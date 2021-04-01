樓梯踏板的材質有哪些？ 20 種實例

樓梯連結家中不同樓層，也常常是客廳的重要組成部分，如果費點心設計樓梯的造型，居家空間的美感還能大升級。然而，畢竟樓梯最主要的功能是讓人踏在上面走動，因此安全依舊是最大的考量。樓梯踏板使用的材質會影響到樓梯的安全性，對於喜歡在室內打赤腳的你來說，也會影響到腳底的觸感。一般常用的樓梯踏板的材質有下面這三種，你可以多方面評估，或者是在跟設計師商量之後，選擇最理想的材質!

1. 木頭:

木頭這種材質最能夠營造出溫馨感，與樓梯磁磚不同的是，冬天踏在上面也不會覺得過於生冷，然而台灣的氣候潮濕，許多人在選擇木頭之前最大的考量就是這種材質容易被蟲咬或者是變形。樓梯踏板會使用的木頭材質大致上分成三種: 實木、海島型、超耐磨。看起來最自然，最有大自然味道的實木價格想當然耳最高昂，然而卻會有容易刮傷 不防水或者是容易積灰塵等問題。價格落在中間的海島型木頭穩定性非常高，並分成厚皮與薄皮兩種。價格最低廉的超耐磨木頭是混和木材壓碎後擠壓而成的，雖然成本較低，但是容易產生熱脹冷縮而變形。

2. 塑膠:

如果說價格是你最大的考量的話，那麼實惠的塑膠會是你的最佳選擇。除了價格上有優勢之外，塑膠材質還可以吸音，而且非常好清潔。考慮到美觀性的話，目前市面上還有許多仿實木、大理石紋路的塑膠材質梯面可供選擇，而且通常價格只要木頭的十分之一。想要有進階的功能，比方說抗菌或是抗污的話，功能性塑膠材質的價格會稍貴一點。

3. 磁磚

磁磚的種類非常多，比方說拋光石英磚、高亮釉等都是常見的磁磚類型，它們表面有仿皮紋及大理石紋路，質感不錯之外也頗好清理。然而樓梯磚最大的缺點就是冬天的時候會較冰冷，而且其表面較滑，對於家中有長者或是小孩的家庭來說可能比較不理想。如果說想要選擇磁磚，但是又要兼顧安全性的話，建議可以在樓梯專用磚的梯面上面貼上防滑條或是止滑墊。

接下來我們整理了 20 種樓梯踏板的實例，你可以參考看看哪一種最適合你家的風格喔~