11 種美麗的浴室洗手台

浴室的洗手台是每天都會接觸到的地方，不論你是早出晚歸的上班族，或是長時間待在家裡的御宅族，每天總會花上一些時間，在這裡進行各種清潔工作。洗手台既然是浴室裡重要的配備，豈能隨意將就呢？擁有一座設計完善，造型美觀的洗手台，能夠為日常生活增添無限的愉悅。想看看市面上最受歡迎的洗手台設計嗎？今天將為你介紹 11 種高顏值的美麗款式，保證一定能夠擄獲你的心！
採用木頭來裝潢居家，是許多人的心頭愛。當這股自然風吹進了浴室，結果成就了這款極為美麗的設計！以檜木製成的浴櫃設備，散發出濃濃的復古質感，搭配木紋磚地板呈現出淨化的美感。
針對喜愛潤澤明亮調性的屋主，設計師特別量身打造出這款充滿幸福質感的洗手台。大面積的白色顯得簡單又純淨，輔以木材的天然暖色，營造出北歐特有的空間溫度。
洗手台不只是用來清潔手臉之用，它與你朝夕相處，收納你諸多的美容清潔用品，很容易變得雜亂不堪。如果你的用品超多，記得一定要參考這款造型美觀，而且擁有強大收納功能的設計！
經常接待親朋好友的台商主人，希望讓來訪親友都能感受到自然開闊的空間感。就連浴室洗手台也採用充滿溫潤剔透感的質材來設計。澄淨的外觀散發出恬靜優雅的風情，讓客人一見就傾心不已！
這款充滿人文風的設計，非常適合具有雅士氣質的你。長型的鏡面前，裝置著一對潔白的水槽，溫柔婉約地靜坐在木頭櫥櫃上，有如一對嫻雅的居士～
浴室洗手台何必一定遵循傳統式的設計呢？只要你敢於玩色，秀出自己獨特的品味，即使是日常的小空間，也可以流露出強烈的個性美！這款鮮明的配色讓空間顯得豐富又有趣～
不論你的年齡有多大，心中很可能還是保有純真的童心。這款海洋風的洗手台設計，讓我們彷彿置身於「海底總動員」實境，當電影中的意象與日常融合為一，洗手也能充滿歡樂的氣氛！
如果你正在尋找獨特的浴室設計，一定不能錯過以下文章：