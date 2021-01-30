客廳的完美比例：什麼是理想的沙發尺寸、茶几大小與電視高度？

另外一個考慮因素就是客廳的空間大小。一般而言，都市裡的小住宅的客廳都不大，因此二、三人沙發就足夠了。而如果你的客廳有15坪上下，或者是正方型的話，那麼就比較適合擺放一張L字形沙發。

單人沙發參考尺寸

長度：80-95cm， 深度：80-90 cm

雙人沙發參考尺寸

長度：125-150 cm；深度：80-90 cm

三人沙發參考尺寸

長度：175-196 cm；深度：80-90 cm

四人沙發參考尺寸

長度：230-250 cm；深度：80-90 cm

常見的沙發深度為80到90公分，可是如說你想坐下來後還可以盤腿的話，那麼深度需要增加到1米左右喔！

另外，沙發座面的高度應該在35到42公分之間，這樣子的話人坐上去兩腳材不會懸空。

至於沙發靠背的話，理想高級約在68-72公分之間。而坐墊與沙發靠背之間的角度在100度至108度之間最理想，因為這樣子就剛好能讓人大面積地、舒適地往後躺。