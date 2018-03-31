小空間儲物與收納：13 張圖給你超多設計好點子

大部份的我們都住在一間小套房、小公寓或是小房子裡頭，雖然說生活的空間有限，但不代表我們所擁有的物品也因此會比較少。尤其對於喜歡購物的你來說，一想到收納的問題是不是背脊就發涼了呢？其實就算家中面積不大，你也可以請設計師發揮他們的無窮創意，規劃出讓人感到驚喜意外的儲物與收納空間。這本點子簿集結了13 張小空間的儲物設計，可以帶給你許多實用的靈感。床下、樓梯下或者是走廊轉角區，其實都是可以妥善利用的重點地帶，你千萬別放過這些區域。更重要的是，當家中使用面積不大的時候，你可以用垂直的空間，增加收納機能。現在就一起出發欣賞這 13 種不同的儲物設計吧！