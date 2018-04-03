無牆隔間術： 10 種分隔臥室與客廳的好點子

近年來隨著人口結構的改變，傳統家庭型式逐漸式微。愈來愈多的單身族群和頂客族出現，使得住宅市場也出現極大的變化。因應獨身一族和小家庭的抬頭，住家的室內格局也愈來愈走向無隔間的趨勢 。當你是獨霸一方的空間之主時，你一定希望拆掉不需要的牆壁，讓整個住家成為任你行的天地！
但是，如果你希望能界定不同的生活領域時，該如何維持空間感，又能劃分彼此之間的界線呢？今天要介紹給你 10 種無牆隔間術，幫你把臥室和客廳巧妙地分隔開來。趕快來看看這些好點子吧！
家裡坪數不大，拆掉牆壁是創造寬敞空間感的最佳方法。但是你並不希望讓起居坐臥全部混成一團，那麼像這款低矮的牆面設計，就能讓你的臥室與客廳之間保持些許距離，同時又不會阻礙動線！
無牆勝有牆，讓客廳與臥室之間呈現更開敞的格局，是這款設計的珍貴之處。簡單的透明玻璃在空間與空間之間，創造出似有若無的界限，為生活製造出既愜意又悠閒的氛圍。
既然你是家裡獨一無二的霸主，生活任性一些又何妨？在坐臥的區塊之間擺上一張矮桌，再以鮮亮的藍綠色塑造出活潑的空間表情，搭配留白牆面構成強烈的對比，營造出讓登門訪客都驚豔的視覺觀感！
倘若你很嚮往鄉村簡樸的情調，這款融合典雅和復古元素的構造，便是你不二的選擇！在臥室與客廳之間，只採用一面線簾作為區隔，簡單樸實的佈置便為空間劃分出不同的機能。
家是凝聚一家人活動的場域，屋主不希望家中有阻隔成員的藩籬，設計師於是拆除了牆面，讓空間大大敞開來。為了兼顧成員間需要的隱私性，採用可以彈性開闔的長簾。當孩子年幼需要父母照顧時，它可以是一間大套房；等到孩子長大需要隱私時，也可以彈性分成幾處獨立的空間。
簡約、率性，輕工業風小小的任性，可以滿足你心底潛藏的藝術欲望！手作藝術牆面帶來獷味十足的質感。搭配單燈頭吊燈、紋理漆，再加上車牙鐵管，不僅展現出帥氣爆表的一面，更為客臥區劃分出了明顯的界限！
整體空間採用木頭質感打底，呈現出簡潔幽靜的雅緻格調。木紋線條展現出具有現代感的精鍊風格，卻又不失溫度感。茶色鏡面玻璃門隔開客臥空間，巧妙遮掩起臥室空間的隱私，實現了「打開就能分享彼此，緊閉還能保有自我」的至高哲學。
一回到家，就想完全放開自己嗎？這款超輕盈的北歐風設計，讓家成為一處可以完全放鬆的小天地！客臥之間採用直豎的半透明隔架劃分，連接盡頭的廚房和用餐區塊，動線流暢到不可思議！
家由心而生，由於屋主是位樸實的暖男，個性沉穩而內斂，設計師特別採用偏深色系為主調，以水泥粉光牆面搭配玻璃作為隔間，讓客廳、書桌到臥鋪呈現出通透性及層次感，完美到令人欣羨不已！
這款設計以俐落的地坪切割，清楚地劃分出不同的區域機能。 墊高的地板及電視矮牆讓臥室依然保有隱私性，自窗台延展的桌板巧思，讓小坪數套房也能享有吧檯桌及和室桌兩種功能，合併窗景讓室內外美景綿延不中斷。
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