉村風, Color-Lotus Design Color-Lotus Design 嬰兒/兒童房床具與床鋪 實木 Green
Color-Lotus Design

市區45年老屋華麗轉身 恬靜鄉村風

Color-Lotus Design
Color-Lotus Design
Color-Lotus Design

床下的抽屜則可以放置玩具等物。

13. 兼具展示功能

皞・巢居, 藻雅室內設計 藻雅室內設計 臥室 楼梯,舒适,木头,室内设计,地面,地板,客厅,屋,搁架,大厅
藻雅室內設計

皞・巢居

藻雅室內設計
藻雅室內設計
藻雅室內設計

玄關區的Ｌ型櫃子兼具展示功能，非常得分～

延伸閱讀：

18 個適合小空間的絕佳多功能傢俱

小空間必學！9 個佈置小房子與小公寓的必知訣竅

輕盈的鄉村風質感　客廳必備的文化石裝飾牆
這些點子實用嗎？？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了