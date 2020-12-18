女主人必看：完美化妝台的5大設計重點

對於一般女生來說，浴室裡總是堆滿了許多瓶瓶罐罐和不同的化妝用品，然而空間總是不夠用。那麼，你有想像過擁有一個專屬於自己的化妝台嗎？有了化妝台，你再也不用站在浴室裡化妝化得腿酸，而且那一堆凌亂保養品也終於可以整齊地排列起來了！今天我們想要為大家介紹有關於臥室化妝台的5大重點，女生們要留意囉！
高度：
無論你想要打造出一張獨立的梳妝台還是一個懸牆式的化妝台面，它跟地面之間的高度應該約為70-75公分左右。這樣的高度可以讓你擺放一張小椅子，讓你輕鬆地邊坐邊打扮自己。
理想的化妝台長度約為80公分到130公分左右，而寬度或深度則以40公分為佳。不過實際的化妝台尺寸還是應該依照你的個人需要為主要設計考量，如果你覺得不需要太多空間來擺保養品、化妝品的話，那麼梳妝台的長度就可以請專家縮短；然而，如果你想要在化妝台加設抽屜或者推拉收納架的話，那麼桌子就不能太淺，深度應該至少有40-45公分左右。
最常見的化妝台面料就是木材，便宜的選擇有人造纖維板和夾板，而高價位一點的有實木木材可供選擇。以木材組成的梳妝台是最百搭的的款式，無論是日式家居、北歐風家居還是現代風家居都適合。
而另外一種我們也會推薦的材質就是瓷磚，特別是白色的或者是仿石紋的款式。平常化妝的時候總是會有些色粉掉到桌子上，而瓷磚的特色就是好清潔、好打理，簡單以濕布一抹，污積就不見了。
另外，你亦可以打造一面由強化玻璃製成的桌面，並在底部設置一些可以讓你擺放和展示飾品(像是耳環、手環、手錶、圍巾等等)的收納架子。這樣子你就可以同時擁有梳妝台和飾品展示櫃了。
收納是化妝台其中一項最主要的功能，不然的話桌面上瓶瓶罐罐只會把空間弄得凌亂而己。
一般來說，抽屜是最易組裝的部分，而且非常實用。如果你想要抽屜內部的空間保持整潔的話，你可以額外添購一些符合尺寸的、有間隔的布質收納盒子。在風水學上，化妝台代表著女主人的財運，因此有抽屜的化妝台就像是一個可以累積財富的財庫一樣喔！
而另一種更方便的收納部分就是推拉式架子了。這一種多由不鏽鋼組成的直立式推拉架可以讓你擺放更多的瓶罐，而且把架子拉開後便一目了然。而且，取放東西和日常清潔也很容易。
化妝台的靈魂當然就是鏡子！
一般最常見而又最簡單樸素的有方形或者長方形鏡子，適合設計線條同樣俐落的化妝台。而如果你想要打造出歐式風格的梳妝台的話，那麼鏡子的外框應該要有歐式的浮雕來呈現出優雅的視覺效果。另外，如果你想要的是好萊塢的風格，那麼鏡子的兩邊（或者三邊）都應該裝上LED燈泡。
化妝時最忌的就是光線不足、光線角度不佳或者是燈光本身的顏色問題。
化妝時要用白光看才準，使用黃色燈泡的話，實際妝感看起來會過重。
另外，你亦應該確保化妝台的燈光是正向的，而且均勻。比如說，如果你的化妝桌只由一盞吊燈照亮，那麼這種頂光會在你的臉上造成陰影，特別是額頭和鼻子等突出的部分，這樣子就不利於化妝了。
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