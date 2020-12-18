女主人必看：完美化妝台的5大設計重點

最常見的化妝台面料就是木材，便宜的選擇有人造纖維板和夾板，而高價位一點的有實木木材可供選擇。以木材組成的梳妝台是最百搭的的款式，無論是日式家居、北歐風家居還是現代風家居都適合。

而另外一種我們也會推薦的材質就是瓷磚，特別是白色的或者是仿石紋的款式。平常化妝的時候總是會有些色粉掉到桌子上，而瓷磚的特色就是好清潔、好打理，簡單以濕布一抹，污積就不見了。

另外，你亦可以打造一面由強化玻璃製成的桌面，並在底部設置一些可以讓你擺放和展示飾品(像是耳環、手環、手錶、圍巾等等)的收納架子。這樣子你就可以同時擁有梳妝台和飾品展示櫃了。