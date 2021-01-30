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客廳的完美比例：什麼是理想的沙發尺寸、茶几大小與電視高度？

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現代客廳多數都採用開放式空間設計，然而實際上我們應該怎樣放置沙發、茶几和電視等傢俱電器，才能完美呈現出開放式客廳應有的空間感呢？相信這是很多人都曾煩惱，但未必真有確切答案的問題。今天homify為你帶來了許多佈置客廳的參考比例，包含整體尺寸、理想走道寬、沙發茶几電視等家具尺寸，以及電視櫃、電視牆的比例，還有小客廳安排技巧。僅作參考，最後還是要與設計師討論才可定案，但這些資訊可以讓你一次了解客廳的方方面面，並在著手設計前先備有基本概念喔！

​整體設計

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

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一般來說，客廳的傢俱不外乎都是電視櫃、茶几和沙發。為了讓人能夠走動自如，在茶几和電視牆之間應該保留起碼60公分的走道。而茶几與沙發之間以30公分走道為佳。

另外，沙發與電視機(32吋到40吋)應該保持約1.5-2.5米左右的距離。可是如說你家的電視比一般的平面電視大，這個距離可能要延長，才不會對我們的眼睛造成負擔。比如說如果你的是46、50吋大電視，那麼電視跟沙發之間的距離應保持約3-4米左右。

採光是重點！

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一個完美的客廳應該有充足的採光，因此如果你的客廳有連接室外的陽台或者是緊靠大型玻璃窗的話，這樣子的設置會十分理想。然而在這邊要留意的是，你應該保持陽台跟客廳之間的通道暢通。

​沙發尺寸

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選擇沙發的時候，設計師第一個要考慮的因素就是家中人口的數目。比如說適合兩小口家庭的有兩人或三人沙發，而人口較多的中型家庭則應該選擇四人沙發或者L字形沙發，有必要時還可以添設多一張靈活的單人沙發來做搭配。


考慮空間大小

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另外一個考慮因素就是客廳的空間大小。一般而言，都市裡的小住宅的客廳都不大，因此二、三人沙發就足夠了。而如果你的客廳有15坪上下，或者是正方型的話，那麼就比較適合擺放一張L字形沙發。

單人沙發參考尺寸

長度：80-95cm， 深度：80-90 cm

雙人沙發參考尺寸

長度：125-150 cm；深度：80-90 cm

三人沙發參考尺寸

長度：175-196 cm；深度：80-90 cm

四人沙發參考尺寸

長度：230-250 cm；深度：80-90 cm

常見的沙發深度為80到90公分，可是如說你想坐下來後還可以盤腿的話，那麼深度需要增加到1米左右喔！

另外，沙發座面的高度應該在35到42公分之間，這樣子的話人坐上去兩腳材不會懸空。

至於沙發靠背的話，理想高級約在68-72公分之間。而坐墊與沙發靠背之間的角度在100度至108度之間最理想，因為這樣子就剛好能讓人大面積地、舒適地往後躺。

​茶几大小

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茶几高度隨沙發而定，一般的茶几高度約在30到40公分之間。如果你的沙發比較低，比如說座面高度約為25公分的話，那麼就應該以一個略高一點點的矮茶几來搭配，比如說30公分高的茶几。

​電視高度

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百玥空間設計

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電視機下緣跟地面之間的高度一般以0.9米到1.1米為佳，專家實際上以沙發高度為參考標準。例如，沙發坐墊距離地面的高度約為45公分，此時壁掛電視距離地面的高度則為1米。


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小提醒

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另外，你亦可以落座後的視線水平來做標準。理論上，電視機液晶屏的中心線應該跟我們坐下來後的視線對齊後，再上調約10-20公分。

​電視櫃

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如果你希望設置一個電視櫃的話，那麼你應該要留意電視機的大小比例。以26吋到37吋的電視為例，電視櫃的長度應該約為0.8-1.5米左右；而大型的電視比同說40吋到50吋，電視櫃長度應該落在2米-2.5米之間。

​設計小客廳時有什麼要留意的地方？

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以上的比例只供參考，有些時候小客廳的空間可能更加受限，比較難以打造出這些比例。然而，你還是可以在佈置客廳的時候留意以下幾點。


淺色家具，合適家具

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採用淺色的牆色與傢俱：淺色的傢俱吸光率低，能有效營造出一個更明亮、更具空間感的客廳。

選擇合適傢俱：矮茶几、雙人座沙發以及超薄型電視機都有助保持一定的空間感。

加設鏡面：鏡子能夠營造視覺上的錯覺，讓我們以為客廳空間比實際上的大。而且，鏡子有效反射光線，讓你的客廳保持明亮。

如果你想要打造出一個完美的客廳，歡迎你先跟我們網站上的專業設計師聊聊喔～

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