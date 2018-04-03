無牆隔間術： 10 種分隔臥室與客廳的好點子

近年來隨著人口結構的改變，傳統家庭型式逐漸式微。愈來愈多的單身族群和頂客族出現，使得住宅市場也出現極大的變化。因應獨身一族和小家庭的抬頭，住家的室內格局也愈來愈走向無隔間的趨勢 。當你是獨霸一方的空間之主時，你一定希望拆掉不需要的牆壁，讓整個住家成為任你行的天地！

但是，如果你希望能界定不同的生活領域時，該如何維持空間感，又能劃分彼此之間的界線呢？今天要介紹給你 10 種無牆隔間術，幫你把臥室和客廳巧妙地分隔開來。趕快來看看這些好點子吧！