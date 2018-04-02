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11 種美麗的浴室洗手台

Genie Chien Genie Chien
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浴室的洗手台是每天都會接觸到的地方，不論你是早出晚歸的上班族，或是長時間待在家裡的御宅族，每天總會花上一些時間，在這裡進行各種清潔工作。洗手台既然是浴室裡重要的配備，豈能隨意將就呢？擁有一座設計完善，造型美觀的洗手台，能夠為日常生活增添無限的愉悅。想看看市面上最受歡迎的洗手台設計嗎？今天將為你介紹 11 種高顏值的美麗款式，保證一定能夠擄獲你的心！

1. 溫馨派

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喜歡家中充滿溫馨感的你，一定會一眼愛上這款暖色系的設計！白亮的水槽搭配帶有美麗紋彩的櫃面，視覺上已是滿分。底下還有容量超大的收納空間，你還能不心動嗎？

2. 檜木風

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採用木頭來裝潢居家，是許多人的心頭愛。當這股自然風吹進了浴室，結果成就了這款極為美麗的設計！以檜木製成的浴櫃設備，散發出濃濃的復古質感，搭配木紋磚地板呈現出淨化的美感。

3. 北歐風

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潤澤明亮設計事務所

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針對喜愛潤澤明亮調性的屋主，設計師特別量身打造出這款充滿幸福質感的洗手台。大面積的白色顯得簡單又純淨，輔以木材的天然暖色，營造出北歐特有的空間溫度。

4. 通透感

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採用輕盈的綠色為主調，為浴室帶來清新的森林氛圍，透亮的白色洗手台和瓷磚，營造出簡單明淨的視覺觀感，適合追求斯堪地那維亞風的你！

5. 強大收納功能

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沐朋設計

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沐朋設計
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洗手台不只是用來清潔手臉之用，它與你朝夕相處，收納你諸多的美容清潔用品，很容易變得雜亂不堪。如果你的用品超多，記得一定要參考這款造型美觀，而且擁有強大收納功能的設計！

6. 溫潤風

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原形空間設計

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原形空間設計
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原形空間設計

經常接待親朋好友的台商主人，希望讓來訪親友都能感受到自然開闊的空間感。就連浴室洗手台也採用充滿溫潤剔透感的質材來設計。澄淨的外觀散發出恬靜優雅的風情，讓客人一見就傾心不已！

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7. 人文風

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喬克諾空間設計

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這款充滿人文風的設計，非常適合具有雅士氣質的你。長型的鏡面前，裝置著一對潔白的水槽，溫柔婉約地靜坐在木頭櫥櫃上，有如一對嫻雅的居士～

8. 簡約系

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第宅空間設計

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第宅空間設計
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簡單的長型水槽，設置於灰色檯面上，底下是造型簡約，卻具有分門別類功能的儲納櫃。牆上安裝了大面積的鏡面，讓你可以盡情攬鏡自賞～

9. 法式浪漫

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這款令人心醉的法式洗手台，以絕美的古典風情征服了大家的心！繁複的細節彷彿將你帶回到那個跳著小步舞曲的時代，一身優雅浪漫氣質讓屋主大呼滿意！

10. 紫色情迷

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浴室洗手台何必一定遵循傳統式的設計呢？只要你敢於玩色，秀出自己獨特的品味，即使是日常的小空間，也可以流露出強烈的個性美！這款鮮明的配色讓空間顯得豐富又有趣～

11. 海洋風

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
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不論你的年齡有多大，心中很可能還是保有純真的童心。這款海洋風的洗手台設計，讓我們彷彿置身於「海底總動員」實境，當電影中的意象與日常融合為一，洗手也能充滿歡樂的氣氛！

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