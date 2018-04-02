11 種美麗的浴室洗手台

浴室的洗手台是每天都會接觸到的地方，不論你是早出晚歸的上班族，或是長時間待在家裡的御宅族，每天總會花上一些時間，在這裡進行各種清潔工作。洗手台既然是浴室裡重要的配備，豈能隨意將就呢？擁有一座設計完善，造型美觀的洗手台，能夠為日常生活增添無限的愉悅。想看看市面上最受歡迎的洗手台設計嗎？今天將為你介紹 11 種高顏值的美麗款式，保證一定能夠擄獲你的心！