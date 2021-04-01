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樓梯踏板的材質有哪些？ 20 種實例

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樓梯連結家中不同樓層，也常常是客廳的重要組成部分，如果費點心設計樓梯的造型，居家空間的美感還能大升級。然而，畢竟樓梯最主要的功能是讓人踏在上面走動，因此安全依舊是最大的考量。樓梯踏板使用的材質會影響到樓梯的安全性，對於喜歡在室內打赤腳的你來說，也會影響到腳底的觸感。一般常用的樓梯踏板的材質有下面這三種，你可以多方面評估，或者是在跟設計師商量之後，選擇最理想的材質!

1. 木頭:

木頭這種材質最能夠營造出溫馨感，與樓梯磁磚不同的是，冬天踏在上面也不會覺得過於生冷，然而台灣的氣候潮濕，許多人在選擇木頭之前最大的考量就是這種材質容易被蟲咬或者是變形。樓梯踏板會使用的木頭材質大致上分成三種: 實木海島型超耐磨。看起來最自然，最有大自然味道的實木價格想當然耳最高昂，然而卻會有容易刮傷 不防水或者是容易積灰塵等問題。價格落在中間的海島型木頭穩定性非常高，並分成厚皮與薄皮兩種。價格最低廉的超耐磨木頭是混和木材壓碎後擠壓而成的，雖然成本較低，但是容易產生熱脹冷縮而變形。

2. 塑膠:

如果說價格是你最大的考量的話，那麼實惠的塑膠會是你的最佳選擇。除了價格上有優勢之外，塑膠材質還可以吸音，而且非常好清潔。考慮到美觀性的話，目前市面上還有許多仿實木、大理石紋路的塑膠材質梯面可供選擇，而且通常價格只要木頭的十分之一。想要有進階的功能，比方說抗菌或是抗污的話，功能性塑膠材質的價格會稍貴一點。

3. 磁磚

磁磚的種類非常多，比方說拋光石英磚、高亮釉等都是常見的磁磚類型，它們表面有仿皮紋及大理石紋路，質感不錯之外也頗好清理。然而樓梯磚最大的缺點就是冬天的時候會較冰冷，而且其表面較滑，對於家中有長者或是小孩的家庭來說可能比較不理想。如果說想要選擇磁磚，但是又要兼顧安全性的話，建議可以在樓梯專用磚的梯面上面貼上防滑條或是止滑墊。

接下來我們整理了 20 種樓梯踏板的實例，你可以參考看看哪一種最適合你家的風格喔~

1. 玻璃護欄

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▲玻璃護欄製造出無欄杆的錯覺，空間格外通透，如果你也想要擺脫傳統樓梯護欄設計的話，那就可以參考這個設計喔～

2. 古典風樓梯

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▲線板元素注入古典風氣息，喜歡古典風裝潢設計風格的你一定不要錯過這款設計喔～

3. 經典耐看

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▲木頭扶手配上淺色階梯，經典耐看，我們知道木頭一直是最受歡迎的裝潢元素之一，由於木頭天然具有一種溫暖、溫潤的質感，所以我們在很多地方都可以看到木頭的應用，樓梯也不例外，木質樓梯既美觀又耐用，是最經典耐看的樓梯類型之一！

4. 高貴大方

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▲旋轉樓梯高貴大方，成為空間要角

5. 半騰空

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▲半騰空的設計特色獨具，同時讓光恣意蔓延，你喜歡這樣的現代風設計嗎？

6. 北歐風情

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▲木頭配上白色呈現北歐風的質感

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7. 時尚黑

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▲全黑的鐵件樓梯個性強烈，非常適合現代風的居家空間

8. 清新派

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▲以木頭、白及黑組成，這款樓梯設計走清新派路線

9. 灰調

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▲灰色冷色調的樓梯簡單時尚

10. 弧度

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▲帶有弧度的護欄格外柔和

11. 迴旋樓梯

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▲旋轉式的樓梯已十分搶眼，搭配木質與鐵件後更為獨特

12. 白與黑

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▲白色為主的空間裡頭因為黑色線條對比更為強烈鮮明

13. 氣派的樓梯

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▲寬敞的樓梯十分氣派，適合大坪數的家

14. 木質溫暖

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▲全木的踏階帶來木質溫潤感

15. 金屬元素

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▲金屬的欄杆帶有未來感

16. 帶有收納功能

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▲利用樓梯旁的空間增設收納空間是絕妙點子

17. 扶搖直上

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天母泳池別墅會所

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▲一進門便看到扶搖直上的樓梯，很有美式風格的調調

18. 光影變化

光影交錯的穿透樓梯，屬於都會的樂活休閒宅, 合觀設計 合觀設計 現代風玄關、走廊與階梯
合觀設計

光影交錯的穿透樓梯，屬於都會的樂活休閒宅

合觀設計
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▲樓梯護欄的線條產生的光影變化十分優美

19. 氣質高雅又時尚

樓梯間的燈光設計提供了照明也豐富了視覺效果 品茉空間設計(夏川設計) 視聽室 鐵/鋼 Black
品茉空間設計(夏川設計)

樓梯間的燈光設計提供了照明也豐富了視覺效果

品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)
品茉空間設計(夏川設計)

▲白色的基底高雅大方，黑色欄杆則時尚有個性

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21 個你從來沒想過的樓梯護欄設計 (會讓你超驚豔)

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9 個利用樓梯下方空間的聰明訣竅

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